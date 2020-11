80 % de los colombianos temen que la pandemia no sea controlada

El 94 por ciento de los colombianos piensa que la pandemia de coronavirus es un problema grave para el país, el 89 por ciento está preocupado porque alguien de su familia se contagie con la covid-19 y el 79 por ciento muestra zozobra porque una vacuna no llegue pronto.



Esos son algunos resultados del segundo informe del estudio ‘Solidaridad’, desarrollado por Profamilia y que en esta oportunidad encuestó a 1.735 personas en Colombia durante las dos primeras semanas de septiembre, justo después de que se levantaran las medidas de confinamiento.



Del total de participantes, el 17 por ciento hizo parte de la primera encuesta de este estudio, que se llevó a cabo al comienzo de la cuarentena; eso permite contrastar lo que se pensaba y hacía en ese entonces frente a la covid-19 y lo que ocurre hoy.



Esa comparación deja ver que la preocupación de los colombianos frente a la pandemia en el país aumentó de manera sustancial entre abril y septiembre. El tema más crítico para los encuestados es que algún familiar se infecte, al punto que 9 de cada 10 (89 por ciento) dijeron sentir ese temor, frente al 79 por ciento de abril.



Por el mismo orden, el 86 por ciento afirmó estar preocupado por el futuro económico, el 83 por ciento por las medidas tomadas por el Gobierno, el 81 por ciento porque la pandemia no sea controlada y el 79 por ciento porque no llegue una vacuna o tratamiento pronto al país; todo esto en proporciones por encima de los 10 puntos frente a la medición hecha en abril.



La incertidumbre por el regreso a la vida normal debido a que la epidemia no sea controlada en Colombia creció un 28 por ciento; a que la vacuna o un tratamiento no llegue pronto subió un 27 por ciento, y los cuestionamientos sobre el futuro económico subieron el 22 por ciento.

La incertidumbre por el regreso a la vida normal debido a que la epidemia no sea controlada en Colombia, creció 28 por ciento

El 77 por ciento de los participantes del estudio –cerca de 8 de cada 10– dijo acatar a cabalidad el aislamiento preventivo obligatorio decretado para reducir la velocidad de transmisión del virus.



Los que aceptaron ser menos juiciosos con esta norma fueron los adultos de 25 a 29 años (68 por ciento) y los más obedientes fueron las personas de 55 a 59 años (94 por ciento) y de 45 a 49 (92 por ciento). Entre quienes lo acataron, el 42 por ciento afirmó que empezó a trabajar desde la casa.



Sin embargo, el 9 por ciento aceptó no haber cumplido con la cuarentena obligatoria, principalmente por abastecerse de alimentos; trabajar o buscar empleo, comprar medicamentos o tapabocas, y 1 de cada 4 se justificó diciendo que necesitaba mitigar afectaciones de salud mental, como la ansiedad o la depresión.

Medidas de cuidado

A pesar de que subió la preocupación, y no todos cumplieron con la cuarentena, la encuesta reveló que el 86 por ciento adoptó al menos una medida para protegerse y proteger a los demás de la covid-19. El 77 por ciento tomó más de tres medidas de higiene y autocuidado y el 73 por ciento, más de tres de distanciamiento.



Todo esto en mayores porcentajes que las mediciones de abril. De hecho, se reportó un aumento en la adhesión a las medidas no farmacológicas; por ejemplo, un 29 por ciento más de personas evitaron a otras con síntomas asociados al virus (de 42 al 71 por ciento), y 20 por ciento más aseguró haber suspendido viajes (de 47 al 67 por ciento). De igual manera, se registró un incremento del 11 por ciento en el mismo periodo entre quienes evitaron salir a eventos sociales (de 73 a 84 por ciento) y de un 10 por ciento de los que procuraron no usar el transporte público (de 62 a 72 por ciento).



La encuesta llama la atención sobre el hecho de que después del confinamiento el uso del tapabocas para salir a la calle aumentó en un 27 por ciento, al punto que el 95 por ciento de los encuestados dijeron utilizarlo.



De igual forma, el lavado de manos y el uso de desinfectantes ya son adoptados por el 88 por ciento de los participantes; el cambio de ropa al llegar de la calle es hábito para el 66 por ciento y 8 de cada 10 desinfectan los artículos que llegan al hogar.

Estar en casa

Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio es que las expectativas a mediano plazo de los colombianos siguen enfocadas en permanecer en casa en el contexto de la pandemia.

​

En ese sentido, la encuesta demostró que el 82 por ciento de los encuestados están de acuerdo con que los menores de edad sigan estudiando desde sus hogares. Y casi 9 de cada 10 creen que a los empleados se les debe permitir la oportunidad de decidir si trabajan en la oficina o en sus domicilios.



Eso sin dejar de lado que casi la misma proporción de los consultados dijo estar de acuerdo con la prohibición de eventos deportivos o culturales que tengan audiencia en vivo.



Profamilia indagó sobre los componentes emocionales y sus variaciones durante la pandemia y encontró que el 36 por ciento de los encuestados afirmó sentirse más cansado sin un motivo aparente que cuando comenzó la cuarentena. Además, uno de cada cuatro manifestó desesperanza, la quinta parte afirmó sentirse poco valioso o inútil, la misma proporción que dijo estar tan triste que nada podía alegrarlo.



Al respecto, Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, afirmó que “debemos sensibilizarnos como sociedad y demostrar nuestra solidaridad ante las dificultades que viven muchas personas. No debe ser una realidad ajena que quienes salen de sus casas lo hacen por causas de fuerza mayor, como ir a trabajar, asistir al servicio de salud y para buscar trabajo”.

Europa extrema medidas para frenar la covid-19

El temor por la nueva expansión de covid-19 en Europa, que el viernes llegó a los 10 millones de casos, está empujando a naciones de ese continente a extremar medidas para frenar los contagios.



Este sábado el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un confinamiento nacional que comienza el jueves próximo y se prolongará hasta el 2 de diciembre. Esta medida, que se conoció justo cuando el Reino Unido superó el millón de casos confirmados durante la pandemia, pone fin a la estrategia de restricciones locales y supondrá el cierre obligado de hoteles, establecimientos comerciales y negocios no esenciales, aunque escuelas y universidades seguirán abiertas.



La decisión se sumó a la de países como Francia, que el jueves dio inicio a un nuevo confinamiento nacional que irá hasta el primero de diciembre, y Bélgica, que mañana pondrá en marcha un paquete de nuevas restricciones que también incluyen la extensión de las vacaciones escolares hasta el 15 de noviembre y el cierre de los comercios no esenciales hasta mediados de diciembre, para evitar el colapso de los servicios de salud.



Austria, a su vez, también dará comienzo el martes, y por un mes, a un confinamiento más moderado, pero con restricciones de movimiento y contactos privados, así como el cierre de hoteles y locales de gastronomía, ocio y culturales; impondrá, además, un toque de queda a partir de las 20.00 horas locales para impedir los encuentros y fiestas privados nocturnos.



Italia ya prepara un decreto con nuevas restricciones para frenar la ola de contagios. La última medida aprobada por el Gobierno ha sido el cierre de bares y restaurantes a las seis de la tarde, y el cierre total de cines, teatros, gimnasios y otras actividades.



UNIDAD DE SALUD

