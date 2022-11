La ola de frío que viene acompañada de un pico de enfermedades respiratorias empieza a extenderse con velocidad por toda Colombia. Parece que, por ahora, en el país la segunda temporada de lluvias no dará tregua, y según el más reciente reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, en la última semana el territorio pasó de reportar entre 600 y 700 casos de covid-19 semanales a 2.112, aunque todavía no se advierte un incremento de hospitalizaciones ni muertes.



Como en el resto del mundo, las autoridades sanitarias han empezado a plantear estrategias para mitigar el impacto de los contagios por la época. Expertos como el infectólogo Carlos Álvarez aseguran que el éxito para sobrepasar este pico recae en la vacunación y las otras medidas de autocuidado.



Al respecto, el subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, William Alberto Robles Fonnegra, aseguró que el país todavía cuenta con suficientes biológicos, por lo que recomendó acceder a las dosis en cualquier punto de vacunación del país, tanto para iniciar esquemas como para completarlos o aplicarse los respectivos refuerzos, y ojalá con un lapso no superior a los seis meses entre uno y otro.



En este contexto, Robles Fonnegra llamó la atención a las EAPB, organismos territoriales y, en general, a la ciudadanía, para que mantengan la alerta, el cuidado y las medidas de protección frente al covid-19 y otras infecciones respiratorias. “Es una responsabilidad conjunta. Las EAPB saben quiénes de sus afiliados no tienen todas las vacunas y deben hacer búsqueda inducida; es decir, encontrarlos y convencerlos de que la vacuna representa protección y cuidado de la vida”, explicó Robles.

A pesar de que la aplicación de los biológicos es esencial para prevenir un nuevo pico de la enfermedad, los esquemas completos todavía no superan los 40 millones de vacunas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

A pesar de que la inmunización parece ser la medida preventiva más pertinente, en el país, con corte al 24 de noviembre, tan solo se han aplicado 14’464.311 dosis de refuerzo y 2’090.712 cuartas dosis. A pesar de que la aplicación de los biológicos es esencial para prevenir un nuevo pico de la enfermedad, los esquemas completos todavía no superan los 40 millones de vacunas (36'848.923 hasta la fecha), y son muchas las personas que se preguntan si a pesar de haberse aplicado las dosis de refuerzo su sistema inmune continúa protegido contra el virus.



Sobre este tema, Álvarez asegura que para las formas graves del virus, que causan hospitalización y muerte, la inmunidad podría extenderse casi por 12 meses; sin embargo, “más que aplicar otro refuerzo –que es posible que suceda–, lo más importante es que las personas mayores de 18 años se coloquen los dos refuerzos ya disponibles, porque todavía tenemos un número importante de personas que no se han colocado el segundo refuerzo”, explicó.



El experto señaló que también es posible que, más adelante, en el país se apliquen vacunas con dos variantes (bivalentes), también conocidas como las “vacunas actualizadas” porque tienen dos secuencias: la del virus original y una de la variante ómicron, y esto hace que tengan mayor efectividad. Estos biológicos ya han sido aprobados en otros países de América como Estados Unidos, que a finales de agosto compró más de 170 millones de dosis de las compañías Pfizer y Moderna. Sobre estos preparados se sabe que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han permitido su aplicación solo para personas que ya recibieron sus vacunas primarias.



Aunque la cartera sanitaria es una de las que más recursos recibirán con el presupuesto nacional aprobado para 2023, con un total de $ 50,2 billones, desde el Ministerio de Salud no se ha hecho ningún anuncio sobre la posible compra de este tipo de vacunas, y tampoco se ha hablado de la parte que le corresponderá a la lucha contra la pandemia en el país.



Por ahora, desde la administración solo se hace énfasis en la necesidad de que las personas con comorbilidades y población de riesgo completen sus esquemas iniciales.

Otra amenaza

Luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó un reporte en el que se podía evidenciar que las distintas variantes y sublinajes de ómicron, como la BQ.1, ya circulaban en el territorio nacional, con un porcentaje de contagio del 35 por ciento, las autoridades han empezado a plantearse la posibilidad de aplicar otras estrategias para abordar el posible pico.



Robles recordó que las medidas de autocuidado deben permanecer vigentes porque protegen a la población del covid-19 y de otras infecciones respiratorias, como influenza, virus sincitial respiratorio y adenovirus. En consecuencia, desde el Minsalud se ha alertado a la población para que, como sugerencia, vuelvan a utilizar medidas de protección como el tapabocas en lugares cerrados y en el transporte público. Este es el caso especial del departamento de Sucre, donde en los últimos días tres funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental resultaron contagiados de covid-19, lo que -unido a casos registrados en Sincelejo y otros municipios- llevó a las autoridades a ordenar nuevamente el uso de la mascarilla en los sitios cerrados y con poca ventilación.



"Si tengo síntomas respiratorios, voy a un centro hospitalario o visito a un adulto mayor, debo usar correctamente el tapabocas", recomendó el subdirector de Enfermedades Transmisibles, quien también indicó la necesidad de lavarse frecuentemente las manos y, en la medida de las posibilidades, realizar el aislamiento ante síntomas respiratorios.



A pesar de los picos de enfermedades respiratorias que pueden generar un leve aumento de contagios, Colombia tiene un sistema de vigilancia fortalecido que es capaz de hacerle frente a la temporada. Así lo afirmó Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de La Salud (OPS) en el país, quien destacó como resultados de estos casi tres años de pandemia el fortalecimiento, sobre todo, de la vigilancia y la red de laboratorios: “Es Colombia, con el Instituto Nacional de Salud, un referente regional para al vigilancia genómica”. La representante aseguró que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), el llamado es a mantener las medidas de protección personal, y a completar esquemas de inoculación.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), el llamado es a mantener las medidas de protección personal, y a completar esquemas de inoculación. Foto: iStock

Asia es referente sobre el devenir del virus a nivel global

Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia, mencionó ayer que a nivel mundial se está viendo un incremento de los casos por covid-19 en el mundo, sobre todo en la zona de Asia. El organismo ha alertado que es necesario mantener las medidas de protección y hacer que todos reciban la vacuna contra la covid-19.



Al respecto, Andrea Ramírez, medica epidemióloga de la Universidad de los Andes, explica que el promedio de nuevos casos confirmados diarios en los últimos siete días ha venido en aumento, particularmente en países europeos como Francia, Italia y Alemania. “Vemos nuevos casos de la orden de 40.000 diarios en Francia, 20.000 en Alemania y un intermedio de 32.000 más o menos en Italia”, precisa.



De acuerdo con la experta, también se puede evidenciar este aumento en Estados Unidos, con al menos 35.000 casos diarios, y en países asiáticos como China o Japón las cifras vienen incrementando exponencialmente desde hace meses.



“Esto es compatible con un pico y está dominado por las subvariantes de ómicron, que están circulando actualmente”, aseguró.



Se sabe, por ejemplo, que en China el aumento de casos derivados de la política “cero covid” ha dado lugar a una serie de protestas en la que miles de ciudadanos salieron a las calles de Pekín y Shanghái para protestar contra las cuarentenas y las restricciones a la movilidad que rigen en buena parte del país.



No obstante, las megaciudades continúan bloqueadas y se cree que el gigante asiático llegó a un punto muerto en que las autoridades intentan contener el virus y al mismo tiempo mantener viva la economía y el ánimo colectivo.



Hasta el momento, la nación parece ser un punto importante de referencia sobre el devenir epidemiológico de otros países del mundo.



Según Ramírez “es importante tener en cuenta que, en general, este comportamiento epidémico en Europa y en estos países asiáticos siempre ha precedido un poco el comportamiento de lo que ha pasado en países latinoamericanos y en Colombia”. Según la epidemióloga, en las circunstancias internacionales del virus, sumadas a este ligero aumento que se observa y a las condiciones dadas por el pico respiratorio por la ola invernal, es muy importante recurrir a la vacunación y otras medidas de autocuidado.



En este sentido, otras naciones además de EE. UU. han aprobado las vacunas actualizadas contra la variante ómicron de cara a la ola invernal que se acerca. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también le otorgó luz verde a este tipo de biológicos, que son una versión nueva y “más eficaz” de la vacuna original.



Sin embargo, Ramírez aclaró que si bien estos biológicos son prometedores, eso no quiere decir que las que están actualmente disponibles no sirvan.



“Claro que sirven, y, sobre todo, confieren la protección contra las formas graves de la enfermedad, por eso es fundamental que las personas se apliquen el refuerzo que está disponible y que en este momento ya les corresponde por tiempo”, zanjó.

