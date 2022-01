En la mañana de este 7 de enero, el ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó los cambios en los lineamientos de aislamiento y toma de pruebas para casos sospechosos de covid-19.



La decisión, explica el ministro Fernando Ruiz, se toma de acuerdo a la situación epidemiológica actual, los avances en el Plan Nacional de Vacunación y la alta proporción de la población previamente infectada por el coronavirus.

Sobre el aislamiento preventivo, el ministro anunció que se reducirá de 14 a 7 días a partir del primer síntoma. Esto sin importar su estado de vacunación.



"Lo más importante eso sí, es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión”, señaló Ruiz.



(Lea también: Covid: 6 pasos a seguir si sospecha que se infectó)

Por otro lado, el ministro de Salud indicó que estas personas, en especial si son jóvenes, no requieren realizarse una prueba "dado que la sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante ómicron".



​Sin embargo, aclaró que personas sintomáticas con comorbilidades, mayores de 60 años o menores de tres años, deben consultar a su EPS o IPS para que les haga seguimiento y, si es el caso, se realicen los exámenes necesarios.

¿Qué hacer si tuvo contacto estrecho con caso positivo, pero no tiene síntomas?

Las personas que tuvieron un contacto estrecho con un caso sospechoso o positivo para covid-19, pero no presentan síntomas, no están obligados a hacer aislamiento preventivo, siempre y cuando estén vacunados completamente.



(Lea también: ¿Qué debe hacer si debía aplicarse el refuerzo y le dio covid-19?)

No obstante, el ministro es enfático en que estas personas deben extremar las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, y evitar visitar personas vulnerables frente al virus.



De igual forma, el jefe de cartera indicó que si estas personas que fueron contacto estrecho no tienen esquema completo o no han sido vacunadas, deben inmediatamente guardar aislamiento preventivo de siete días, para evitar ser fuente de contagio para las demás personas.

Más noticias

- Colombia podría registrar un aumento de 40.000 casos diarios de covid-19

​- Las fiestas y eventos cancelados por aumento de casos y la variante ómicron

​- Alerta en Millos por numerosos casos detectados de covid-19