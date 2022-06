De acuerdo con los reportes semanales del Ministerio de Salud y Protección social, en este último mes se ha presentado un leve aumento de casos por covid-19, sumado al pico sostenido de infecciones respiratorias agudas que se registran en algunas ciudades, por lo que las autoridades sanitarias hacen un llamado a completar esquemas de vacunación y quedarse en casa si se presentan síntomas gripales.



La curva de nuevos casos registrados en Colombia durante las últimas tres semanas se ha elevado pasando de 1.761 nuevos casos en la semana del 6 al 12 de mayo, a 3.795 durante la semana del 13 al 19 de mayo, a un total de 4.344 casos documentados del 20 al 26 de mayo, y 5.650 en la semana que va del 27 de mayo al 02 de junio.



En algunas ciudades como Bogotá se ha registrado un total de 1.431 casos activos de covid-19, lo que permite evidenciar un aumento del 45 % respecto a la última semana del mes de abril; el aumento de casos se concentra en la población de 30 a 49 años.



Al respecto, las autoridades han mencionado que continúan monitoreando el comportamiento del virus y que mantienen las acciones de búsqueda activa diaria con la toma de muestras en puntos estratégicos de cada ciudad.



Además, hicieron énfasis en que el país se encuentra atravesando el primer pico de infección respiratoria aguda del año, en el que además del coronavirus, están circulando otros 21 virus respiratorios que están afectando principalmente a los menores de cinco años de edad.



Por otro lado, agregaron que los servicios de hospitalización general y Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) para la atención de población pediátrica en ciudades como Bogotá se encuentran con una ocupación superior al 90 % como consecuencia de las afectaciones respiratorias que se han presentado en niños y niñas.



Al respecto, John Delgado, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud, explicó que actualmente, hay 10.557 camas UCI habilitadas en el país, según el REPS, de las cuales está disponible el 47 %. Del porcentaje ocupado, la mayor presión se presenta por patologías no covid, como procedimientos quirúrgicos, accidentalidad y pico respiratorio pediátrico.



Solo en el departamento del Cauca se está presentando una ocupación de camas UCI con casos de sospecha de covid, diferente al comportamiento nacional, particular que ya se está estudiando.



Delgado señaló que, si bien el comportamiento es diferente en los territorios, "la disponibilidad de UCI pediátrica es del 27 % a nivel nacional, por casos no covid. Casanare, Quindío, Sucre y Boyacá son los departamentos que llegaron al tope de la ocupación de UCI pediátrica y tienen nulidad de disponibilidad".



Este leve aumento en los registros de casos positivos no debe alarmar a la población, pero es fundamental que las personas continúen implementando medidas como el lavado constante de manos, iniciar, completar y aplicar refuerzo del esquema de vacunación contra covid-19, incrementar la limpieza y desinfección permanente de superficies y elementos de contacto constante y directo, entre otras.

