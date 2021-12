De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Salud (INS), tan solo el domingo 26 de diciembre se reportaron 3.022 casos de covid-19 y 32 muertes en el país. Adicional, hay 17.374 casos activos a la fecha en Colombia. Las alarmas están prendidas por el aumento de casos diarios confirmados y la llegada de la variante ómicron al territorio nacional.



(Siga leyendo: Es probable que en el futuro tengamos una vacuna anual de covid: Minsalud)



El Ministerio de Salud y Protección Social ha manifestado, reiteradamente, que para esta época del año es esencial continuar con la estrategia adoptada en el Plan Nacional de Vacunación y no olvidar mantener las medidas de bioseguridad y autociudado.



(Además: Ómicron: características de un aguafiestas en este fin de año)

"No podemos descuidar la vacunación especialmente ante la inminente llegada de la variante ómicron y el aumento de interacciones en diciembre", dijo Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, el pasado 17 de diciembre. Además, dio un panorama general y actualizado de los indicadores relacionados con la pandemia.



Colombia completa más de 5,1 millones de casos confirmados a nivel nacional, detalló Fernández. Y agregó: "por cada caso confirmado o sospechoso hay entre 6 a 7 en UCI por causas no covid-19".



(De su interés: Colombia reporta 3.022 nuevos casos de covid-19 y 32 fallecidos más)



Los últimos cuatro meses, indicó el director, han mostrado una estabilidad en la transmisión del virus, a excepción de "algunos ascensos leves en algunos territorios específicos relacionados con movilizaciones dentro de los mismos, tal es el caso de Norte de Santander, Armenia, Putumayo, entre otras. Sin embargo, todos estos incrementos han iniciado una tendencia a la baja".



Fernández recordó la importancia de la vacunación para disminuir la trasmisión, pero especialmente para disminuir la severidad del virus. Esto se ha evidenciado en los indicadores, pues los datos muestran que las muertes no crecen al mismo ritmo y, por el contrario, han caído en todos los grupos poblacionales.



(Lea también: Casos de covid-19 siguen en aumento en Colombia: 3.414 este sábado)



Aunque los indicadores en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 son buenos, se debe continuar acatando las medidas de bioseguridad. Teniendo en cuenta la distribución de casos totales acumulados por departamentos, los registros más altos se encuentran en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Barranquilla.

Bogotá

El 28,8 % de los casos reportados en Colombia de covid-19 se encuentran en Bogotá. En la ciudad se han presentado 1.474.556 casos, de los cuales 1.021 fueron confirmados ayer en los registros del INS. Del total de casos acumulados, 53,4 % corresponden a contagios en mujeres. Además, la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años con un peso porcentual de 61,1 %.



(Le puede interesar: Cómo las vacunas ARNm del covid pueden convertirnos en 'superhumanos')



Las localidades con mayor reporte de casos positivos son Suba ( 15,5 % ), Kennedy (13,2 % ), Engativá (11,7 %) y Usaquén (7,8 %). Del total de casos confirmados en el Distrito, se registran 39.267 casos 'Sin dato' de localidad que están en investigación epidemiológica.



Bogotá tiene 84 casos activos de covid-19 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, la tasa de mortalidad en hombres es de 432,4 por cada 100.000; en mujeres, de 279,4 por cada 100.000.



Sobre los casos de ocupación UCI, los datos de la Secretaría de Salud de Bogotá informa que existen 1731 camas disponibles reportadas por IPS; de estas, 1.026 están ocupadas, lo que equivale al 59,3 % de ocupación.



(Siga leyendo: Tratamiento combinado reduce mortalidad por covid-19 al 10%)



Cabe resaltar que solo 553 de estas camas están destinadas a pacientes con covid-19, de las cuales permanecen ocupadas 249 camas. Es decir, la ocupación UCI por coranavirus en la capital del país es de 45 %.



Hasta el 25 de diciembre, en la capital se han aplicado un total acumulado de 11.243.358 dosis de vacunas.



(Además: Pfizer pronostica que la pandemia se extenderá hasta 2024)



Los puntos de vacunación se mantienen disponibles desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm en lugares como el Centro comercial Santafé, Centro comercial Galerías, Coliseo El Tunal, Biblioteca El Tintal, Corferias, Aeropuerto Internacional El Dorado, entre otros.



Asimismo, siguen existiendo los puntos para toma de muestras gratis en 14 puntos habilitados. El horario puede variar según el punto de recolección de muestras, pero suelen estar disponibles desde las 9 a. m. y hasta agotar pruebas disponibles.



(Detalles: En estos puntos hay pruebas gratis de covid-19 en Bogotá)

Antioquia

De acuerdo con el más reciente reporte del INS, Antioquia reportó 798 casos confirmados de covid-19 en la última jornada.



En lo referente a contagios por covid-19 este mes, Medellín ha tenido registros promedio entre 300 y 400 casos diarios. El 4 de diciembre fue el día con mayor número de contagios (421).



(Le recomendamos leer: Dos meses sin muertes por covid-19 en Sincelejo)



En cuanto a la ocupación UCI, las cifras de la Seccional de Salud de Antioquia indican que la capital cuenta con 683 camas en total, de las cuales 597 están ocupadas. Es decir, hay un 87,41 % de ocupación.



Por otro lado, la Alcaldía de Medellín informó que, con corte al 23 de diciembre, en la ciudad se han aplicado 3’849.781 dosis, de las que 1’864.539 han sido para primeras dosis; 1’422.503, segundas dosis; 222.534, terceras dosis y 340.205 corresponden a dosis únicas.



Asimismo, en Medellín hay 1’762.708 personas con el esquema de vacunación completo. Dichas cifras representan un 92,5 % de cumplimiento en el Plan de Vacunación.



Hay que tener en cuenta que los puntos de vacunación contra covid-19 en Medellín tendrán modificaciones con motivo de la fiesta de Año Nuevo. Debido a esto, Metrosalud anunció que el 31 de diciembre solo habrá servicio hasta el mediodía.



(Lea también: Estas son las medidas de bioseguridad vigentes para Navidad y Año Nuevo)



La modificación se establece para las jornadas extramurales y puntos masivos de vacunación, como el Centro Comercial Gran Plaza, Centro Comercial Unicentro Medellín, Florida Parque Comercial, Centro Comercial San Diego, Centro Comercial Oviedo, Estaciones del Metro San Antonio, Acevedo y San Javier, Terminal del Norte, Terminal del Sur, Coliseo de Voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el ITM Fraternidad.

Valle del Cauca

De acuerdo con los registros del INS, Valle del Cauca reportó 234 casos confirmados de covid-19 en la más reciente jornada.



La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, había mencionado previamente que los registros por coronavirus superan los 400 casos diarios en el departamento.



(De su interés: Moderna dice que dosis de refuerzo protegería contra variante ómicron)



“Ya llevamos dos días seguidos con 400 casos en el Valle del Cauca. Eso significa que tenemos que estar protegidos, que nuestra celebración es en familia, ojalá en un espacio abierto, y que debemos garantizar que toda la familia esté vacunada”, mencionó la funcionaria. También, señaló que el departamento tiene una ocupación de camas UCI del 61 por ciento por diversas patologías y por covid.



“Hoy tenemos 96 personas con coronavirus en UCI con un ventilador conectado. Es una ocupación que ya supera el 9 por ciento por esa enfermedad. Es una situación difícil la que empezamos a tener y que se acompaña, como pasó hace un año, con las Fiestas de Navidad y de Fin de Año”, dijo la funcionaria.



De acuerdo al boletín de vacunación de la Alcaldía, en Cali se han aplicado 3.121.230 vacunas con corte del 21 de diciembre. En total, 1.268.645 personas tienen esquemas de vacunación completo, lo que equivale al 56,0 % de la población y 1.726.965 cuentan con primeras dosis; es decir, el 76,3 %.



(Le puede interesar: Covid: 'Quienes no tienen inmunidad son fábricas de variantes')



En la región, uno de los ejes para mitigar la situación está orientado al cumplimiento de medidas como uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento social y presentación del carné con el esquema completo de vacunación en todos los eventos, incluyendo la Feria de Cali que se desarrolla actualmente.



Durante las festividades, habrá puntos de vacunación en el hospital Carlos Carmona, en la plazoleta Jairo Varela, La 14 de Cali, hospital Joaquín Paz Borrero, centro de salud Floralia, entre otros.

Barranquilla

Los últimos registros del INS en Barranquilla reportaron 164 casos nuevos de covid-19.



En la capital del Atlántico, la hospitalización por covid-19 registra una capacidad de 722 camas instaladas UCI, de las cuales han sido ocupadas 27 por casos de coronavirus y 386 por otras patologías. Con corte del 21 de diciembre, en Barranquilla hay una ocupación UCI general de 57,2 % y el 44,5 % equivale a otras patologías distintas a covid-19.



(Lea también: ‘Lo más duro ha sido ver morir a la gente’: viceministro de Salud)



Sobre los avances de la vacunación, el 96,4 % de la población barranquillera tiene por lo menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. Con corte al 20 de diciembre, se han aplicado 2.094.547 dosis en total. Según el reporte, 741.034 personas ya tienen segundas dosis y 91.814 cuentan con dosis de refuerzo.



(Además: OMS pide no subestimar amenaza de variante ómicron)



De acuerdo a la Alcaldía de Barranquilla, algunos puntos de vacunación son el Estadio Édgar Rentería, Coliseo Elías Chegwin, Estadio Romelio Martínez, Centro Social Don Bosco, Universidad Simón Bolívar, entre otros.

Más noticias de Salud

- 'La mayoría de los casos por ómicron en Sudáfrica son leves', dice médica



- Comienza ensayo de vacuna covid sin aguja contra nuevas variantes