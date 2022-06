Según el reporte dado a conocer por el Ministerio de Salud este jueves, en la semana del 10 al 16 de junio se registraron 13.810 casos nuevos de covid-19 en el territorio nacional luego de procesar 128.803 pruebas.



Ante el aumento de nuevos contagios durante varias semanas, el ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró recientemente que Colombia, al igual que otros países en el mundo, estaba ante un quinto pico de contagios por la circulación de la una subvariante ómicron.

Asimismo, la cartera de Salud informó que actualmente hay 14 conglomerados en el país, entre los que se destacan departamentos como Atlántico, Bogotá, Cesar, Meta y Nariño.



La capital acumuló el mayor número de casos nuevos de covid-19 (6.072), seguido de Antioquia (2.278), Barranquilla (1.505) y Valle (1.068).

En el reporte de la semana anterior la cartera de Salud registró 8.742 nuevos contagios y 27 fallecidos al procesar 133.882 pruebas diagnósticas, cifras que van en aumento y evidencian un nuevo pico de contagios que fue anunciado por el ministro de Salud hace algunos días.



No obstante, las autoridades de salud han dicho que la variante ómicron del virus-predominante en el país- ha mostrado ser más contagiosa pero menos mortal. "Este es un pico de contagios, no de fallecimientos", dijo a su turno Ruiz Gómez, agregando que no se registran aumento en las hospitalizaciones por covid-19 y que la cifra de letalidad del virus se mantiene por debajo de 1, mientras que durante la pandemia se registró una cifra de 2.2.



El informe de este jueves también registra 24 fallecimientos durante la semana evaluada, de los cuales Bogotá (6) y Medellín (3) acumularon el mayor número de muertes. Un menor de 16 años en la capital antioqueña murió por el virus.



Por su parte, el Instituto Nacional de Salud aseguró que la variante que circula predominantemente en el país es ómicron y su subvariante BA.2, siendo la responsable del 64,33% de los casos.



Ante el aumento de nuevos contagios, la entidad fue enfática al decir que se deben mantener hábitos como el lavado de manos y el uso inteligente de tapabocas.



UNIDAD DE SALUD

