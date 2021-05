El país pasa por el punto más crítico de la pandemia

Mayo cierra con cifras que al comienzo de la pandemia de covid eran impensables: que en un mes se registraran más de medio millón de casos confirmados en el país y el número de fallecidos superara los 14.000. Es más, que en lo que corrido del 2021 se sobrepasaran, en números absolutos, tanto los casos como los decesos ocurridos en el 2020, por la misma causa.



Esta situación tiene para los expertos más de una explicación. Hay que empezar por decir que la dinámica pandémica daba señales de la ocurrencia de un tercer pico desde mediados de marzo, cuando la positivad de las pruebas empezó a ascender de manera constante.



Para ese momento, esta no superaba el 10 por ciento de todas las muestras tomadas en el país; el viernes, sin embargo, era superior al 30 por ciento; es más, ciudades como Bogotá han alcanzado, en el mismo periodo, cifras más altas.



Otro indicador importante sobre el crecimiento de la pandemia es el número reproductivo efectivo (Rt), que es la cantidad de personas que infecta un contagiado; en febrero de este año el Rt bordeaba el 1,2 y era una cifra manejable. Pero en marzo esta había subido a 1,6, lo que claramente indicaba una inquietante aceleración de la transmisión viral.



Lo preocupante es que este indicador hoy es de 1,75, un nivel que para Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, “demuestra que la propagación del virus está en plena expansión”.



Para Hernández, la curva pandémica, en sus condiciones básicas, debió empezar a bajar en la segunda quincena de mayo, pero eso no ha ocurrido por factores que se han agregado, como las aglomeraciones derivadas del conflicto social por el que atraviesa el país, la circulación de variantes de mayor transmisibilidad e infección, como la brasileña, la inglesa y ahora la andina; el no funcionamiento del “megaprass” (pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible) que prometió el Gobierno nacional, y una vacunación que todavía no es masiva.

¿Qué tanto aportan las aglomeraciones?

Para Álvaro Cardona, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de Antioquia, el promedio de casos positivos entre el 16 de abril y el 12 de mayo fue de 16.519, y entre el 13 de mayo –16 días después de iniciadas las manifestaciones masivas- y el 27 de mayo, el promedio de casos positivos diarios fue de 18.032. Eso significa, dice Cardona, que el aumento de casos potencialmente atribuibles al efecto de estas aglomeraciones es solo del 9,2 por ciento, en relación con los 27 días anteriores.



En cuanto al comportamiento de los fallecimientos, al revisar el promedio diario entre el 16 de abril y el 12 de mayo, este fue de 458. Y entre el 13 y el 27 de mayo, de 439. Eso daría a entender, según Cardona, que este indicador no ha sido sensiblemente modificado, hasta la fecha, por las marchas.



Pero otros análisis indican que al revisar los promedios diarios de muertes de las últimas dos semanas de abril, antes de las movilizaciones (que fueron 431 y 478, respectivamente), los decesos aumentaron en las últimas dos semanas de mayo, a 489 y 497, respectivamente, con lo que se demostraría que hay un incremento coincidente con una parte del paro.



Otro indicador es la ocupación de las camas de UCI; en estos momentos en ellas, y como nunca antes, están cerca de 8.000 personas con condiciones graves relacionadas con covid. De ese total, cerca de 6.900 tienen infecciones confirmadas y alrededor de 1.000 son sospechosas de estar afectadas por el virus.



La pandemia, además, ha impactado otras áreas del sector hospitalario, como cuidados intermedios, zonas de aislamiento y urgencias, que albergan a cerca del 11 por ciento de los 122.809 pacientes con cuadros infecciosos activos por covid.

El futuro de la pandemia es sombrío, si se tiene en cuenta que además ya nos rondan los linajes del virus, que son más efectivos en la transmisión y potencialmente más mortales. FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio, señala que esta es una situación dramática, que impacta todos los componentes de asistencia en el país: la atención de todas las demás patologías, procedimientos quirúrgicos y atenciones urgentes que deben postergarse o dilatarse.



A eso se suma, según Castellanos, “que los afectados graves en UCI son cada vez más jóvenes y que por su condición tienen estancias más largas, lo que reduce la disponibilidad de estas áreas”.



De hecho, al revisar las estadísticas se observa que en este momento en estas unidades hay una alta concentración de enfermos cuyas edades oscilan entre los 45 y 69 años, a diferencia del comienzo de la pandemia, cuando el mayor número de pacientes estaban por encima de los 60 años.



¿Qué esperar?



En este escenario, Luis Jorge Hernández asegura que la curva de la pandemia se va a mantener posiblemente alta durante el mes de junio, lo que impactará, consecuente, el porcentaje de ocupación de UCI, que valga decir a la fecha supera el 85 por ciento promedio nacional, y en algunas ciudades, como Bogotá, bordea el 100 por ciento.



Carlos Eduardo Pérez, jefe de Infectología de la Clínica de Marly y del Hospital La Samaritana, señala que la pandemia se mantendrá hasta que se alcance un grado de inmunización de al menos el 70 por ciento de la población, incluidos niños y adolescentes, que en este momento están fuera de los esquemas de vacunación.



“El futuro de la pandemia es sombrío, si se tiene en cuenta que además ya nos rondan los linajes del virus, que son más efectivos en la transmisión y potencialmente más mortales. Esto condiciona un tránsito errático de la epidemia, porque depende de un virus que circula en medio de una sociedad inestable, agobiada y aturdida”, advierte Pérez.



De acuerdo con Hernández,en Colombia aún hay muchas personas susceptibles a la enfermedad; “de hecho, podría tratarse de la mitad de la población, siendo optimistas”.

Según el experto, para frenar los contagios solo existen dos herramientas efectivas: “La inmunización natural tras haber adquirido la enfermedad o la vacunación”.



Insiste, no obstante, en que frente a esta última posibilidad los promedios de aplicación diaria de dosis aún distan de lo necesario para alcanzar las metas propuestas a final de este año. “El país tiene que entender que lo único que puede hacer supresión de la pandemia hoy es la vacunación, y hacer cuarentenas y encierros en este momento no es eficaz, dado que el virus está circulando mucho entre la comunidad y la gente está agotada de la medida”, señala.



Mientras todo esto ocurre, autoridades de ciudades como Bogotá plantean aperturas totales, frente a lo cual expertos como Pedro León Cifuentes, salubrista, opinan que “o las autoridades tienen datos que las llevan a creer que la curva pandémica empezará a descender la próxima semana o sienten que no vale la pena imponer medidas, porque no hay receptividad ni fuerza pública para hacerlas cumplir".

Despegó vacunación con un ritmo de diez mil dosis por hora

A cien días de iniciado el Plan Nacional de Vacunación, que se cumplieron el viernes, Colombia dio el esperado salto en el proceso que podría conducir a la meta del Gobierno de inmunizar al 70 por ciento de la población (35 millones de personas) para fines del 2021.



Las cifras de miércoles, jueves y viernes son esperanzadoras y se propulsaron tras el comienzo de la inmunización de las personas de la etapa III.

La semana pasada se inició la vacunación contra el coronavirus para profesores de colegios y jardines públicos.

En esas 72 horas se aplicaron 734.867 dosis, más de 10.000 por hora, como nunca antes en la campaña que comenzó el 17 de febrero.



El promedio de esos tres días es de 244.956, pero cuando se toman las cifras de lunes a viernes baja a 208.768. En todo caso, está por encima de lo logrado la semana pasada (120.705 diarias en promedio).



Los datos son alentadores y llegan justo cuando la pandemia, que atraviesa por su peor momento hasta ahora, deja cerca de 500 fallecidos diarios.



De mantenerse el ritmo visto entre miércoles y viernes, el país no solo estaría salvando miles de vidas en el futuro inmediato sino que podría llegar a aplicar más de 52 millones de dosis para el 31 de diciembre, lo que significaría gran parte de la anhelada inmunidad colectiva, reforzada no solo por las vacunas que miles de personas han recibido fuera del país, sino por los anticuerpos naturales adquiridos por quienes se han infectado durante la tercera ola de la pandemia.



El reto inmediato es mantener ese nivel con la inmunización en los próximos dos meses de más de 9,5 millones de personas que, se estima, hay en la etapa III del Plan: mayores de 50 años; pacientes desde los 16 años con alguna de las comorbilidades priorizadas por alto riesgo de covid-19, y profesiones que están expuestas al virus.

Vale decir que para estas poblaciones ya se han asignado más de un millón de dosis y las próximas que lleguen al país serán para ellas.



La confianza del Gobierno está puesta en que la proyección de envíos por parte de las farmacéuticas para los próximos meses se mantenga y supere lo recibido en mayo, que se ubica en 6’163.000.



En todo caso, si se tiene en cuenta que al país han llegado 14’240.044 dosis y se habían aplicado hasta el viernes 9’348.103, hay un margen de 4’891.941 por administrar. En otras palabras, están pendientes de inyectar uno de cada tres biológicos que ya está en suelo nacional.



Otro reto inmediato planteado esta semana por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, es que no se baje el ritmo durante el fin de semana, porque, por ejemplo, entre el sábado 23 y el domingo de 24 de mayo se administraron apenas 169.412 dosis. Con ese propósito se adelantó para ayer, sábado, la primera gran jornada nacional de vacunación contra el covid-19, en la que mayores de 55 años de edad podían ir a cerca de 2.500 puestos a recibir sus inyecciones sin citas y solo con la cédula.

