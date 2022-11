La ola de frío que viene acompañada de un pico de enfermedades respiratorias, empieza extenderse por todo el continente Americano. En algunos países de Centroamérica, el Caribe y el norte de América del sur, las autoridades sanitarias han empezado a plantear estrategias para mitigar el impacto de los contagios por estas enfermedades.



En Colombia, la segunda temporada de lluvias no ha dado tregua y según el reporte del Ministerio de Salud y Protección social sobre la vacunación contra el covid-19 en el país, con corte al 8 de noviembre, tan solo se han aplicado 14'408.032 de dosis de refuerzo y 2'048.052 de cuarta dosis.



A pesar de que la inmunización es esencial para prevenir un nuevo pico de la enfermedad, los esquemas completos todavía no superan los 40 millones de vacunas (36'818.427 hasta la fecha) y son muchas las personas que se preguntan si a pesar de haberse aplicado las dosis de refuerzo su sistema inmune continúa protegido contra el virus.



Las investigaciones más recientes sobre estos biológicos disponibles (Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen) aseguran que son eficaces para proteger a las personas de la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. No obstante, expertos como Gregory Poland, profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas en Mayo Clinic en Rochester, han asegurado en varios artículos que el nivel de protección depende de factores como la edad, la genética, el sistema inmunitario y las enfermedades subyacentes.



Las investigaciones recolectadas y publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la protección de los biológicos hallaron que aproximadamente dos meses después de la vacuna de refuerzo de Pfizer-BioNTech o Moderna, la eficacia contra la hospitalización fue de alrededor del 90% y cuatro meses después fue de casi el 80%.



Esta misma entidad ha descubierto que la cuarta dosis tiene un nivel de protección contra la hospitalización mucho más alto que el provisto por dos dosis estándares de una vacuna ARNm, que disminuyó a alrededor del 54% aproximadamente cinco meses después de la inmunización.

Nuevas vacunas actualizadas contra ómicron

Ante la ola invernal que se aproxima, las autoridades sanitarias de Europa y Estados Unidos han aprobado las vacunas contra el covid-19 adaptadas a la variante ómicron de Pfizer/BioNTech y Moderna.



Estos biológicos están destinados a personas mayores de 12 años que han recibido al menos una serie primaria de vacunación contra covid-19 y son versiones adaptadas de las vacunas originales Comirnaty de Pfizer/BioNTech y Spikevax de Moderna.



Los estudios analizados por los expertos de la EMA en Europa antes de dar su respaldo a estas vacunas demostraron que ambos preparados “pueden desencadenar fuertes respuestas inmunitarias” contra la cepa BA.1 y la variante original del virus en personas previamente vacunadas con la pauta primaria.



En cuanto a la seguridad, los efectos secundarios que se han observado en los ensayos clínicos con las vacunas adaptadas son comparables a los observados con las originales, por lo tanto “leves y de corta duración”.



Sin embargo, no están creadas para combatir las contagiosas cepas BA.4 y BA.5 de la variante ómicron, que aparecieron en los últimos meses como las variantes dominantes en el mundo.



Por otro lado, expertos de la Casa Blanca en Estados Unidos, determinaron que la vacunación masiva de los mayores de 12 años en EE.UU. con la dosis de refuerzo adaptada a la variante ómicron podría salvar 90.000 vidas en lo que queda de 2022.



Cada dosis de la vacuna original de Pfizer contra la covid-19 contenía 30 microgramos de tozinameran, una sustancia que actúa sobre el ARN, en 0,3 mililitros de líquido. La versión bivalente también contiene 30 microgramos, aunque en este caso 15 microgramos están diseñados para la cepa de Wuhan y los otros 15 microgramos para ómicron.



En el caso del compuesto formulado por Moderna, cada dosis del producto monovalente contenía 50 microgramos de elasomeran en 0,5 mililitros que apuntaban al virus inicial, mientras que el refuerzo actualizado contiene 25 microgramos dirigidos a cada variante.

