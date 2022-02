Pese a que en otros países se han empezado a relajar las medidas para contener la pandemia, el ministerio de Salud asegura que en Colombia aún es pronto para dar por terminado el cuarto pico, aún cuando las cifras de nuevos contagios y fallecidos por covid-19 vienen en descenso desde hace varios días.



Medidas de bioseguridad como el uso permanente de tapabocas-tanto en espacios abiertos como cerrados- se mantienen vigentes al menos hasta que el comité epidemiológico no estime lo contrario.



En este sentido, dice el ministerio de Salud, se ha considerado que Colombia va atrás en lo que corresponde a la afectación por covid-19 en relación con otros países de Europa que ya superaron la ola de ómicrón y donde ya se han tomado decisiones sobre las medidas.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que Colombia “tiene un pico, que de acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Salud (INS), ya está en bajada en términos de casos pero seguramente solo hasta la tercera semana de marzo estaremos llegando al nivel mínimo”.

La vacunación contra covid-19, de acuerdo con la evidencia científica, sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar hospitalización y muerte por el virus. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Ruiz Gómez fue enfático al recordar que la pandemia no ha llegado a su fin, como tampoco las medidas de bioseguridad. De hecho, aseguró que a la fecha no hay información suficiente para determinar cuál será el futuro de la misma. Sin embargo, uno de los escenarios más probables es que se presente una situación endémica, pero esto no implica que no sigan habiendo picos del virus.



Para algunos expertos, en el transcurso del año la pandemia de covid-19 se va a transformar en una enfermedad endémica, lo que no significa de ninguna manera que esta deje de ser grave o que ya no sea un problema de salud pública, sino que se convierte en un virus respiratorio con mortalidad en poblaciones especiales, como el caso de la influenza.



La evidencia muestra que la variante ómicron tiene la tendencia a transformarse a una forma menos mortal que las cepas anteriores, destacando las miles de vidas que se han salvado gracias a la vacuanción contra covid-19 y por ello desde el ministerio invitan a la población a iniciar y completar esquemas de inmunización, así como acudir por las dosis de refuerzo, que para mayores de 18 años deben aplicarse a los cuatro meses de la segunda.



