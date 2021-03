¿Cuándo se vacunarán los niños contra el covid-19?

Más de 241 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 se han aplicado en 103 países, según Bloomberg. En Colombia, según el reporte más reciente, la cifra se ubica en 130.000. Y al tiempo que se acelera la inmunización, muchas personas se preguntan cuándo será el turno de los menores de edad.

El inmunólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca de Estados Unidos, afirmó este fin de semana que los niños menores de 12 años en ese país serán vacunados “muy probablemente” a principios de 2022.



En Colombia, el Plan Nacional de Vacunación no incluye a los menores de edad en las primeras etapas de la inmunización.



La razón es una sola: por ahora ninguna de las tres vacunas autorizadas en Estados Unidos (Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson) ni en Colombia (Pfizer, AstraZeneca y Sinovac) está disponible para menores de 16 años porque no se han probado en esas poblaciones.



Y aunque la mayoría de los estudios que han respaldado el uso de los biológicos se han realizado en mayores de 16 años, muchas de las farmacéuticas ya están dando inicio a los ensayos clínicos para medir la eficacia y la seguridad de las vacunas en niños y jóvenes.



La semana pasada, justamente, se conoció que AstraZeneca y la Universidad de Oxford comenzaron las pruebas clínicas de su vacuna contra el covid-19 en menores de 6 a 17 años. En concreto, estos análisis se harán 300 voluntarios en las ciudades de Oxford, Londres, Southampton y Bristol, en el Reino Unido.



Andrew Pollard, investigador jefe y experto en infecciones e inmunidad infantil de Oxford, explicó que si bien los niños parecen verse menos afectados por el coronavirus, “es importante establecer la seguridad y la respuesta inmune” a la vacuna, pues algunos menores pueden “beneficiarse de ser inmunizados”.



Este lunes, The New York Times informó que la farmacéutica Johnson & Johnson también planea probar su vacuna contra el covid-19 en menores de edad, comenzando con aquellos entre 12 y 18 años y llegando incluso a recién nacidos.



Hasta el momento en Colombia se han diagnosticado 217.544 casos de coronavirus en personas entre los cero y los 19 años en Colombia, que representan el 10 por ciento de todos los que se han detectado en el país. Y en cuanto a muertes, se han registrado 161 de las 59.766, que son el 0,26 por ciento del total.



Según la salubrista Elizabeth Beltrán, estas cifras confirman un muy bajo porcentaje de mortalidad en los menores de edad y por tanto un riesgo reducido frente a las formas graves de covid-19. “En contraste, los mayores de edad suelen enfermarse más severamente y por eso se les prioriza en la vacunación”, apunta.

