Incluso un caso leve de covid-19 puede dañar el cerebro y confundir el pensamiento, según descubrieron científicos en un estudio que destaca el impacto alarmante de la enfermedad en la función mental.



Los investigadores identificaron daño cerebral asociado con covid meses después de la infección, incluso en la región relacionada con el olfato, y una reducción de tamaño equivalente a una década de envejecimiento normal.



Los cambios se relacionaron con el deterioro cognitivo en el estudio, que se publicó el lunes en la revista Nature. Los hallazgos representan una evidencia sorprendente del impacto del virus en el sistema nervioso central.



Se requerirá más investigación para comprender si la evidencia del Centro Wellcome de Neuroimagen Integrativa de la Universidad de Oxford significa que el covid-19 exacerbará la carga global de demencia -que costó aproximadamente $1,3 billones en el año que comenzó la pandemia- y otras condiciones neurodegenerativas.



"Es un estudio muy novedoso con datos concluyentes", dijo Avindra Nath, directora clínica del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE. UU., que no participó en la investigación. "Los hallazgos son muy intrigantes, con implicaciones importantes para la población en general".



El virus SARS-CoV-2 se considera ampliamente un patógeno respiratorio que ataca los pulmones. Sin embargo, si se mira desde un punto de vista limitado, se pasan por alto innumerables complicaciones neurológicas, que incluyen confusión, accidente cerebrovascular y trastornos neuromusculares, que se manifiestan durante la fase aguda de la enfermedad.



Otros efectos como problemas de concentración, dolor de cabeza, alteraciones sensoriales, depresión e incluso psicosis pueden persistir durante meses como parte de una constelación de síntomas denominados covid prolongado.

Para investigar los cambios en el cerebro, la neurocientífica Gwenaelle Douaud y sus colegas aprovecharon la base de datos de imágenes por resonancia magnética más grande del mundo. Se tomaron imágenes de resonancia magnética iniciales de los cerebros de 785 voluntarios antes de que comenzara la pandemia como parte de la investigación del Biobanco del Reino Unido, que combina datos genómicos y clínicos detallados a gran escala de medio millón de personas.



Se tomó una exploración posterior una media de 38 meses después. Para entonces, 401 participantes habían dado positivo por covid. El resto no infectado sirvió como grupo de control, que era similar a los sobrevivientes en edad, sexo y muchos factores de riesgo, como presión arterial, obesidad, tabaquismo, estatus socioeconómico y diabetes.



Los participantes en el estudio, de 51 a 81 años, eran en su mayoría caucásicos.

Bastante sorprendidos

"Nos sorprendió bastante ver algunas diferencias claras en cómo había cambiado el cerebro en los participantes que se infectaron", dijo Douaud en una entrevista. Para saber si los efectos persisten o pueden revertirse parcialmente a medida que se reparan las redes neuronales, se requiere más investigación, dijo. "El cerebro es 'plástico' y puede curarse a sí mismo".



Entre los infectados un promedio de 4,5 meses antes de su segunda exploración, los investigadores encontraron una mayor reducción en el grosor de la materia gris en las regiones del cerebro asociadas con el olfato, conocidas como corteza orbitofrontal y giro parahipocampal.



El hallazgo puede ayudar a explicar el deterioro del olfato que experimentan muchos pacientes con covid, como resultado del daño viral directo o de la inflamación provocada por la respuesta inmune del cuerpo al virus.



Una pérdida de materia gris, que constituye la capa más externa del cerebro, representa una degeneración, dijo Leah Beauchamp, neurofarmacóloga del Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental en Melbourne. "Esto es realmente preocupante", dijo.



El grupo infectado también mostró una reducción mayor del 0,2 % al 2 % en el tamaño del cerebro en comparación con los que no habían sido infectados y mostró un mayor deterioro cognitivo en función de su desempeño al realizar tareas complejas. Esto se asoció con la atrofia, o contracción, en una parte específica del cerebelo, un área en la parte posterior e inferior del cerebro, vinculada a la cognición.



Las diferencias entre los participantes infectados y no infectados fueron más marcadas en las personas mayores.

Identificar los mecanismos

"Lo que será pertinente ahora es identificar los mecanismos que conducen a esta degeneración en la fase aguda de la enfermedad para que podamos intentar intervenir", dijo Beauchamp.



Se necesitan estudios de muestras de sangre y del sistema nervioso central de los pacientes para descubrir los mecanismos que dan como resultado estos cambios cerebrales, dijo Serena Spudich, profesora de neurología Gilbert H. Glaser en la Escuela de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.



Investigaciones recientes revelaron la plasticidad de la conectividad y la estructura del cerebro, dijo. Los hallazgos sugieren que puede haber una renovación de las vías neuronales dañadas que, en última instancia, podrían resultar en una recuperación completa para los pacientes afectados.



"Somos afortunados de tener cerebros extremadamente resistentes que pueden funcionar con muchos daños potenciales sin experimentar ningún impedimento", dijo en un correo electrónico. "Con suerte, estos hallazgos de neuroimagen equivalen a pocas consecuencias clínicas en la mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2".



Los participantes del estudio no fueron seleccionados porque experimentaban síntomas prolongados de covid. Es posible que algunos de los hallazgos hayan sido incidentales y no tengan impacto. Aún así, tanto Nath como Beauchamp dijeron que será importante identificar si los síntomas prolongados de covid se correlacionan con anomalías cerebrales o con los resultados de cualquier otra prueba patológica.

Cambios sutiles

El tamaño de los cambios en los escaneos individuales fue "sutil" y no visible a simple vista, dijo Douaud. Una reducción del 0,2 % en la materia gris representa aproximadamente un año de envejecimiento normal en el cerebro de una persona mayor. Una reducción del 2 % representa unos 10 años de envejecimiento.



Casi todos los participantes infectados se recuperaron en casa, lo que sugiere que los hallazgos podrían ser relevantes para la mayoría de los sobrevivientes de covid en todo el mundo.



Entre los 15 que fueron hospitalizados por covid, hubo indicios de efectos aún más fuertes y más ampliamente distribuidos en el cerebro, dijo Douaud. La investigación respalda la creciente evidencia de que pueden ocurrir cambios en el cerebro después de una infección por SARS-CoV-2, incluso en personas que no necesitaron hospitalización, dijo Joanna Hellmuth, neuróloga y profesora asistente de la Universidad de California.



"Los esfuerzos de investigación futuros pueden ayudarnos a comprender si estos cambios cerebrales son clínicamente relevantes y si se asocian con problemas neurológicos específicos después del covid", dijo.

BLOOMBERG