Ante el aumento significativo de casos y muertes que se han presentado en el país por cuenta de la presencia de la variante ómicron, la cual ha acelerado el ascenso del cuarto pico con cifras que superan los 200 decesos diarios y un promedio de nuevos casos que sobrepasa incluso los registrados durante el tercer pico, EL TIEMPO consultó un grupo de expertos para determinar las proyecciones de la pandemia en Colombia.



En este sentido, los especialistas hablan sobre el avance de la vacunación, los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud respecto a las pruebas diagnósticas, los periodos de aislamiento, entre otros temas.



Para empezar, Hernando Nieto, expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, señala que existen varios factores por los que el futuro de la pandemia no es predecible fácilmente, entre los que se destacan las mutaciones del virus y sus posibles nuevas variantes, así como la multiplicidad de estrategias de contención que adopta cada país en particular.

“En cualquier caso, lo más relevante es entender que lo que hay que abordar a nivel mundial son medidas para mitigar los factores desencadenantes de las pandemias y la necesidad de fortalecer la capacidad de reacción”, manifiesta el especialista.



De acuerdo con Nieto, llegará el día en que la pandemia se transforme en endemia, obligando de este modo a que la vacunación se vuelva periódica con el objetivo de contener futuros brotes.



En esto coincide, el infectólogo Carlos Eduardo Pérez, quien asegura que es probable que en el transcurso del año la pandemia de covid-19 se va a transformar en una enfermedad endémica, lo que no significa de ninguna manera que esta deje de ser grave o que ya no sea un problema de salud pública, sino que se convierte en un virus respiratorio con mortalidad en poblaciones especiales y es por esta razón, de acuerdo con el experto, la vacunación será un requisito universal.



De hecho, en palabras del infectólogo Pérez, en el futuro inmediato se deberán tener más y mejores vacunas con liberación de patentes, así como el acceso generalizado a medicamentos antivirales efectivos, quien agrega que la vacunación contra covid-19 deberá ser exigida como requisito para toda actividad económica, viajes o incluso desde el punto de vista laboral.



Por su parte, el ex ministro de Salud Gabriel Riveros manifiesta que en momentos en los que Colombia vuelve a registrar alta mortalidad por el virus y un nuevo pico de contagios, la predicción para el futuro inmediato de la pandemia es que seguiremos en una fase intermedia con el aumento de casos.



A largo plazo, dice Riveros, cabe la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes cuya intensidad no es predecible, aunque parece mostrar menos letalidad, como es el caso de la variante ómicron, que si bien ha propiciado el aumento de contagios,por ahora no ha demostrado ser más mortal que la variante delta.



El exministro insiste en que “la vacunación no solo debe ser permanente, sino además buscando con mayor insistencia a las personas que aún no se han inmunizado contra el covid-19 (...) nadie debe quedar sin completar los esquemas de vacunación”, remata Riveros, quien es enfático al decir que las medidas de bioseguridad como el lavado constante de manos, el uso permanente y correcto de tapabocas, así como el distanciamiento y la ventilación adecuada de espacios cerrados deben mantenerse para tratar de frenar la mortalidad ascendente de este cuarto pico que hoy por hoy enfrenta el país.



Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, asegura que la rápida expansión de la variante ómicron, que según el Ministerio de Salud ya representa cerca del 95% de los casos de coronavirus reportados en el país, muestra que el cuarto pico va a ser de corta duración en un tiempo estimado de 2 o 3 semanas.



De acuerdo con el salubrista, como ya ocurre con el virus de la influenza, en un futuro será necesaria la vacunación contra covid-19 periódica cada seis meses o cada año. “Se está presentando una alta proporción de “escape inmunológico”, es decir personas que terminan UCI o fallecidas con antecedente vacunal completo, incluyendo refuerzos. Esto no quiere decir que las vacunas no sirvan, al contrario, el riesgo relativo sigue siendo mayor en no vacunados”, concluye Hernández.

¿Cuáles son las proyecciones y posibles escenarios?

Para el infectólogo Carlos Álvarez, director de estudios covid para Colombia delegado por la OMS, el futuro de la pandemia en el país puede estar marcado por dos posibles escenarios dependiendo de la evolución de la inmunidad generada tras la infección (inmunidad natural), la adquirida luego de la vacunación, y la inmunidad híbrida que se da tras haberse recuperado del virus y aplicado el esquema de inmunización.



En este sentido, precisa Álvarez, en el primer escenario dicha inmunidad se mantiene, es duradera y protege a la población contra la variante ómicron y las demás que están circulando. Si esto ocurre, el infectólogo coincide con los demás expertos en que el país entraría en una fase endémica.

En el caso contrario (segundo escenario), si la inmunidad generada se pierde en el tiempo, el especialista asegura que podríamos enfrentar la aparición de nuevas variantes y otra ola epidémica.



Según el infectólogo, a medida que ha avanzado la vacunación de la población, algunos de los indicadores que más preocupaba a los sistemas de salud en los tres picos anteriores, como son las hospitalizaciones por covid-19, la ocupación de camas de cuidado intensivo y las muertes se han disminuido.

Las medidas de bioseguridad como el uso permanente de tapabocas y el lavado constante de manos deben continuar. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

“Esto no quiere decir que el virus se convierta en un resfriado común, sigue teniendo impacto, pero es menor. Quienes tengan más factores de riesgo, como ocurre con todas las enfermedades, van a tener más posibilidad de presentar complicaciones”, explica Álvarez.



Hace algunas semanas el Ministerio de Salud trazó nuevos lineamientos con respecto a las pruebas diagnósticas de covid-19, priorizando ante la aparición de síntomas a las personas con más factores de riesgo como los adultos mayores de 60 años, menores de tres años y pacientes con comorbilidades, una medida que, según Álvarez se dio en un marco de optimización de este recurso.



Otro de los puntos favorables es el avance de la vacunación en el país, cuyos reportes oficiales dan cuenta de una cobertura de cerca del 80% de la población colombiana con al menos una dosis. No obstante, los expertos son enfáticos al advertir los riesgos de las personas que aún no han iniciado o completado los esquemas de inmunización, ya que de acuerdo con el estudio de efectividad de los biológicos, los no vacunados tienen hasta nueve veces más riesgo de morir por covid-19.



De esta forma, los expertos dejan claro que las medidas de bioseguridad se deben mantener, así como el aislamiento temprano en caso de presentar síntomas o tener contacto estrecho con un caso confirmado para frenar la cadena de transmisión del virus, sumado a la inmunización y la aplicación de las dosis de refuerzo a los cuatro meses de haber completado el esquema de vacunación en la población mayor de 18 años, según dispuso el Ministerio de Salud.

