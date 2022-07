Como sucede con los medicamentos, las vacunas contra el covid-19 también tienen un periodo de vida útil, que se termina cuando sus componentes pierden efectividad.



Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social explicó en un video que cuando un laboratorio diseña una vacuna y las primera pruebas demuestran que es buena, se pueden llegar a producir miles para empezar los ensayos clínicos de fase 3.



(Siga leyendo: La OMS desaconseja tratar el covid con colchicina o con fluvoxamina)

De acuerdo con la pieza audiovisual que publicó la entidad, con la intención de aclarar si las vacunas tenían fecha de caducidad, "en pandemia, el primer corte del ensayo clínico de fase 3 fue a los seis meses. Cuando termina, el laboratorio abre algunos de los frascos que había guardado y evalúa si el producto sigue siendo el mismo. Si es así, se confirma que la vacuna sigue conservando sus propiedades hasta seis meses después de que se envasó”, explica.



“Entonces, cuando se produce el primer lote para comercializar, se le pone una fecha de vencimiento: seis meses después de su producción. Pero esto no significa que en ese momento dejan automáticamente de servir", narra el video.



(De su interés: Nueva subvariante de omicrón tendría más capacidad de 'evitar' las vacunas)



Lo cierto es que después de estos seis meses, la vacuna puede durar un poco más. A medida que va pasando el tiempo, el laboratorio sigue haciendo pruebas de estabilidad de las primeras muestras no abiertas Si ve que las vacunas siguen manteniendo sus propiedades, presenta los datos a las entidades regulatorias para extender las fechas de vencimiento.



"Es decir que si la vacuna, a los doce meses de producida, es la misma que en el momento que se produjo, la fecha de vencimiento de la vacuna que era originalmente de seis meses, se extiende seis meses más", expone Minsalud.



Así, la extensión del vencimiento no es arbitraria, sino que es una decisión que toman los organismos regulatorios de todo el mundo con base en evidencia científica de los laboratorios. Este proceso se puso en práctica con todas las vacunas contra el covid-19, en todos los países, según anotó la entidad.

Más noticias de Salud

-Así es la base genética del covid más grave en personas mayores







-Casos de covid-19 aumentan 25% en Sudamérica, advierte la OPS