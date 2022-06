Según el último reporte del Ministerio de Salud, el covid-19 ha dejado 139.970 decesos en Colombia desde el inicio de la emergencia sanitaria, convirtiéndose durante varios meses en la primera causa de muerte en el país.



Sin embargo, tras el descenso de cuatro picos de la pandemia en el territorio nacional, las enfermedades isquémicas del corazón retomaron el liderazgo en este indicador que se mantiene en lo que va del 2022, de acuerdo con el más reciente informe de estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



De hecho, entre las diez primeras causas de defunción en hombres en lo que va del año, las enfermedades isquémicas del corazón (infartos) ocupan el primer lugar en muertes con el 17,1 por ciento, seguidas de las enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde se encuentran las defunciones por covid-19 (11,2 por ciento), que, según el Dane, muestran una reducción del 74,3 por ciento si se compara con las del mismo periodo de 2021.

En el caso de las mujeres, los infartos concentraron el 18 por ciento de los fallecimientos de este grupo y mostraron un incremento del 14,7 por ciento, en contraste con los números de 2021. El covid-19 también es la segunda causa de muerte en la población femenina (siendo la causa del 9,8 por ciento de las muertes ocurridas entre el 1.º de enero al 30 de abril). No obstante, el informe del Dane estima que las defunciones por covid-19 confirmado o sospechoso registraron un descenso del 72,4 por ciento respecto a las del mismo periodo del año pasado.



Entre el 1.º de enero y el 30 de abril de este año se produjeron 100.250 defunciones no fetales, de las cuales el 55,2 por ciento fueron hombres y el 44,8 por ciento, mujeres. En comparación con los del mismo lapso de 2021, los números dejan ver una disminución del 15,6 por ciento en el total de defunciones no fetales.



Desde la semana 14 del año 2022 (comienzos de abril) hasta la semana 22 (mediados de junio) de este año, se observa que el volumen de defunciones por covid-19 confirmado no excede las 40 defunciones semanales, lo cual contrasta radicalmente con las 4.166 defunciones registradas en la semana 24 del año 2021. Por otra parte, se observa una diferencia de 22,6 puntos porcentuales en la frecuencia con la que fallecen los hombres por esta causa, frente a las mujeres.



En todos los casos (covid-19 confirmado, sospechoso, neumonía o influenza) predominan las defunciones en hombres. Además, en cuanto a covid-19 confirmado, los adultos de 55 años y más concentran el 82,6 por ciento del total de defunciones por esta causa.



De igual forma, entre el 31 de mayo y el 6 de junio de este año, Bogotá concentraba el mayor porcentaje de los fallecimientos por covid-19 (20,6 por ciento), seguida de Antioquia (12,8 por ciento) y Valle del Cauca (10,7 por ciento).

Una mirada a las comorbilidades

El informe de estadísticas vitales presentado por el Dane deja claro que la hipertensión arterial es la principal comorbilidad reportada en los certificados de defunción de los fallecidos por covid-19 en el país (24 por ciento), seguida de aquellos que tenían entre los antecedentes diabetes mellitus (13,6 por ciento), enfermedades del sistema urinario (12 por ciento) y, en cuarto lugar, la obesidad (8,9 por ciento).



Llama la atención que una mirada por grupos etarios muestra que las enfermedades hipertensivas fueron un antecedente más frecuente en personas fallecidas por covid-19 con edades de 55 y más años, mientras que la obesidad fue el antecedente más frecuente en personas de entre 25 y 49 años.



Al respecto, Luis Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, asegura que por las limitaciones en los servicios de salud durante la emergencia sanitaria un alto porcentaje de pacientes durante la pandemia no tuvieron un diagnóstico oportuno o seguimiento al tratamiento de enfermedades de base, como la diabetes o la hipertensión arterial. No obstante, enfatiza en que estas son las morbilidades más prevalentes en Colombia, incluso antes de la pandemia.

“En Colombia todavía hay gran proporción de población con enfermedades crónicas no transmisibles, no diagnosticadas ni tratadas. Solo se está diagnosticando el 30 por ciento de personas diabéticas”, manifiesta Hernández, quien también agrega que estas cifras se muestran los retos que se avecinan para el país de cara a la salud pública. “Hemos fallado en la demanda inducida por parte del sistema de salud (...) Se debe hacer más promoción de la salud y prevención primaria”.



El salubrista concluye que se requiere un modelo de salud basado en la atención primaria, así como hacer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno por parte de las EPS. “Colombia debe rescatar la salud pública que se perdió en los últimos años”, remata.







UNIDAD DE SALUD

