Ocupación de UCI empieza a mostrar mejoras en el país

En el país hay 2.779 camas de UCI disponibles y aunque están dispersas en todo el territorio nacional, de acuerdo con el salubrista Pedro León Cifuentes, este número genera cierta tranquilidad, en razón a que muestra una disminución en la sobreocupación y la presión que sobre este recurso limitado ejercía el covid-19, hasta hace dos semanas.



De hecho, según el Ministerio de Salud, de las 13.034 camas de UCI con las que cuenta todo el sistema hospitalario, 5.958 están ocupadas por pacientes de covid-19; 818 por personas sospechosas de covid-19, y 3.479 por afectados con patologías diferentes a esta enfermedad.



Es decir, hay una ocupación de 78,68 por ciento, que, en palabras de Cifuentes, representa un nivel general que como indicador deja entrever que la parte más dramática y agresiva del tercer ciclo de la pandemia empieza a ceder.



Sin embargo, este índice nacional diluye la situación que en algunos lugares sigue siendo crítica. Para la muestra están Meta, Cauca y Tolima, que en la práctica superan el 95 por ciento de ocupación de UCI; seguidos muy de cerca por Risaralda, Antioquia, Santander y Valle, que bordean el 90 por ciento y que, en armonía con la resolución 777 del Ministerio de Salud, deben restringir algunas actividades y reforzar medidas para contener la circulación del SARS-CoV-2 por riesgo inminente de colapsar estas áreas.



Otra mirada de estos lugares críticos son los números absolutos, y en ese sentido, la salubrista Elizabeth Beltrán Ortiz insiste en que hay que revisar cada lugar por separado “porque no es lo mismo hablar de un porcentaje de ocupación en Bogotá, Medellín o Cali, que tienen mayor número de camas, que hacerlo en ciudades como Tunja, Villavicencio o Cúcuta, en donde una cantidad mínima puede representar un porcentaje elevado de este recurso”.



Y no le falta razón a Beltrán, porque al revisar las ocupaciones más altas, se encuentra, por ejemplo, que Meta y Tolima tienen casi los mismos índices, pero el primero tiene solo 209 camas, mientras que el segundo casi lo duplica, con 410. “Esto es importante porque en sitios con carencias, una sola cama puede marcar la diferencia a la hora de tomar decisiones”, insiste Beltrán.

según el Ministerio de Salud, de las 13.034 camas de UCI con las que cuenta todo el sistema hospitalario, 5.958 están ocupadas por pacientes de covid-19. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Sitios críticos

Cifuentes asegura que las camas de UCI como indicador tienen nuevas relevancias significativas en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que por su tamaño y número de habitantes determinan el curso de la pandemia.

De ahí que al observar que Bogotá tiene una disponibilidad del 17,6 por ciento de camas; que Medellín continúa con una ocupación alta, pero ha disminuido en un 85 por ciento la espera por este servicio, y que Cali, por su parte, sigue con una ocupación superior al 98 por ciento, se toman estas como señales de que este momento es crítico para las autoridades si se quiere proyectar una verdadera tendencia a la baja en casos graves de covid-19.



“Es claro que en estas ciudades la disminución de los pacientes complicados que esperan acceso a una UCI y una escasa disponibilidad abre una puerta de optimismo que no debe tomarse como para decir que ya se puede dar vuelta a la página del pico más complicado de la pandemia”, dice Cifuentes.



Caso especial merece Bogotá, en la que hay una ocupación, según las tablas del Ministerio de Salud, del 82,3 por ciento, lo que le valió a la alcaldesa, Claudia López, para informar a través de su cuenta de Twitter que la ciudad había superado el momento más álgido de la pandemia.



Del manejo inadecuado y las falsas interpretaciones de estos descensos depende la génesis de los nuevos picos FACEBOOK

“Después de 3 meses dolorosos, bajamos a 84 por ciento de ocupación UCI y salimos de alerta roja”, a lo que agregó que “todos debemos ser conscientes que sin lavado de manos, tapabocas, ventilación, vacunación y protocolos de seguridad en toda actividad, corremos el riesgo de una nueva ola”.



Y si bien hay regiones, como Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y la Guajira, en donde hoy no existen falencias por cuenta de la disponibilidad de UCI, dado que tienen casi completa su disponibilidad, hay que entender que en dichas regiones este recurso si acaso llega a la decena en cada una de ellas.



De ahí que la salubrista Beltrán insista en que no es la hora de cabalgar sobre estos leves respiros para que la gente baje la guardia, se relaje con las medidas y que las autoridades sanitarias canten victorias anticipadas, “porque se ha demostrado que del manejo inadecuado y las falsas interpretaciones de estos descensos depende la génesis de los nuevos picos, en razón a que el covid-19 no se ha ido y la vacunación aún no alcanza la inmunidad colectiva que se requiere para atajarla”, remata.



*Editor de Salud

