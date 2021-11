Colombianos están cada vez menos preocupados frente a la pandemia

La encuesta 'Pulso Social, presentada por el Dane, demuestra que frente a la pandemia los colombianos han disminuido su preocupación.



De hecho, respecto a la pregunta de qué tan preocupado se encuentra de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus, el 19 por ciento de los encuestados en las 23 ciudades analizadas respondió que no tiene ninguna preocupación, una cifra que es casi similar al 18 por ciento que manifiesta sentirse muy preocupado.



La mayor proporción la ocupa la franja de los “un poco preocupados”, que corresponde al 32,1 por ciento; mientras que los que son indiferentes ante la pregunta se quedan en el 5,8 por ciento.



Por otro lado, al relacionar el grado de preocupación con el estado de la vacunación, se encontró que entre quienes manifiestan que no están preocupados frente a la pandemia, el 43,4 por ciento no se ha vacunado y el 17,7 por ciento ya tiene algún grado de inmunización.



Esto contrasta con el 11 por ciento que no se ha vacunado, entre quienes se manifestaron muy preocupados, lo que permite inferir que hay una relación directa entre el nivel de preocupación frente al virus y la intención de vacunarse.



Aunque los datos anteriores pueden interpretarse como una fotografía de octubre, llama la atención que al comparar los niveles de preocupación con cortes entre octubre de 2020 y octubre del presente año, se aprecia que hay un aumento significativo en el nivel de despreocupación frente al SARS-CoV-2 si se tiene en cuenta que el año pasado solo el 9,6 por ciento de los encuestados se mostraron nada preocupados y en el análisis actual esta respuesta fue dada por el 19 por ciento, con una variación anual de 9,5 por ciento.

Hay un aumento significativo en el nivel de despreocupación frente al SARS-CoV-2. Foto: Archivo particular.

Esto se confirma al comparar con la misma referencia la proporción de quienes se manifestaron muy preocupados, dado que en octubre del año pasado esto fue manifestado por el 35 por ciento de la población analizada y este año cayó al 18,1 por ciento, con una disminución del 16,9 por ciento.



Y aunque las variaciones pueden ser puntuales con respecto a los meses, al observar la tendencia en el transcurso del año, se aprecia una caída significativa desde julio del presente año en la relación de personas que manifestaban estar muy preocupadas, al igual que desde el mismo mes empezó a crecer la proporción de quienes respondieron no sentirse preocupados.



Estas dos variables en el momento se encuentran casi en el mismo nivel, mientras que en el comienzo de la pandemia eran sensiblemente divergentes.



UNIDAD DE SALUD

