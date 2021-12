La historia se hizo célebre hace cuatro meses. Luis Alfredo Lozano, un colombiano residente en Bogotá, pasaba sus vacaciones en Estados Unidos. Por síntomas de covid, decidió ir a un hospital el 9 de agosto, y allí permaneció dos semanas.



Logró poner su vida a salvo, pero no sus finanzas: cada día de hospital le costó lo equivalente a 38 millones de pesos colombianos.



La deuda, al final, rondó los 600 millones. La frustración era absoluta: si hubiera recibido la misma atención en Colombia, no habría tenido que desembolsar un monto distinto al que aporta mensualmente en sus cotizaciones de salud.



La pandemia ha sido particularmente agresiva con América Latina. A la luz de los datos conocidos, es la región más golpeada tanto en términos de mortalidad como en términos económicos.



Las finanzas no solo se han visto afectadas por el desempleo y la caída de las ventas. También por el pago de las atenciones de altísimo costo que han tenido que hacer las familias en algunos países. Y en ese punto, como lo demuestra un estudio realizado por la Universidad de Antioquia y la Andi –próximo a ser publicado–, Colombia ha salido muy bien librada.



“En Colombia no se evidenció información que sugiera que las personas tuvieran que incurrir en gastos catastróficos para acceder a atenciones médicas por covid-19”, dice el trabajo, dirigido por Jairo Humberto Restrepo, coordinador del Grupo Economía de la Salud de la universidad.



El estudio examina cómo los países latinoamericanos han afrontado la pandemia en lo que respecta al gasto público y al gasto de bolsillo, y recoge evidencia sobre gastos catastróficos experimentados por ciudadanos en el vecindario debido a hospitalizaciones por covid.



Entre los aspectos más llamativos se observa la dramática situación vivida en algunos hogares de Perú, México, Ecuador e incluso Chile.

En Colombia no se evidenció información que sugiera que las personas tuvieran que incurrir en gastos catastróficos. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Una de las historias virales en Perú fue la de Carlos Chicchon, un joven de 23 años que no solo vendió todas sus pertenencias para costear la atención de su madre en UCI, sino que ofreció uno de sus riñones a través de las redes sociales.



La Encuesta Nacional de Hogares 2020 realizada en este país mostró que, aun cuando el gasto de bolsillo por asuntos de salud se redujo en 2020 en términos generales, en los hogares pobres aumentó en 37 por ciento.



La misma encuesta señaló que los peruanos con algún tipo de seguro de salud –lo equivalente a EPS o plan voluntario– tuvieron que pagar casi la mitad del costo de las atenciones, y quienes no tenían aseguramiento, el 78 por ciento.



Los hogares mexicanos tampoco fueron ajenos a gastos catastróficos. Uno de los aspectos más llamativos en este país fue que no pocas clínicas exigieron el pago de anticipos que podrían ser equivalentes a 75 millones de pesos colombianos. Una familia reportó haber recibido una factura de más de 1.000 millones de pesos colombianos en una clínica privada.

Y en Ecuador, un libreto parecido. Familias desesperadas buscaron atención en hospitales públicos, pero al encontrarlos llenos tuvieron que dirigirse a instituciones privadas, donde eventualmente les salvaron la vida, pero a un precio impagable. Se reportaron casos de cuentas cercanas a 120 millones de pesos colombianos por dos semanas de UCI.



“En todos los países hubo atenciones en UCI pagadas con recursos públicos", comenta Carlos Dáguer, director de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi. "Sin embargo, el drama que observamos en algunos de ellos, como Perú, Ecuador y México, comenzó cuando las UCI colapsaron, y las familias, pobres o ricas, tuvieron que buscar cama en hospitales privados y pagar cifras exorbitantes por esas atenciones”.



Según el dirigente gremial, en Colombia resultó muy afortunada la decisión de centralizar el manejo de las UCI. Los recursos del sistema –girados en su mayoría por las EPS y en parte por el Gobierno– financiaron todas las atenciones, al margen de si se daban en hospitales públicos o en clínicas privadas.

En Colombia resultó muy afortunada la decisión de centralizar el manejo de las UCI. Foto: iStock

Así como ocurrió en Colombia, hubo otros países analizados en los que no se observaron gastos catastróficos para los hogares por cuenta del covid. Ejemplares en este sentido, según el estudio, han sido Costa Rica y Uruguay.



El buen desempeño en este aspecto tiene relación con el hecho de que Colombia ya tenía un bajo gasto de bolsillo en salud al comenzar la pandemia, hecho que se vio reforzado con un significativo aumento del gasto público para atender la crisis.



Entre los diez países analizados, Colombia fue el tercero que más aumentó el gasto en salud con respecto al PIB (1,4 por ciento), proporción superada solamente por Panamá (1,7 por ciento) y Brasil (1,5 por ciento).



Pese a ello, es el cuarto país con mayor tasa de mortalidad, tras Perú, Brasil y Argentina. Por tanto, los autores del estudio advierten que si bien Colombia muestra fortalezas en cobertura y protección financiera, su modelo de salud aún está muy centrado en la enfermedad y no tanto en la prevención.



Con respecto a la alta proporción de muertes, sin embargo, no existe un acuerdo total. Por una parte, porque no toda la mortalidad podría haber sido evitada por el sistema de salud. El comportamiento social no es necesariamente una variable sanitaria.



Y por otra parte, como ha señalado Martha Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, porque el caso latinoamericano merece un análisis diferente.



Según la funcionaria, es probable que otras regiones del mundo simplemente no hayan tenido la capacidad –o la voluntad– de reportar casos de covid. “No somos lo suficientemente pobres para ocultar la mortalidad, pero tampoco somos lo suficientemente ricos para no tenerla”, puntualiza.

