En las últimas tres semanas, el país registró un aumento de casos confirmados de covid-19. Según los reportes del Ministerio de Salud, Colombia pasó de reportar entre 600 y 700 casos semanales a 2.112 en la última semana, aunque todavía no se advierte un incremento de hospitalizaciones ni muertes.



Como se ha evidenciado en los últimos días, el covid-19 continúa representando un desafío a nivel mundial, dada su alta transmisión y las mutaciones adicionales definidas en diferentes sublinajes de la variante ómicron.



En este contexto, el subdirector de Enfermedades Transmisibles, William Alberto Robles Fonnegra, llamó la atención a las EAPB, organismos territoriales y, en general a la ciudadanía, para que mantengan la alerta, el cuidado y las medidas de protección frente al covid-19 y otras infecciones respiratorias.



El subdirector aseguró que el país cuenta con suficientes biológicos, por lo que recomendó acceder a las dosis en cualquier punto de vacunación del país, tanto para iniciar esquemas como para completarlos o aplicarse los respectivos refuerzos, ojalá con un lapso no superior a los seis meses entre uno y otro.



“Es una responsabilidad conjunta. Las EAPB saben quiénes de sus afiliados no tienen todas las vacunas y deben hacer búsqueda inducida, es decir, encontrarlos y convencerlos de que la vacuna representa protección y cuidado de la vida”, mencionó Robles.



Por otra parte, indicó que aún hay grupos vulnerables que no han completado sus esquemas o no los han iniciado; por ello, resaltó que es necesario que las personas con comorbilidades, menores de edad y adultos mayores de 60 años completen sus esquemas de vacunación.



De igual manera, Robles recordó que las medidas de autocuidado deben permanecer vigentes porque protegen a la población del covid-19 y de otras infecciones respiratorias como influenza, virus sincitial respiratorio y adenovirus, entre otros.



“Si tengo síntomas respiratorios, voy a un centro hospitalario o visito a un adulto mayor debo usar correctamente el tapabocas”, recomendó el subdirector, quien también indicó la necesidad del lavado frecuente de manos y, en la medida de las posibilidades, realizar el aislamiento ante síntomas respiratorios.



“El Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 sigue vigente, es necesario que todos los actores del sistema de salud y los ciudadanos lo tengamos presente para ampliar la cobertura de vacunación, lo que es igual a tener mayor protección ante el virus”, concluyó Robles.



Cabe recordar que los signos de alarma para consultar los servicios de salud son: Fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, de cabeza y garganta, y pérdida reciente del olfato o el gusto.

