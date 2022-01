El Ministerio de Salud registró este domingo 217 muertos por covid-19, una cifra que no se presentaba desde finales de julio y principios de agosto del año pasado, en el descenso del tercer pico, y que da cuenta de la magnitud de afectación que tiene actualmente el Sars-CoV-2 con su variante ómicron, la prevalente en el país.







Aunque no se sabe con exactitud el número de casos debido a las nuevas políticas para la elaboración de pruebas, estos decesos fueron acompañados en el informe con 26.087 casos nuevos, en una jornada en la que se realizaron 68.610 pruebas que darían una positividad de 38 por ciento.





Aunque dicha cifra es relativa, se convierte en una de las más altas en el contexto de las cifras oficiales del país en lo corrido de la pandemia.



Con respecto a los decesos, el registro revela que de los 217, 202 corresponden a días anteriores, los que tendrían que sumarse a las cifras ya reportadas y que modificarían sustancialmente estos indicadores diarios al referenciarse por fecha de fallecimiento.

Una mirada a las víctimas letales de covid-19 de este domingo permite ver que de ese total, el departamento del Valle fue el que mayor aportó, con una cifra total de 56 fallecidos, seguido de Antioquia (30), Bogotá (21), Barranquilla (12) y Cartagena (12), siendo las cinco regiones más afectadas con este indicador.



En cuanto a las edades, llama la atención que 123 personas en este listado tenían más de 80 años, es decir, el 56,6 por ciento, seguido de 51 decesos entre 70 y 80 años, el 23,05 por ciento, y 26 personas tenían entre 60 y 70 años; entre 50 y 60 fallecieron 16 personas; entre 30 y 50 años, 5, y menores de 30, 2 personas.

Al sumar los dos primeros grupos anteriores se evidencia que 174 personas de las 217 reportadas como fallecidas tenían más de 70 años, es decir, el 80 por ciento; por un lado, permite corroborar que la edad es un factor de riesgo importante para la enfermedad grave y la muerte en el marco de la pandemia; también de acuerdo con Fabián Rosas, médico emergenciólogo presidente de la Asociación Colombiana de Medicina de Urgencias, no deja de ser llamativo que estas personas debían estar completamente vacunadas y con la aplicación de las dosis de refuerzo, en un contexto en el que se desconoce, desafortunadamente, su estatus vacunal.







No sobra anotar que si bien el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en varias ocasiones ha manifestado que la mayoría de casos graves y decesos por ómicron se presentan en personas no vacunadas, Rosas insiste en la necesidad de reportar esta información para hacer un seguimiento más claro y objetivo de la pandemia, ya que en este momento se pierde la verdadera dimensión de la afectación, dado que los indicadores que se tenían hasta ahora, como el número de casos basados en pruebas diagnósticas y la ocupación de camas UCI, han dejado de tener consistencia, por la dinámica viral que presenta ómicron y que en teoría tiende a generar enfermedades menos graves.

El Ministerio de Salud cambió las disposiciones para la toma de pruebas diagnósticas de covid-19 tanto para personas sintomáticas como asintomáticas. Foto: Carlos Ortega/EFE

“Pero para definirlo, ante esta cifra tan abultada de muertos, tenemos que saber exactamente cuántos casos hay”, remata Rosas.



Los registros mortales de la pandemia en los últimos cuatro días suman 803 muertos; en otros términos, podría decirse que en el país en este periodo ha fallecido un colombiano por covid-19 cada 7 minutos, en una frecuencia que para el salubrista Pedro León Cifuentes resulta sensiblemente alarmante, y por ello considera que las autoridades de salud deben hacer un alto en el camino para revisar las estrategias y las medidas que se están aplicando a fin de reforzar las que están sirviendo, eliminar las que no sirven y agregar aquellas que le apunten a atenuar el impacto en estos desenlaces fatales.







“Aquí toda vida cuenta, y alguna que se pueda salvar modificando algunas de estas acciones amerita todos los esfuerzos”, asegura Cifuentes.

El Ministerio de Salud está buscando a los adultos mayores de 60 años que no hayan sido vacunados. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Por su parte, Rosas también insiste en que algunas de estas muertes habrían podido evitarse si la vacunación las hubiera cubierto de manera plena, si las medidas para el control de la pandemia se hubieran orientado a proteger a esta población que por su vulnerabilidad exige los mayores cuidados, de ahí que insista en volcarse de manera general a buscar a quienes no se hayan vacunado, completar los esquemas en los que faltan y a pisar el acelerador en los refuerzos, dado que el ascenso al cuarto pico de la pandemia apenas empieza y las cifras podrían aumentar de manera preocupante.







Por último, Gabriel Riveros, exministro de Salud, dice que estas cifras resultan inconcebibles existiendo vacunas y evidencia sobre las formas para contener la transmisión del virus, por lo que cree que algo está fallando en términos de control de la pandemia y manifiesta que se requiere más información para saber exactamente cuál es el nivel real de contagios en el país y así poder hacer un seguimiento más objetivo y planear estrategias más certeras en términos de prevención. “No todo es culpa de la gente”, concluye Riveros.



UNIDAD DE SALUD

