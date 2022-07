El Instituto Nacional de Salud (INS) solicitó a la ciudadanía mantener algunos cuidados preventivos como el lavado frecuente de manos y el uso del tapabocas frente al aumento de casos por covid-19 y la incidencia de otras enfermedades respiratorias relacionadas con la época de lluvias.



(Siga leyendo: Expertos de la OMS se reunirán para analizar evolución de la pandemia)



Por medio de Twitter, el INS informó que es necesario que quienes tienen síntomas respiratorios y también quienes hacen actividades con más de una persona, en espacios cerrados y poca ventilación. utilicen tapabocas.



(Además: Covid-19: rezagos en dosis de refuerzo preocupan a las autoridades de salud)

“A la fecha, se observa un aumento significativo de incidencia de covid-19, respecto a la última semana del mes de mayo, en todos los grupos de edad: menores de 5 años (2,7), 5 a 11 años (2,6), 12 a 19 años (3,1), 20 a 39 años (3,6) y de 40 a 59 (3,6). 74 municipios han mostrado una incidencia de casos durante todo el mes de junio, con un incremento significativo con respecto a las cifras de contagio del mes de mayo”, informó el INS a través de la red social.



(De su interés: Covid-19: ¿es preocupante el aumento de casos y muertes en Colombia?)



La petición del INS sobre el uso de tapabocas se presenta luego de un leve crecimiento en los casos positivos del coronavirus. La semana pasada, el Ministerio de Salud señaló que 100 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad y que el país llegó a un total de 140.070 muertes a causa del virus desde el inicio de la pandemia.



Al respecto, Carlos Álvarez, infectólogo, coordinador de Estudios covid-19, delegado por la OMS para Colombia, coincide en que definitivamente este aumento de muertes confirma que el país está atravesando un pico epidemiológico. "Como siempre el caso de los fallecidos empieza a notarse dos o tres semanas después del pico epidémico", explicó Álvarez.



"Esto nos hace un llamado de atención a no bajar la guardia. Tenemos que seguir en el proceso de vacunación. Hay un porcentaje todavía de la población que no se ha vacunado ni siquiera con una dosis y también un porcentaje importante de población en riesgo que no se ha aplicado una tercera o cuarta dosis", reiteró el experto que aclaró que el pico de contagios no ha finalizado y que la vacunación debe ser una prioridad, así como el autocuidado.



Álvarez también mencionó que el clima actual no ayuda, dado que la mayoría de personas pueden presentar síntomas leves que podrían considerar un resfriado (gripa). Por este motivo, enfatizó en que es fundamental para las personas autogestionar su propio riesgo.



(Lea también: Covid-19: se duplican los fallecidos en el país en la última semana)



"Las medidas de autocuidado sirven tanto para covid como para otros tipos de enfermedades respiratorias. Se hace un llamado a usar el tapabocas no de forma obligatoria, pero voluntaria especialmente en espacios cerrados", explicó el experto.

#MinutosINSConNuestraDirectoraGeneral "Hábitos como el lavado de manos y uso del 😷no son nuevos. El🙌🧼nos ayuda a disminuir la mayoría de eventos transmisibles. No debemos abandonar el uso del 😷, con el😷me protejo no solo de COVID19, sino de los demás virus respiratorios"👇 https://t.co/sYOu95AkIJ — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) July 4, 2022

Más noticias de Salud

-Covid-19: 4 extraños síntomas de los que quizás no haya oído hablar





-¿Serán necesarias nuevas vacunas contra las subvariantes BA.4 y BA.5?