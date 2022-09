La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) recomendaron hoy el uso de las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna como refuerzo prioritario en personas con mayor riesgo de desarrollar covid-19 grave, incluidos mayores de 60 años.



“Aunque estas dos primeras vacunas adaptadas están autorizadas en personas mayores de 12 años que hayan recibido al menos la vacunación primaria frente a la covid-19, el ECDC y la EMA aconsejan que estos refuerzos se destinen prioritariamente a las personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave debido a ciertos factores de riesgo”, señalaron, de cara a las campañas de vacunación de este otoño e invierno.



En la lista de grupos de riesgo se incluye a mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades subyacentes que los ponen en riesgo de contraer covid-19 grave, ancianos y personal de las residencias, y los sanitarios.



La EMA respaldó el pasado jueves el uso de las vacunas bivalentes adaptadas a nuevas variantes del Sars-CoV-2 (la subvariante BA.1 de ómicron) desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna como refuerzo al menos 3 meses después de la última dosis recibida, para una protección más amplia contra la covid-19 en mayores de 12 años.



“Los datos preliminares indican que la respuesta inmune inducida por las vacunas adaptadas a BA.1 aprobadas va más allá de las cepas seleccionadas y cubre otras subvariantes de ómicron como BA.2, BA.2.75 y BA.5”, añaden las agencias. La EMA está evaluando una vacuna adaptada que coincide con la cepa original y las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.



Pero estas vacunas sólo están aprobadas para su uso como dosis de refuerzo en personas que ya recibieron su vacunación inicial, más allá de qué vacunas recibieron como primaria, por lo que se insta a quienes no se hayan vacunado aún o no hayan recibido ningún refuerzo que lo hagan porque las dosis originales "siguen brindando la protección necesaria" contra las hospitalizaciones y muertes por covid-19 grave.



Ambas agencias aseguran que estos preparados “amplían la inmunidad frente a variantes preocupantes, especialmente ómicron y sublinajes relacionados” y subrayan que “exponer el sistema inmunitario a versiones contemporáneas del virus para que aprenda y reconozca variantes posteriores es clave para desarrollar una respuesta inmunitaria más amplia”.



“Tenemos un virus que evoluciona de forma rápida e impredecible. Es importante para la Unión Europea contar con una amplia gama de vacunas actualizadas en cuanto a su composición, para que los Estados miembros tengan más opciones para satisfacer sus necesidades a la hora de diseñar sus estrategias de vacunación”, explicó la directora de la EMA, Emer Cooke.



La directora del ECDC, Andrea Ammon, agregó que “dado que estas nuevas vacunas están actualmente aprobadas para su uso sólo como dosis de refuerzo, las originales siguen siendo esenciales para aumentar la cobertura de vacunación con una serie primaria entre personas no vacunadas para cerrar las brechas de inmunización”.

