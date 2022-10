El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) advirtió hoy de la difusión de un nuevo subtipo de la variante ómicron de la covid-19 que previsiblemente causará un aumento de contagios en las próximas semanas.



Por lo menos cinco países europeos han detectado durante la primera semana de octubre la circulación del sublinaje BQ.1, alertó la organización con sede en Estocolmo en un comunicado.



Sus modelos epidemiológicos predicen que la BQ.1 y la BQ.1.1 se convertirán en las cepas predominantes en el continente a partir de mediados de noviembre o de principios de diciembre.



"Esto probablemente contribuirá a un aumento del número de casos de covid-19 en las próximas semanas y meses", afirmó el ECDC, que apuntó que estudios preliminares realizados en Asia indican que el citado subtipo tiene la capacidad de evadir en gran medida la respuesta inmune del organismo.



No obstante, los datos disponibles no hacen temer que la BQ.1 esté asociada a un transcurso más severo de la enfermedad, en comparación con otras subvariantes de ómicron en circulación ahora mismo.



Sin embargo, la directora del ECDC, Andrea Ammon, instó a los países europeos a mantenerse "vigilantes" con respecto a las señales de la difusión de BQ.1 y a seguir monitoreando la evolución de los contagios y los indicadores de severidad, tales como las hospitalizaciones y la ocupación de las UCIs.



La mejora de las tasas de vacunación continúa siendo una prioridad, destacó la organización, que pronosticó que los grupos de mayor riesgo como los mayores de 60 años y las personas con patologías previas necesitarán dosis de refuerzo adicionales.



Por el momento, los países en los que la BQ.1 está más difundida con respecto al total de casos en esos estados son Francia (19 %), Bélgica (9 %), Irlanda (7 %), Países Bajos (6 %) e Italia (5 %). No obstante, la ECDC señaló que estos porcentajes son demasiado bajos como para que el sublinaje tenga por el momento un impacto notable sobre la situación epidemiológica en dichos países.



Por su parte, la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos advirtió este jueves de que el nuevo subtipo tiene potencial para volverse problemática porque es más transmisible y contiene una mutación que podría ayudarle a evadir ciertos medicamentos para personas con inmunidad reducida.

