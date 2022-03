La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reiterado constantemente que sería prematuro dar por terminada la pandemia de coronavirus puesto que el contagio se mantiene elevado en muchos países y la vacunación a nivel global no ha alcanzado los mínimos requeridos.



Por esta razón, la entidad de salud trabaja en la creación de un pasaporte de vacunación digital y con validez global. El objetivo es proporcionar un instrumento homogéneo que facilite los trámites requeridos para los viajes internacionales.



Hasta el momento, la organización trabaja en cuatro programas de certificación de vacunas a gran escala: el certificado digital de la Unión Europea, el Programa DIVOC de la India, el VDS-NC de Australia y el pase de salud inteligente de Apple y Walmart.



Brian Anderson, médico en jefe de Salud Digital de la organización sin fines de lucro MITRE, es el creador de este proyecto de Credenciales de Vacunación válidos en todo el mundo. Esta iniciativa busca que todos los enfoques de acreditación de vacunas sean interoperables, entre los diversos países y regiones.



Según expertos, la idea es que un código QR vincule los registros de vacunación de una persona a nivel global, librándola de la necesidad de llevar un registro de vacunación en papel.



Es importante señalar que la OMS, en general, está en contra de pedir un certificado de vacunación para hacer efectivo el derecho a viajar. Sin embargo, debido a que la distribución de vacunas aún es inequitativa entre los diversos países del mundo, la organización ha empezado a considerarlo necesario.



No obstante, aún hay países como Estados Unidos o regiones como la Unión Europea que exigen un régimen completo de vacunación para cruzar sus fronteras.



Lo problemático es que a diferencia de muchos países que cuentan con sistemas centralizados de salud que hacen una supervisión federal de los registros de vacunación, algunas naciones como Estados Unidos no los tiene. El Gobierno de Joe Biden dijo en varias ocasiones que no tiene pensado un mandato federal que exija un certificado de vacunación nacional.



El pase de salud inteligente (Smart Health) se utiliza como certificado digital de vacunación en 22 estados de Estados Unidos, y se espera que otros seis estados pongan en marcha la iniciativa. El certificado permite acceder al documento digital a través de las redes de historiales médicos electrónicos que utiliza la mayor parte de la población estadounidense.



Para los expertos, un pasaporte que conecte los sistemas actuales y avalado por la OMS no solo reforzaría la seguridad global sino también podría evitar futuras falsificaciones.

