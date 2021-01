Ampliación de UCI se cumplió en la mayoría de las regiones

El país cuenta hoy con 11.905 camas de cuidados intensivos habilitadas, con una disponibilidad nacional del 26,54 por ciento, pero que en algunos lugares, especialmente en las capitales grandes, empiezan a escasear.



En este contexto ha surgido la pregunta sobre si las proyecciones planteadas por el Gobierno Nacional para ampliar este insumo vital para enfrentar la pandemia se cumplieron a cabalidad.

Para empezar hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del 2019, el país contaba con 5.539 camas, las cuales eran camas de UCI a nivel nacional, y eran evidentemente insuficientes, dados los moldeamientos y el avance de la pandemia.

Y en ese marco se planteó aumentar este número a cifras que sobrepasaran las 11.000, teniendo en cuenta aumentos que en cada región estuvieran condicionados por una serie de factores que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, incluían la capacidad de crecimiento de la infraestructura, la utilización máxima del recurso humano y también la posibilidad de utilizar estos insumos de manera eficiente después de la pandemia, para que no se convirtieran en una carga adicional.



A eso se sumó las limitaciones que para el momento presentaba el mercado de ventiladores, que además de una baja oferta, tenían unos precios excesivamente elevados, por lo que las adaptaciones en cada uno de estos lugares tenían que ser secuencial y ordenadas.



De hecho, según el Ministerio de Salud, la expansión se abordó en todas las regiones, llegando incluso a duplicar y casi a triplicar en algunos sitios, las camas existentes.



Era claro, dice Pedro Cifuentes, médico experto en salud pública, que este crecimiento se hizo sobre las proyecciones más aterrizadas sobre los efectos de la pandemia, las cuales, según el experto, han desbordado todos los modelamientos a nivel mundial.



“Los números en casos totales y en casos graves han sido superiores no solo en el país, sino en todas las latitudes, al punto que no solo escasean las camas de UCI, sino también los medicamentos que se utilizan en estas áreas y por supuesto, el personal especializado”, agrega Cifuentes.



Pero al mirar las cifras oficiales, el crecimiento no solo fue en las ciudades grandes, sino también en sitios que en su momento como Amazonas y otro de los llamados territorios nacionales, no contaban con este recurso, sin embargo, la estrategia de expansión permitió que se adaptaran salas de cuidados intermedios y de reanimación para disponer de camas de UCI que a la postre han resultado útiles para el manejo de la pandemia.



Cesar Burgos, representante de Sociedades Cientificas, dice que ante las limitaciones actuales aún queda el recurso de trasladar pacientes hacia sitios con menos ocupación.



Así están las ciudades

En Bogotá el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, dijo al principio de la pandemia que se iban a instalar 4.000 UCI, pero luego la cifra fue ajustada a 2.000. La ciudad estuvo varios meses en 2.239 camas y con motivo del segundo pico de contagio subió en 130 y ayer se encontraba en 2.381.



En marzo del 2020 Medellín tenía 332 camas. Con la llegada de la covid, la Alcaldía proyectó un plan para ampliar la capacidad hasta las 1.000 camas de UCI y hasta ahora hay 902 camas. Se espera que en los próximos días se habiliten otras 18.

Barranquilla, que es la capital con más bajos niveles de ocupación, tenía 411 y proyectó tener 728. Y esas las tiene, incluyendo las prestadas a Bogotá.

El Valle del Cauca tenía 857 UCI para todas las patologías y se pasó a 952, siendo con 611 para covid. Pero no se han podido activar todas por falta de personal y luego escasez de medicamentos.

En cuanto a Santander, la Secretaría de Salud informó que al iniciar el 2020 tenían 299 camas disponibles y ante la pandemia la meta era llegar a 892. Actualmente tienen 617.

