Descubren anticuerpo que bloquea múltiples variantes del Sars-Cov-2

Una tecnología desarrollada en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) ha permitido descubrir un anticuerpo monoclonal "ultrapotente" contra múltiples variantes del Sars-CoV-2, el virus responsable de la covid-19, incluida la delta.



El anticuerpo tiene unas características poco comunes que lo convierten en una valiosa adición al limitado conjunto de candidatos terapéuticos de anticuerpos ampliamente reactivos, según explican los investigadores en un artículo científico publicado en la revista Cell Reports.



La tecnología, denominada LIBRA-seq, ha contribuido a acelerar el descubrimiento de anticuerpos capaces de neutralizar el Sars-CoV-2. También permite a los investigadores examinar anticuerpos contra otros virus que aún no han causado enfermedades humanas, pero que tienen un alto potencial de hacerlo.



En su trabajo, describen el aislamiento de un anticuerpo monoclonal de un paciente que se había recuperado del covid-19 que "muestra una potente neutralización" contra el Sars-CoV-2. También es eficaz contra las variantes del virus que están frenando los esfuerzos por controlar la pandemia.



El anticuerpo tiene unas características genéticas y estructurales poco comunes que lo distinguen de otros anticuerpos monoclonales utilizados habitualmente para tratar el covid-19. Se piensa que el Sars-CoV-2 tendrá menos probabilidades de mutar para escapar de un anticuerpo que no ha "visto" antes.



LIBRA-seq significa Linking B-cell Receptor to Antigen Specificity through sequencing (Vinculación del receptor de células B con la especificidad del antígeno a través de la secuenciación). Sus creadores se preguntaban si podrían mapear las secuencias genéticas de los anticuerpos y las identidades de los antígenos virales específicos, los marcadores proteicos que los anticuerpos reconocen y atacan, de forma simultánea y de alto rendimiento. El objetivo era encontrar una forma más rápida de identificar anticuerpos que se centraran en un antígeno vírico específico.

