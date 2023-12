Cosas que no debe hacer al interactuar o disciplinar a un niño con autismo

De acuerdo con la Clínica Mayo, los trastornos del espectro autista (TEA) es una afección que involucra el desarrollo del cerebro y que afecta la percepción y socialización de personas con su entorno. Igualmente, comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos.



Los niños suelen presentar síntomas de este padecimiento en el primer año. "Solo una cantidad pequeña de personas pueden desarrollarse normalmente en el primer año y luego pasan por un tiempo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo", señaló la institución experta en salud.



Siga leyendo: (Alimentos que debe evitar un niño con TDAH: cuidados para el déficit de atención).

Según los Centros para el Control de Enfermedades, no hay una causa clara, pero se han identificado muchos factores que podrían incrementar las probabilidades de que un niño tenga un TEA, como ambientales, biológicos y genéticos.

Entre algunas causas que registra el experto en salud están:

Tener hermanos con TEA.

Ciertas afecciones genéticas o cromosómicas, como síndrome del cromosoma X frágil o esclerosis tuberosa.

Complicaciones al nacer.

Haber nacido de padres de avanzada edad.

Facebook Twitter Linkedin

El libre esparcimiento se debe reforzar en los distintos ámbitos para los niños con autismo. Foto: iStock

Acciones perjudiciales para un niño con autismo

Los profesionales de Leafwing Center señalaron sobre algunos componentes y técnicas claves al momento de educar a un niño con autismo para que alcance su potencial.

En cuanto a la disciplina y corrección de los niños con autismo, los profesionales afirmaron que primero, no hay que castigar los comportamientos frecuentes de los autistas. "Los estímulos, las crisis por sobreestimulación y los espasmos son comportamientos que no pueden controlar. Forman parte del día a día normal de un niño con autismo", señalaron los expertos.



También sugirieron que no hay que usar lenguaje que confunda al niño. Es primordial que cuando se explique a un niño con autismo el motivo de la falta, hay que emplear una lógica clara que puedan entender. Hay que evitar las metáforas, los escenarios hipotéticos y el vocabulario complejo.



Lea también: (Análisis de sangre ayudaría a calcular el envejecimiento de cada órgano).



Además, los padres no deben utilizar castigos que no sean convenientes para la edad o el desarrollo del niño. Es necesario convertir las consecuencias negativas en formas de aprendizaje en el niño.

Facebook Twitter Linkedin

Darles su espacio personal es otra de las recomendaciones de expertos para niños con autismo. Foto: 123RF

¿Cómo interactuar con niños con autismo?

Los profesionales médicos de Leafwing Center, hablaron de cómo los padres se deben acercar a sus hijos con algún TEA, para generar una comunicación fluida.

Lo primero que afirmaron es que no se debe interferir con el espacio personal del niño. "A muchos niños con autismo no les gusta que les toquen, sobre todo cuando es algo inesperado. Déjales su espacio", señalan.



Le puede interesar: (¿Cuánta vitamina C se necesita consumir al día y según la edad?)



También es importante que los padres no vean solo que el autismo marca la personalidad de su hijo. Recomendaron que cuando se interactúe con un niño con autismo, se debe tratar con la misma amabilidad que se trata a cualquier persona.



Además, señalan que de los errores se aprende, así que no hay que castigarse por cometer alguna falta. Sugieren que frente a cualquier infortunio lo esencial es disculparse y aprender de los errores.

Frente a cualquier duda que tenga en el desarrollo de los niños, su cuidado y nutrición es esencial buscar atención de un especialista pediátrico.

Más noticias aquí