La hormona del estrés. Con ese nombre se conoce el químico que ayuda a regular nuestra reacción fisiológica al estrés, el cortisol. Acerca de este existen mitos y muchas personas buscan la manera de reducirlo de manera natural. Le contamos cómo hacerlo.

En un artículo acerca del tema, The New York Times explica que casi todos los órganos del cuerpo humano tienen un receptor que responde al cortisol. "Esta hormona es crucial para ayudarnos a funcionar a lo largo del día, ya sea regulando la tensión arterial o combatiendo la inflamación", señala el informe.

Añadió que "cuando nos estresamos, la glándula pituitaria, del tamaño de una arveja, situada en el cerebro, a veces llamada glándula maestra, envía una señal a las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, para que segreguen y liberen cortisol al torrente sanguíneo".



Jeanette M. Bennett, psicóloga sanitaria que estudia los efectos del estrés en la salud en la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte, citada por ese medio, preciso: "nuestro cuerpo libera esta sustancia química cuando nos enfrentamos a un reto, ya sea psicológico o físico, real o imaginario. Cuanto más amenazador percibimos un acontecimiento, es habitual que produzcamos más cortisol".

¿Cómo se puede reducir el cortisol de manera natural?

Practicar técnicas de respiración ayuda a bajar el estrés. Foto: iStock

Gregory Fricchione, jefe adjunto de psiquiatría del Hospital General de Massachusetts y profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard, afirma que “el estrés no es una mala palabra. Tan solo por ser organismos vivos significa que tendremos estrés. Sin embargo, el cortisol se puede reducir.



El yoga y algunos ejercicios de conciencia plena, como la meditación, pueden ayudar a reducir los niveles de cortisol, dijo Raza Sagarwala, médico residente del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Según él, reservar cinco minutos al día para relajarse y restablecer la mente podría ser beneficioso.



Sagarwala recomendó el ejercicio de los “cinco sentidos”: hacer una lista de cinco cosas que pueda ver, cuatro cosas que pueda tocar, tres cosas que pueda oír, dos cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear.



Bennett afirmó que el ejercicio también es útil para regular el cortisol, sobre todo la actividad física moderada, como correr o montar en bicicleta. "Estos movimientos hacen que el cuerpo refleje la respuesta al estrés, aumentando la frecuencia cardiaca y reduciéndola una vez que se deja de hacer ejercicio. Este ciclo entrena eficazmente al organismo para activar y desactivar adecuadamente la respuesta al estrés", comentó.

