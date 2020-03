Las verdades del coronavirus para no entrar en pánico

La enfermedad que causa el nuevo coronavirus ha tenido un ritmo de expansión insospechado semana tras semana. Y en esta que termina no fue distinto. Si bien los casos diarios de infecciones y muertes en China han disminuido progresivamente, en el resto del mundo crecen rápidamente, al punto de que ya está en 60 países.



A causa de ello, el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a muy alto el nivel de riesgo generado por el nuevo coronavirus, aunque se ha abstenido de usar la palabra pandemia para calificar esta situación. La epidemia deja casi 3.000 muertes y más de 85.000 contagiados –de ellos, 2.838 fallecimientos y unos 79.000 infectados en China–.

Esta semana se confirmó la presencia en Latinoamérica de covid-19 (nombre de la enfermedad) con un caso en Brasil y otro en México. Y ayer se supo del primero en Ecuador y la primera muerta de una persona en EE. UU.



Colombia, por su parte, tiene dos nacionales infectados (uno en Japón y otra en España), que han evolucionado satisfactoriamente. Y, por eso, de acuerdo con el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, el nivel de riesgo permanece en moderado, aunque se han reforzado todos los sistemas de alarma y control ampliando el número de países con vigilancia exhaustiva de pasajeros que llegan y definiendo acciones en puertos y fronteras.



El ministro González y expertos como el infectólogo Carlos Álvarez coinciden en que la posibilidad de que el virus llegue a Colombia es cada vez mayor, condición que exige aplicar desde ya medidas sanitarias básicas a todo nivel y la adecuación de protocolos de asistencia, que se suman a las que ya se han adoptado por culpa del pico de enfermedades respiratorio que vive el país por esta época del año.



Teniendo en cuenta el interés y la incertidumbre que crece, que se suma al miedo provocado por información distorsionada, de la mano del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y expertos de primer nivel se responden las inquietudes más comunes sobre el nuevo coronavirus.

En Ecuador, país vecino a Colombia, ya confirmó el primera caso del nuevo coronavirus. Foto: EFE

¿De dónde viene el coronavirus?



Su primera aparición fue en un mercado de mariscos en Wuhan (China), una ciudad de 11 millones de habitantes. Los estudios de secuenciación genética permitieron establecer que los antepasados más cercanos del covid-19 fueron los hallados en murciélagos, en un proceso similar al que se experimentó con el virus del Sars hace dos décadas. Sin embargo, aún se investiga el origen exacto y cómo se dio el salto del patógeno para que lograra adaptarse en humanos.



¿Por qué hay tanto temor?



La presencia de un virus nuevo que se transmite de persona a persona contra el cual no hay vacunas y del que se conoce poco genera angustia e incertidumbre, que pueden aumentar con información poco ilustrada que se difunde por las redes sociales.



¿Cómo se contagia?



Se transmite por gotas provenientes de un estornudo o la tos de una persona infectada que llegan directamente a otra o a través del contacto físico o de la interacción con superficies contaminadas.



¿Qué tan contagioso es?



Se calcula que la capacidad de contagio es de entre 2 y 2,5 personas por cada infectado.



¿Cuál es el periodo de incubación?



Luego de que el virus llega al cuerpo tarda entre tres y siete días para manifestar síntomas.



¿Cuáles son los síntomas?



Son similares a los de una gripa común, y en los casos más severos, los afectados desarrollan tos persistente, fiebre y dificultad para respirar, que termina en neumonía.

¿Es más peligroso que una gripa común? ¿Cuál es la diferencia?



Tanto los infectados con covid-19 como quienes padecen una gripa o un resfriado presentan generalmente los mismos síntomas respiratorios. Hasta ahora se ha demostrado que la severidad del nuevo coronavirus puede ser similar a la de las gripas convencionales. Sin embargo, al ser una enfermedad nueva tiene un carácter incierto.



¿Hay tratamiento específico? ¿Hay vacunas?



Hasta ahora no hay tratamiento. La OMS dijo que se están desarrollando más de 20 vacunas en el mundo y varios productos terapéuticos se están ensayando clínicamente en humanos. Los primeros resultados se esperan dentro de “unas semanas”, sostuvo.



¿Va a llegar a Colombia?



Lo más seguro es que sí, pero eso no significa que ponga en riesgo la salud de todos. Si llega, tendrá una fase de expansión con un número importante de afectados –no necesariamente muertos– y luego se estabilizará para quedarse circulando, como ha ocurrido con casi todos los virus respiratorios. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió hace una década con el AH1N1, que hoy hace parte del espectro endémico en el país.

¿El país está preparado?



Frente a una entidad nueva ningún país está preparado ciento por ciento. Sin embargo, las medidas para evitar la expansión del virus son básicas, no requieren de mayores inversiones y se fundamentan en el sentido común y la colaboración de todos. Punto especial merecen las EPS y los hospitales tanto públicos como privados, que tendrán que acondicionar sus áreas y sus procesos para evitar congestiones y fallas en la atención. Deben establecerse citas prioritarias, procesos de educación o remisión hacia centros de excelencia específicos. En eso, vale reconocer, el país está un poco rezagado.



¿Si alguien no tiene seguro médico y tiene los síntomas, puede ser atendido, incluso si es migrante?



Lo deben atender. Los servicios de urgencias son obligatorios y a ellos pueden acudir personas sin ningún tipo de distingo y sin que para ello medien exigencias de tipo económico o administrativo.



¿Las EPS cubren todo?



Sí. El Plan de Beneficios en Salud cubre todos los tratamientos.



¿Se transmite a través de los objetos?



El virus dura muy pocas horas sobre superficies inanimadas. Sin embargo, se elimina con cualquier desinfectante.



¿Es cierto que no circula en tierra caliente?



Como cualquier otro virus respiratorio, el covid-19 puede transmitirse en climas cálidos. Si bien los climas cálidos lo limitan, la temperatura interna del cuerpo es igual en todas partes.



¿Es mortal?



La tasa de letalidad es muy baja. En Wuhan, lugar donde se originó la epidemia, ha sido hasta ahora de 2,4 por ciento, mientras que fuera de China se reduce al 0,7 por ciento.



¿A quiénes puede afectar de manera más grave?



A personas con defensas bajas, enfermedades crónicas, cáncer, VIH y algunas pocas con susceptibilidades especiales, además de niños y ancianos. Pero puede afectar a cualquiera.

En Cali, hay escasez de tapabocas. Foto: Rodrigo Arangua

¿De qué depende que alguien sobreviva?



La mayoría de las personas sobrevive a la infección. Incluso algunas personas no presentan síntomas. Como todas las gripas, tiende a autolimitarse. Es decir, pasa sola. Cuando los casos son severos y se complican con neumonías, muchos pacientes se curan y un porcentaje muy bajo fallece.



¿El riesgo es mayor en las ciudades pequeñas?



El riesgo es igual en ciudades pequeñas y grandes. Hay mayor posibilidad de transmisión del virus en sitios de aglomeración y áreas con más concentración de personas. Sin embargo, al observar los porcentajes de infección y mejoría, el riesgo es similar. Naturalmente, en caso de complicaciones y de requerir unidad de cuidados intensivos, la peor parte la pueden llevar las ciudades pequeñas que no cuenten con redes integradas de servicios que funcionen con agilidad.



¿Cómo puede protegerse si viaja a un país donde hay casos de infectados?



En casos extremos, si tiene que ir, las recomendaciones son: usar tapabocas, lavar permanentemente las manos, evitar el contacto directo con personas infectadas, no asistir a sitios de aglomeración y consultar ante cualquier síntoma respiratorio. Lleve su seguro médico activo.



¿Les da a las mascotas?



Aunque en Hong Kong se confirmó el caso de un perro que dio positivo en un análisis de coronavirus, lo cierto es que no existe evidencia de que las mascotas se puedan afectar y contagiar a los humanos.



¿Puede viajar por el aire o en aves migratorias?



No. Solo lo transmiten los humanos.

Estas son algunas recomendaciones de la OMS

Lave bien sus manos regularmente con agua y jabón. También sirve un gel antibacterial.

Desinfecte superficies con las que tenga contacto constante, como utensilios de cocina, muebles y escritorios.

Infórmese sobre el coronavirus a través de fuentes confiables como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. O a través de las redes sociales de la OMS o profesionales de la medicina.

Es clave conocer los síntomas del covid-19.

No viaje si tiene fiebre o tos. En caso de enfermarse durante un vuelo, informe a la tripulación. Una vez llegue a casa, contacte con su médico.

Si debe toser o estornudar, hágalo en la manga de su camisa o use un pañuelo de papel.

Si está por encima de los 60 años o padece una enfermedad cardiovascular, respiratoria o diabetes, debe saber que tiene un mayor riesgo de desarrollar covid-19 grave.

Si no se siente bien y tiene síntomas respiratorios que no mejoran, pida una cita prioritaria a su EPS o vaya a urgencias.

Es normal y comprensible sentirse ansioso ante la llegada del coronavirus. Tenga claro qué hacer en su comunidad y discuta cómo mantenerse seguro en su lugar de trabajo, su barrio y su familia.

