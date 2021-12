Justamente a esta altura del año, pero en 2019, el coronavirus empezaba a ocupar los titulares de los medios de comunicación. Circulaban videos impactantes en las redes sociales.

Ahora, dos años después, el mundo es otro. Lo que parecía un problema que solo sucedía al otro lado del planeta ha afectado la salud, la economía, los gobiernos y las relaciones sociales de todas las personas.



(También puede leer: Detectan los primeros dos casos de la variante ómicron en Latinoamérica).



Esta enfermedad ha matado a más de cinco millones de personas y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número podría aumentar considerablemente de aquí a un año.



Además, la pandemia intensificó cientos de problemas que ya existían, los hizo más evidentes. Entre ellos, la desigualdad, de la que no escapa la repartición de las vacunas a nivel mundial.



De hecho, esta es una de las razones por las que las cifras de contagios y muertes están volviendo a elevarse no obstante el proceso de vacunación que se adelanta en varios países.



Las alarmas vuelven a encenderse, entre otras cosas, por la aparición y contagio de nuevas variantes, como la ómicron, que viene de África y es más contagiosa.

Este es el panorama que nos toca dos años después del comienzo de esta pandemia, uno de los mayores retos de la humanidad en la historia reciente.



(Le puede interesar: Habrá restricciones en municipios que no tengan 60% de población vacunada).

Ómicron y lo que viene después

Hay un adagio que dice que no se pueden tener crisis financieras consecutivas. La implicación es que una crisis financiera hace que las personas sean más cuidadosas, por lo que cualquier banco, empresa de inversión o inversionista que sobreviva a una crisis no correrá grandes riesgos en el corto plazo. Pero dos años después del inicio de la pandemia de covid-19, y tras cierres forzados, cuarentenas y otras restricciones, la llegada de la variante ómicron obliga a la gente a preguntarse: ¿estamos a punto de pasar por todo esto de nuevo?



La reacción inicial de muchos gobiernos de intentar prohibir los viajes desde Sudáfrica y los países vecinos a pesar de que la ómicron ya se haya extendido casi por todas partes (ver mapa) parece un poco desesperada. De hecho, hay tres razones por las que los gobiernos pueden estar mucho mejor preparados de lo que creen para lo que venga a continuación.



En primer lugar, la mayoría de los responsables de la formulación de políticas ya han comprendido la importancia clave de defender a las personas más vulnerables contra el virus.



Esto significa que pase lo que pase, hay mejores protecciones para los hogares de ancianos y otros entornos de atención colectiva. Se perdieron muchas vidas en 2020 porque a los políticos en los Estados Unidos, Europa y otros lugares les costó trabajo comprender la importancia de este punto. Uno espera que el nivel de incomprensión nunca se repita.



En segundo lugar, las vacunas funcionan. Sobre este tema, hubo un consenso político generalizado en 2020, y los programas de desarrollo de vacunas se destacan como un éxito histórico para la asociación científica público-privada.



Desafortunadamente, en 2021, la gente está confundida, o quizás ha sido engañada deliberadamente. Aun así, más del 68 por ciento de los estadounidenses han recibido al menos una inyección y los refuerzos están ampliamente disponibles. El objetivo de Estados Unidos sigue siendo vacunar a la mayor cantidad posible de personas en todo el mundo, y debería acelerar el paso. La variante ómicron ha demostrado una vez más que ningún país puede mantener a raya al covid-19 por sí solo.



(Le puede interesar: Ómicron: siga lo último sobre la nueva variante del covid-19).



En tercer lugar, los gobiernos tienen una cantidad considerable de capacidad para hacer pruebas de covid. Cuando se desarrolló esta capacidad en 2020, algunas personas expresaron su preocupación de que no habría necesidad a largo plazo. Pero si bien todavía existe cierto debate sobre qué pruebas usar exactamente, los epidemiólogos y los expertos en salud pública han logrado un gran progreso en lo que funciona para varias poblaciones. Solo tenemos que seguir haciendo pruebas, por ejemplo, a través del programa de Pruebas Ampliadas del gobierno federal.



Idealmente, cualquier comunidad (guarderías, escuelas, universidades y empresas) estaría protegida en la medida de lo posible mediante la vacunación, respaldada por un programa de pruebas regular y el uso cuidadoso de tapabocas (y otros mitigantes). Estos niveles de protección mejoran las probabilidades de que el colegio y el trabajo continúen de la manera más normal posible, incluso frente a nuevas variantes.

El camino es mantener fuertes los asilos de ancianos, persuadir a la mayor cantidad posible de personas para que se vacunen y continuar mejorando la disponibilidad de pruebas de alta calidad FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Estados Unidos todavía está luchando por superar los problemas planteados por la persistente negación del expresidente Donald Trump de que el covid-19 representaba una amenaza genuina. El trabajo de los funcionarios de salud pública se vio interrumpido por motivos políticos, lo que generó una gran confusión (y mitos) en la comunicación de todo lo que importa a la hora de combatir la pandemia.



El legado de los mensajes contradictorios de Trump se ha convertido en la principal debilidad de las defensas pandémicas de Estados Unidos y otras partes del mundo, incluso contra la ómicron.



Sin ese discurso, habría más personas vacunadas, más disposición a hacerse la prueba y menos peleas por el uso de tapabocas.



En 2020, algunos sectores de derecha en varias partes del mundo afirmaron que la lucha contra el covid-19 socavaba la economía, por ejemplo, porque implicaba cierres. Esa lógica siempre fue defectuosa. Las economías locales cerraron por orden de los gobernadores solo cuando los hospitales se inundaron de pacientes infectados y no pudieron hacer frente. La sobrecarga hospitalaria es el último disyuntor y, sin embargo, lo que debe evitarse a toda costa.



Si los servicios de emergencia no pueden funcionar, las personas mueren de ataques cardíacos y accidentes a tasas mucho más altas. Si se interrumpe la atención del cáncer y otros procedimientos más rutinarios, mueren más personas.



La conclusión es que luchar más duro contra el covid-19 es exactamente lo que tenemos que hacer si queremos evitar la agitación económica. Cerrar y reabrir economías es costoso para todos.



(Además: Detectan los primeros dos casos de la variante ómicron en Latinoamérica).



Además de todos los costos directos obvios, las interrupciones de la cadena de suministro alimentan grandes movimientos de precios y parecen estar contribuyendo a la inflación. Una inflación más alta, a su vez, hace que sea más difícil (o más riesgoso) para el banco central respaldar la economía, en caso de que sea necesario.



El camino es mantener fuertes los asilos de ancianos, persuadir a la mayor cantidad posible de personas para que se vacunen y continuar mejorando la disponibilidad de pruebas de alta calidad.



Sin embargo, al mismo tiempo, se debe enfrentar el discurso de que el covid “no es tan grave” de frente. La campaña del cirujano general Vivek Murthy contra la desinformación en salud es una iniciativa prometedora. Para protegerse a sí mismos y a la economía, el mundo necesita muchas más iniciativas como esta.



SIMON JOHNSON

Execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, profesor de la Sloan School of Management del MIT y copresidente de la covid-19 Policy Alliance. Autor de varios libros. © Project Syndicate-Washington D. C.

Una nueva arquitectura global para la salud

El daño causado por el covid-19, exacerbado por la aparición continua de nuevas variantes, ha sido catastrófico. Más de cinco millones de vidas en todo el mundo ya se han perdido por su causa, y con los casos confirmados en camino de aumentar de 260 millones en la actualidad a 460 millones de aquí a un año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cinco millones más de personas pueden morir a causa de la enfermedad en los próximos meses.



Entonces, cuando la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) se reúna para una sesión especial a partir del 29 de noviembre, su tarea es nada menos que prevenir la repetición de tal tragedia. Específicamente, el mundo necesita ahora un acuerdo internacional vinculante para evitar que futuros brotes de enfermedades infecciosas se conviertan en pandemias.



Como Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS, ha argumentado, un nuevo acuerdo debería basarse en un compromiso de alto nivel a la salud para todos, basado en la equidad y la solidaridad entre los países.



Todos, independientemente de su riqueza o ingresos, deben tener un acceso justo a lo que necesitan para mantener su salud, y la comunidad internacional debe garantizar el uso y distribución equitativos de los recursos médicos disponibles. Eso requerirá un sistema de vigilancia global en pleno funcionamiento, seguimiento rápido y apoyo compartido en emergencias, y finanzas predecibles.

Un ejemplo a la mano

Nada ilustra más claramente la necesidad de tal arreglo que el fracaso colectivo del mundo para garantizar la distribución equitativa prometida de las vacunas contra el covid-19.



Aunque una ciencia brillante y un fuerte esfuerzo de fabricación lograrán que produzcamos 12.000 millones de dosis para fines de 2021 (suficiente para vacunar a todos los adultos del mundo), el 95 por ciento de los adultos en los países de bajos ingresos siguen sin protección. Este es quizás el mayor fracaso de las políticas públicas de nuestro tiempo.



El objetivo acordado internacionalmente por la OMS de vacunar al 40 por ciento de la población adulta de todos los países para diciembre de 2021 parece que no será alcanzado por 82 países.



Siguiendo las tendencias actuales, solo la próxima Semana Santa nos acercaremos a ese 40 por ciento, e incluso entonces, docenas de países pueden quedarse cortos.

De hecho, desde la cumbre del G7 en junio, cuando los líderes prometieron que todo el mundo estaría vacunado para 2022, la brecha entre los que tienen y los que no tienen vacunas se ha ampliado en lugar de disminuir.



(Le recomendamos leer: Descubren el posible detonante de trombos tras la vacuna AstraZeneca).



Es cierto que importantes iniciativas regionales han tomado medidas para abordar la brecha de desigualdad. El centro de compra de vacunas de la Unión Africana, el African Vaccine Acquisition Trust, ha comprado unos 500 millones de vacunas. Pero esto todavía no es suficiente para satisfacer las necesidades de los 1.300 millones de habitantes de África.



Esta desigualdad no es difícil de explicar: una encuesta reciente de Airfinity ha demostrado que los países más ricos del mundo han comprado el 89 por ciento de todas las vacunas y actualmente retienen el control del 71 por ciento de las entregas futuras.



Tal es la escala del acaparamiento de vacunas en los países ricos que Airfinity estima que para fines de 2021, 100 millones de dosis en las reservas del G20 pasarán su fecha de vencimiento y se desperdiciarán.



Que los países del G20 acumulen vacunas que salvan vidas y se las nieguen a los países más pobres, mientras permiten que se desperdicien decenas de millones de dosis, es un acto moralmente indefendible de vandalismo médico y social que nunca debe olvidarse ni perdonarse.



Las inequidades en las vacunas muestran por qué se necesitan cambios más fundamentales en la arquitectura internacional de salud pública mundial de la toma de decisiones en materia de salud.



Por supuesto, entre las organizaciones internacionales, solo el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio y la Corte Penal Internacional, cuyas decisiones son definitivas, tienen la libertad y la autoridad para tomar decisiones vinculantes que los gobiernos nacionales están obligados a seguir. Y por eso, estos cuerpos están siendo atacados por una coalición de ‘antiinternacionalistas’. Conseguir un tratado vinculante no será fácil.



Ya existe un tratado de salud mundial para reducir la oferta y la demanda de tabaco, y un acuerdo de 2011 para garantizar que la OMS pueda hacerse con los suministros de la vacuna contra la gripe cuando sea necesario. Pero el pacto internacional legalmente vinculante necesario para permitir que las autoridades de salud mundial hagan más para prevenir, detectar, prepararse y controlar una pandemia hasta ahora nos ha eludido.

Pero tales arreglos funcionarán solo si los líderes idean un mecanismo de financiamiento sostenible para abordar las flagrantes desigualdades globales en la provisión de salud FACEBOOK

TWITTER

En un momento en que están apareciendo nuevas variantes de covid-19 es imperativo que la cumbre especial lance un proceso para desarrollar un acuerdo legalmente vinculante bajo los auspicios de la constitución de la OMS.



Un acuerdo sólido debe contener varios elementos clave. Primero, los líderes de la salud mundial deben tener más autoridad para desarrollar y mejorar la vigilancia de la salud. En segundo lugar, debemos basarnos en el trabajo pionero del Acelerador de herramientas de acceso covid-19 (ACT-A) y Covax, y garantizar la fabricación y distribución equitativa de equipos de protección personal, pruebas, tratamientos y vacunas, de modo que todos los países puedan protegerse mejor contra las pandemias actuales y futuras. En tercer lugar, necesitamos una junta mundial de preparación para una pandemia.



Pero tales arreglos funcionarán solo si los líderes idean un mecanismo de financiamiento sostenible para abordar las flagrantes desigualdades globales en la provisión de salud.



(Lea también: Ómicron: estas son las medidas preventivas en Colombia).



Con demasiada frecuencia, en tiempos de crisis mundiales, nos vemos reducidos a pasar el sombrero o convocar conferencias especiales de donantes. Idealmente, la preparación para una pandemia debería financiarse de acuerdo con una fórmula de reparto de la carga que distribuya los costos entre los países con mayor capacidad de pago.



Incluso ahora, de esta forma se cubre menos del 20 por ciento del presupuesto de la OMS. La erradicación de la viruela en las décadas de 1960 y 1970 fue histórica, sobre todo porque el impulso final fue iniciado por un acuerdo de costos compartidos entre los países más ricos.



GORDON BROWN

Ex primer ministro y canciller del Tesoro del Reino Unido, es el enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Global y presidente de la Comisión Internacional para la Financiación de las Oportunidades de Educación Global.

©Project Syndicate-Edimburgo

Por qué funciona la desinformación

En la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, usó el tiempo asignado en el podio para contar sus opiniones sobre el covid-19. Exaltó las virtudes de los tratamientos que han sido rechazados por los científicos y proclamó que se había beneficiado de la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico.



El apoyo de Bolsonaro a tales ‘curas milagrosas’ es bien conocido. Ha aparecido regularmente en la prensa brasileña y en las redes sociales promoviendo el uso de tratamientos off-label que no tienen base científica.



Y él no está solo. Durante su administración, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump abogó por una variedad de remedios no probados, y el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, patrocinó una bebida derivada de la hierba artemisia para tratar el covid-19. Para desesperación de la comunidad científica, estos políticos y otros han convencido con éxito a una gran parte del público de la eficacia y seguridad de tales tratamientos. ¿Por qué?



La desinformación ha corrido desenfrenada durante la pandemia, pero no es un fenómeno nuevo. En su trabajo fundamental sobre la percepción del bienestar en los Estados Unidos, el politólogo James Kuklinski y sus colegas demostraron que una parte significativa de la población estadounidense tenía creencias inexactas sobre los destinatarios del apoyo estatal y los beneficios que recibían.



También encontraron que la prevalencia de información errónea impedía que la información precisa ganara terreno. Las personas mal informadas no tienen simplemente información inexacta; están muy comprometidas con sus conceptos erróneos. Y esto es lo que hace que la desinformación sea tan poderosa: combina percepciones erróneas sobre el mundo con un alto grado de confianza en su precisión.



(Entre otras lecturas: Pfizer y Moderna, las mejores vacunas como refuerzo, según estudio).



La gente no cree en la información falsa porque simplemente es ignorante. Hay muchos factores en juego, pero la mayoría de los investigadores estarían de acuerdo en que la creencia en la desinformación tiene poco que ver con la cantidad de conocimiento que posee una persona.



La desinformación es un excelente ejemplo de razonamiento motivado. Las personas tienden a llegar a las conclusiones a las que quieren llegar siempre que puedan construir justificaciones aparentemente razonables para estos resultados.

Un estudio publicado en 2017 ha demostrado que las personas que tienen un mayor conocimiento científico y educación tienen más probabilidades de defender sus creencias polarizadas sobre temas científicos controvertidos debido a “preocupaciones no científicas”.



Una de estas preocupaciones más poderosas es la preservación de la identidad. Los líderes políticos son más eficaces para impulsar la desinformación cuando explotan el miedo de los ciudadanos a perder lo que perciben como aspectos definitorios de su cultura, en particular su idioma, religión y jerarquías y roles raciales y de género percibidos.

Para mantener a las personas a salvo del covid-19 y fomentar la vacunación, no basta con denunciar a los políticos que promueven información falsa FACEBOOK

TWITTER

En entornos políticos polarizados, la adquisición que obtiene la información errónea tiene poco que ver con los bajos niveles de conocimiento o compromiso, sino más bien con la forma en que la información se interpreta de una manera que encaja con la identidad partidista.



La lente de ‘nosotros contra ellos’ significa que los diferentes bits de información que reciben las personas se procesan de una manera que se adapta a su cosmovisión. Esta es la razón por la que los individuos pueden sacar conclusiones sorprendentemente divergentes de los mismos hechos.



Cuando los líderes políticos venden tratamientos no probados para el covid-19, están capitalizando esta tendencia polarizante. Pero un enfoque excesivo en estos líderes puede ocultar la razón principal por la que las personas compran estos mensajes.



La voluntad de creer en la desinformación tiene sus raíces en aspectos subyacentes de la identidad cultural, que los políticos manipulan.



Una investigación reciente de Mariana Borges Martins da Silva, becaria posdoctoral de la Universidad de Oxford, ha demostrado que una de las razones por las que los brasileños confían en tratamientos como los promovidos por Bolsonaro es una profunda creencia cultural de que un “médico serio” es aquel que prescribe medicamentos.



Bolsonaro no tuvo que convencer a los brasileños de los beneficios de la ivermectina y la cloroquina. Solo necesitaba confirmar la norma de que las enfermedades potencialmente graves siempre deben tratarse con medicamentos. Proporcionó una narrativa que permitió a segmentos de la población llegar a la conclusión deseada. Y eso fue suficiente.



Comprender los factores que provocan la desinformación es fundamental para prevenir su propagación. Para mantener a las personas a salvo del covid-19 y fomentar la vacunación, no basta con denunciar a los políticos que promueven información falsa. También debemos comprender las motivaciones subyacentes que llevan a las personas a creerlo.



NOAM TITELMAN

Investigador asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, es candidato a doctorado en Métodos de Investigación Social en la London School of Economics. © Project Syndicate.

Más noticias A fondo

- La salud mental, de cenicienta a foco de atención mundial

- El estrés: cómo entenderlo y manejarlo

- Descubren el posible detonante de trombos tras la vacuna AstraZeneca