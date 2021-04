Confirman presencia de la variante británica del Sars-CoV-2 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó la presencia en Colombia de la variante británica del Sars-CoV-2 (B.1.1.7), tras encontrarla en dos de los 637 genomas del virus secuenciados hasta la fecha.

El INS insiste en que esta variante fue detectada en medio de la vigilancia genómica y se ha confirmado que no es predominante, por lo que solo se confirma su circulación, de ahí que las autoridades sanitarias enfatizan en la necesidad de reforzar las medidas de protección individual, pues son las herramientas más efectivas para atenuar los contagios.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que los dos genomas secuenciados y que tenían esta variante, que ha demostrado ser más infecciosa que las versiones originales del virus, eran provenientes del departamento de Caldas.

@INSColombia confirma la circulación, no predominante, de la variante B.1.1.7 en el departamento de Caldas. Recordemos que todos los linajes de interés en salud pública facilitan la transmisión del virus, de modo que es fundamental insistir y reforzar las medidas de autocuidado. — Instituto Nacional de Salud (@INSColombia) April 16, 2021

"Esta es más transmisible, pero no más letal. Se puede transmitir a menor distancia", apuntó Ruiz, quien envió un mensaje de tranquilidad y dijo que esta variante ya se ha identificado en otros 80 países.



"Quiero recordarle a los colombianos que hay que intensificar las medidas. El no uso del tapabocas en Colombia no es una opción", manifestó Ruiz.



Vale recordar que de acuerdo con investigaciones recientes, las vacunas que se tienen en el país son eficaces contra la variante británica.



Esta es la segunda variante de interés especial que se ha identificado en Colombia, luego de que en marzo se confirmó la presencia de la P.1, circulante en Brasil.

Según Ruiz, Colombia es el décimo tercer país de América en el cual aparece esta cepa.



"Esto justifica la importancia de las medidas que hemos adoptado para poder

contener los nuevos linajes, que de todas maneras terminarán circulando en

el mundo entero", afirmó.



El ministro también indicó que el 80 % de la población mayor de 80 años ya tiene una dosis de la vacuna contra covid-19. Las vacunas, dijo "generan y producen, fundamentalmente, una reducción del riesgo de tener enfermedad moderada y severa que conduzca a la hospitalización y la muerte”.

“Ya son 708.350 primeras dosis aplicadas para la población de talento humano en salud, lo cual nos representa el 75 %; y alcanzamos las 689.265 dosis aplicadas a población de 70 a 79 años, lo que equivale a un 32 %", indicó.

