Estudio muestra beneficios de una vacuna intranasal contra coronavirus

La carrera para dar con una vacuna contra el nuevo coronavirus lleva varias semanas en marcha.



Hay casi 6 proyectos de vacuna en fase de aplicación en humanos mientras que, desde Rusia, las noticias son que ya encontraron la vacuna y que, incluso, el mismo Putin probó la efectividad en su cuerpo.



Esta ‘milagrosa’ vacuna levantó suspicacias en el ámbito científico y clínico ante la falta de información.

Entretanto, y mientras otros prometedores proyectos siguen su recorrido, un estudio, realizado en conjunto entre investigadores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Duke (las dos en EE. UU.), lanzaron una conclusión particular: una vacuna intranasal tendría mayores ventajas.

Según la investigación, la aplicación de la vacuna por la nariz reduciría las posibilidades de aparición de efectos secundarios o irregularidades –que, por ejemplo, el remedio sea ‘peor que la enfermedad’–.



Una vacuna inoculada de forma intranasal podría, según los investigadores, reforzar el sistema inmunológico mediante el uso de nanofibras de péptidos autoensamblados etiquetados con antígenos.

“Queríamos entender cómo el cuerpo procesaba este sistema de nanofibras desde su primera interacción con el sistema inmunológico hasta el punto en que conducía a una respuesta inmunológica completa”, aseguró Anita Chong, profesora de cirugía de la Universidad de Chicago y una de las principales líderes del estudio.



La eficacia de las nanofibras para la labor de la vacuna se probó, inicialmente, en ratones de laboratorio, según el portal especializado ‘European Pharmaceutical Review’.



“Para visualizar la captación de las nanofibras, decidimos probar la ruta intranasal, porque nos daría acceso a las células dendríticas en los pulmones y nos permitiría rastrear su movimiento hacia los ganglios linfáticos de drenaje”, dijo Chang al resaltar las ventajas del uso de las fosas nasales como vía para el ingreso de la vacuna.

La vacuna de sub-unidad

Los investigadores, durante el estudio, probaron un tipo de vacuna: la de sub-unidad.



Está, según portales especializados, se basaría en la existencia de una sola proteína específica destinada a convertirse en el antígeno principal (es decir, la principal ‘barrera’ del virus en el cuerpo).



“La principal ventaja de las vacunas de subunidades es la seguridad, ya que no implican la replicación de patógenos vivos”, afirmó Youhui Si, científico de la Universidad de Chicago.



Según el portal ‘Infosalus’, “las vacunas vivas atenuadas pueden ofrecer mayor protección, pero debido a que contienen el patógeno real (el virus de la covid-19 dentro del cuerpo), con frecuencia no se pueden usar en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados”.



Youhui señaló que para reforzar el efecto de este antígeno de sub-unidad “las vacunas de subunidades requieren adyuvantes (sustancia capaz de potenciar los efectos de la vacuna) y dosis repetidas para inducir una inmunidad duradera contra una enfermedad”.

Una fibra única

La probable actuación de la vacuna intranasal no depende solamente de la vía de ingreso al cuerpo humano, pues, a partir del diseño de las nanofibras, la posible eficacia podría reforzarse todavía más.



Joel Collier, profesor asociado de la Universidad de Duke, aseguró que su nanofibra creada “es única porque no requiere inflamación”. “El propio andamiaje parece ser capaz de activar las células dendríticas para iniciar la respuesta inmunitaria”, explicó.



“Hasta ahora, no teníamos una comprensión real de qué vías estaban involucradas en este proceso, por lo que este estudio proporciona una idea de lo que está sucediendo”, puntualizó el profesor.



La vacuna, según indicó la doctora Chang, deben mantenerse en un espacio frío. “los péptidos son bastante estables al calor y pueden entregarse como un polvo seco para reconstituirse en nanofibras en el lugar, lo que facilita la introducción de vacunas en áreas con recursos limitados”.

‘La ruta intranasal es excelente’

El estudio apostó por las nanofibras teniendo en cuenta la vía de introducción de la vacuna.



Según el profesor Collier, “(la ruta intranasal) es excelente para el cumplimiento de la vacuna porque no involucra una aguja”.



Además de ello, la probable aplicación de una vacuna con este método permitirá mayores herramientas para el seguimiento científico del desarrollo de inmunidad.

El nuevo coronavirus, a la fecha, ha dejado más de 20 millones de contagios en todo el mundo. Algunos países de Europa, pese a sufrir sus críticas consecuencias hace unos meses, poco a poco volvieron a abrir sus fronteras y se dio la reapertura de diversas actividades económicas.



Hay otros países, aún con mayor suerte, que no pueden bajar la guardia. Nueva Zelanda, por ejemplo, registró el pasado lunes los primeros casos de contagio local después de 102 días de relativa tranquilidad. Australia, otra nación que controló el virus en su momento, ve cómo se eleva su número de infectados desde hace un par de semanas.

Alemania y Portugal, pese a la existencia de rebrotes, se convirtieron en las sedes de las ‘finales’ de la Europa League y la Champions League, dos de las competiciones futbolísticas más importantes del mundo.



Entretanto, Wuhan luce una cierta normalidad. El primer territorio en detectar el virus parece alejarse poco a poco de las medidas de bioseguridad más estrictas (como evitar aglomeraciones o tener una prudente distancia social). El tapabocas, que ni siquiera se medita como precaución en países como Dinamarca o Noruega, también desaparece poco a poco del rostro de los habitantes de esa provincia china.



Colombia, por su parte, registra más de 13 mil fallecimientos a causa de la covid-19 y más de 400 mil contagios.

