Documentan primer caso de reinfección por Sars-CoV-2

Un hombre se infectó con el nuevo coronavirus después de haber tenido la enfermedad covid-19 en abril pasado, en lo que los científicos consideran que es el primer caso documentado en el que la reinfección se comprobó.



De acuerdo con un artículo científico aceptado para la publicación en la revista Clinical Infectious Diseases, los investigadores del departamento de microbiología de la Universidad de Hong Kong confirmaron que la segunda infección con Sars-CoV-2 de este individuo de 33 años fue detectada a través de un control en un aeropuerto en Asia después de regresar de Europa.



Para confirmarlo, los científicos utilizaron un análisis de secuencia genómica en el que confirmaron que la reinfección fue resultado de una cepa distinta a la infección inicial.



Según el estudio se trata de un trabajador de tecnologías de la información que no desarrolló ningún síntoma en su segunda infección por lo que infiere que “cualquier infección posterior podría ser más leve”.



“Nuestros hallazgos sugieren que el Sars-CoV-2 puede persistir en los humanos”, dijo Kwok-Yung Yuen, uno de los investigadores, sobre el artículo que está en camino de publicarse.



Lo revelado concuerda con la información que se conocía de los coronavirus que causan el resfriado común, en el sentido que al continuar circulando permiten que el Sars-CoV-2, que es de la misma familia, tenga el mismo comportamiento.



“Esto pasaría incluso si los pacientes han adquirido inmunidad a través de una infección natural o mediante la vacunación”, agregó Yuen.



Cabe mencionar que si bien antes algunos pacientes han dado positivo al virus semanas después de terminar síntomas, los científicos no han comprendido totalmente si estos casos son persistencia de restos del virus o resultado de una segunda infección.



En un comunicado a las agencias de prensa los investigadores de la Universidad de Hong Kong aseguran que esta “es la primera documentación en el mundo de un paciente que se recuperó de covid-19 y volvió a infectarse con Sars-CoV-2 tiempo después”.



En todo el mundo casi 24 millones de personas se han diagnosticado con el nuevo coronavirus, y la mayoría de ellos, según otras investigaciones, desarrollan una respuesta de defensas a la infección. Sin embargo, aun no se determina qué tan fuerte y duradera es esta inmunidad.



Por ahora, según los mismos investigadores, se necesitan más estudios para rastrear más de este tipo de casos de reinfección para determinar la calidad y durabilidad de los anticuerpos neutralizantes producidos por los pacientes recuperados de Sars-CoV-2.



Hasta ahora también se había dicho que los pacientes recuperados tenían un nivel de defensa que disminuía después de unos meses.



Un artículo publicado en Cell profundizó en el tema y encontró que es probable que las células T de memoria (de defensa) específicas contra el Sars-CoV-2 sean definitivas para la protección inmunitaria a largo plazo contra este virus.



El estudio mapeó sistemáticamente las características funcionales y genéticas de las respuestas de dichas células T estimuladas por Sars-CoV-2 en individuos no expuestos, familiares de los expuestos y en personas positivas para covid-19 en etapas agudas y convalecientes.



De acuerdo con los hallazgos, dichas células específicas en la fase aguda de la infección mostraron unas características citotóxicas (agresivas contra el virus) altamente activadas que se relacionaron con varios marcadores clínicos de la gravedad de la enfermedad. Mientras, las células específicas contra el Sars-CoV-2 en la etapa convaleciente eran polifuncionales (contra varios agentes) y mostraban características genéticas similares a las células normales.



El artículo resalta que las células específicas contra el Sars-CoV-2 también fueron detectadas en familiares expuestos, con lo que se puede concluir que los datos recogidos muestran que el Sars-CoV-2 provoca respuestas de defensa celular de memoria “robustas, amplias y altamente funcionales, lo que sugiere que la exposición natural a la infección puede prevenir episodios recurrentes de covid-19 graves”.



El artículo de Cell explicaría por qué el segundo ataque de covid-19 en el paciente de Hong Kong fue menos grave y asintomático. Sin embargo, frente a estos todos los investigadores coinciden en que faltan más estudios para sacar conclusiones que por ahora señalan una probable inmunidad contra la covid-19.

