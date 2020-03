Lo que sirve y lo que no contra la covid-19

La alarma que ha causado la aparición del nuevo coronavirus y la enfermedad que causa ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las campañas de prevención para mitigar el número de infecciones. Las medidas que se sugieren, valga decir, no son novedosas y se basan en la importancia del autocuidado, si se tiene en cuenta que aún no existe vacuna contra esta amenaza.(Le puede interesar: ¿Cómo saber si tengo coronavirus?).

En esa medida se ha repetido hasta el cansancio que el lavado de manos con agua y con jabón constante (mínimo cinco veces al día) es la mejor arma contra los virus respiratorios, pues puede reducir el riesgo de infección hasta en un 47 por ciento. También sirve un gel antibacterial.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es la mejor manera de evitar la infección con cualquier virus pues tocarse la cara después de tener contacto con superficies contaminadas o personas enfermas es la vía ideal de transmisión del coronavirus.



Para la OMS también es importante que todas las personas mantengan una buena higiene respiratoria. Por ejemplo, estornudar o toser tapándose la boca y la nariz con el codo flexionado, o utilizar un pañuelo y desecharlo inmediatamente en una caneca de basura cerrada. Es clave alejarse de quienes tosan, estornuden y tengan fiebre; y si tiene alguno de estos síntomas usar tapabocas, abstenerse de ir a sitios públicos y buscar atención médica inmediata.



Hay que insistir en que los tapabocas son recomendados solo para quienes presenten sintomatología y para el personal sanitario.



El Ministerio de Salud ha aconsejado igualmente que los teléfonos celulares pueden ser un objeto transmisor del coronavirus, debido a que entran en contacto con las manos, la boca, la nariz, las orejas o la piel de la cara. Al usarlo hay que lavarse las manos y hay que limpiarlo con frecuencia. En ese sentido, la limpieza general y constante con desinfectantes caseros y elementos de limpieza convencional sirven para erradicar el virus de las superficies.

¿Qué no hacer?

Una de las principales dudas en la ciudadanía es si se puede ir a lugares con focos de contagio. Aquí la recomendación es clara: si no tiene nada qué hacer, no vaya hasta tanto no se estabilice la circulación del virus. En casos extremos, el uso de tapabocas, lavado permanente de manos, evitar el contacto directo con personas infectadas, evitar asistir a sitios de aglomeración y consultar ante cualquier síntoma respiratorio son las medidas recomendadas. Y claro, lleve su seguro médico activo.



Una recomendación muy importante es evitar saludar de mano o de beso si tiene síntomas respiratorios o hay personas enfermas en donde se encuentra. No es cierto que el nuevo coronavirus se transmita en los baños, por comer algunos alimentos o a través del contacto con elementos inanimados provenientes de donde circula el virus.



Por otra parte, se debe señalar que la mejor forma de subir las defensas y tener un sistema inmune fuerte es mantener hábitos saludables y una alimentación sana.



Tampoco existe ningún medicamento probado desde el punto de vista científico que funcione, eso incluye a los antirretrovirales que se usan en otras enfermedades. Lo mismo ocurre con productos usados contra otros males, como la cloroquina, que es tratamiento de la malaria. Se reitera, asimismo, que los antibióticos no sirven contra el coronavirus. Los sahumerios o fumigaciones convencionales tampoco tienen efecto.



