Mi Vacuna y las segundas dosis, dos líos de la vacunación en Colombia

En medio del peor momento de la pandemia en Colombia, con un promedio de 570 muertes reportadas en los últimos cinco días, la vacunación contra el covid-19 muestra un descenso preocupante. Del 7 al 13 de junio se aplicaron 201.360 dosis en promedio, una caída del 21 por ciento en el ritmo si se tiene en cuenta que del 31 de mayo al 6 de junio se administraron 255.642 dosis en promedio.

De hecho, entre sábado y lunes festivo el promedio bajó a 151.901 a pesar de que se convocó a una jornada de intensificación de la vacunación y todos los priorizados en la etapa III por 27 comorbilidades o mayores de 50 años podían acercarse a los puntos sin cita y solo estando en el portal Mi Vacuna.



Sin embargo, ese fue uno de los embudos del proceso, tal como denunciaron cientos de personas en redes sociales, quienes querían acceder a las dosis y cumplían con los requisitos, pero no lograban aparecer priorizados en Mi Vacuna.



Catalina Quintero, por ejemplo, es madre y cuidadora de un pequeño con enfermedad huérfana (hipertensión pulmonar) y además docente universitaria. “Ni postulándome desde el primer día estoy priorizada y para mí niño de siete años soy un riesgo andante. Este fin de semana tuve la oportunidad de vacunarme sin cita, pero como no aparezco priorizada en Mi Vacuna no lo hicieron”, afirma.



Yamile es una paciente de 48 años con obesidad grado I (IMC 33) y afirma que no ha

logrado ser priorizada. “Me postulé hace más de un mes a través de Mi Vacuna y he llamado a mi EPS en reiteradas ocasiones y no lo he logrado. No sé qué debo hacer y me da mucho miedo que me contagie pues el virus está muy agresivo”, confiesa.



Laura Rueda tiene 30 años y es paciente de artritis reumatoide, una de las nuevas comorbilidades priorizadas en la etapa III en el decreto del pasado 9 de junio. “Eso implica que la EPS debe priorizarme. Los llamé y sólo me dijeron que tenía que postularme por Mi Vacuna. Cuando intento postularme en ese portal en la opción de las comorbilidades no sale la mía ni las del decreto del 9 de junio, sino solo las que inicialmente estaban en el plan, entonces ni me priorizan ni me puedo postular cuando se supone que ya está abierta mi fase para vacunarme”, manifiesta.



Andrés tiene 34 años y está en seguimiento activo por un cáncer testicular. Cuenta que estuvo atento a registrar sus comorbilidades ante su EPS Compensar, donde ya aparece en la etapa 3. Y luego de eso hizo su postulación en Mi Vacuna, pero hasta el momento no sale priorizado. “Al consultar con la EPS solo dicen que espere un mensaje de texto pero no ocurre. Sin priorización por Mi Vacuna por más historia clínica que se tenga no vacunan”, señala.



Estos testimonios confirman que bajo el modelo actual el portal Mi Vacuna se está convirtiendo en una barrera administrativa, tal como indica la epidemióloga Silvana Zapata. “El portal Mi Vacuna se está convirtiendo en la barrera administrativa más compleja para acceder a la vacuna. Personas que llevan dos semanas postuladas, con correos, historias clínicas, contratos de docente, carné y hasta la propia cédula y nada”, expone.



Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que representa a las EPS del régimen subsidiado, coincide en la preocupación que ha generado este proceso. “Estamos muy preocupados porque el Ministerio de Salud anuncia las aperturas de nuevas poblaciones y ni la plataforma PISIS ni Mi Vacuna están debidamente preparadas, lo que genera problemas para los usuarios y para las EPS”, asegura.



“Esperemos que esta situación se resuelva prontamente ya que en esta etapa se requiere que todo funcione para que el Plan Nacional de Vacunación no pierda su dinámica”, resalta Torrenegra.



Vale recordar que el proceso de cargue de información a Mi Vacuna funciona así: el Ministerio de Salud entregó una base de datos a las EPS y a las entidades territoriales que debía ser depurada, ajustada y regresada a la cartera. Luego de eso se consolida una base de datos única que se cruza con información de la Cuenta de Alto Costo y se envía a prestadores (clínicas y hospitales) y puntos de vacunación, según una red georreferenciada.



En el caso de los profesores del sector público, el Ministerio de Educación pasa las listas al de Salud para que sean priorizadas. Y si son del ámbito privado, las entidades suben los datos a un aplicativo en la página de MinEducación, no en Mi Vacuna.



Por lo pronto, desde el Ministerio de Salud se responde que el proceso sigue en marcha y el cargue de personas priorizadas al portal Mi Vacuna está en curso, teniendo en cuenta que son cerca de 9 millones de personas las que están en etapa III.



Sin embargo, el ministro Fernando Ruiz reveló que el domingo 6 de junio a las 7 de la mañana el Ministerio de Salud fue víctima de un ataque informático que cerró completamente la conectividad del portal de la entidad hasta el jueves pasado.

“El ataque buscaba dañar y afectar las bases de datos de Mi Vacuna y pudo ser contrarrestado por los ingenieros del Ministerio. Por esa razón se ha venido presentando un retraso en el cargue de la información de personas con comorbilidades y grupos especiales. Ya están cargados más de cinco millones de personas con comorbilidades y una amplia cobertura de grupos como los maestros y las Fuerzas Militares”, manifestó Ruiz.



En ese sentido, el ministro manifestó que a partir de esta etapa los grupos poblacionales y los que se seleccionan por edad no necesitarán estar en Mi Vacuna para acceder a las dosis. No obstante, los grupos especiales y las personas con comorbilidades sí tendrán que aparecer en la plataforma para recibir biológicos.

Segundas dosis

En medio de este panorama también preocupa el lento avance de las personas que deben recibir segundas dosis para completar sus esquemas de inmunización. Según el dato hasta el lunes, hasta el momento se ha cubierto a 3’875.823 personas completamente, que representan un avance del 11 por ciento en la meta de inmunizar para fin de año al 70 por ciento de la población (35 millones de personas).



En las últimas dos semanas se ha cubierto a 601.968 personas, que equivalen al 18,01 por ciento de las dosis 3’341272 que se han aplicado en ese tiempo.



En términos porcentuales desde el 31 de mayo solo se avanzó en 1,66 por ciento en la meta de este año y el promedio diario de segundas dosis es de 40.131. O en otras palabras, solo una de cada cinco dosis que se aplica cada jornada en el país es para completar esquemas de inmunización.



El Ministerio de Salud es consciente de ese problema y ha llamado para que se completen los esquemas de cientos de miles de ciudadanos. Con datos al jueves, eran 947.521 personas las que estaban pendientes de sus segundas dosis, lo que da un el rezago total del 21,7 por ciento.



“Es preocupante lo que estamos evidenciando en aplicación de segundas dosis”, indicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, quien detalló que el rezago es mayor al 30 por ciento en Chocó (35 por ciento), San Andrés y Buenaventura (34 por ciento), Vichada (31,5 por ciento) y Norte de Santander y Risaralda (30 por ciento). “O no las han aplicado o no las han reportado al Ministerio de Salud”, manifestó Bermont.



De acuerdo con el boletín más reciente, se han aplicado 13’167.044 dosis contra el covid-19 de las 18’508.784 que han llegado, es decir, el 71,13 por ciento; lo que da una disponibilidad de 5’341.740 unidades para seguir avanzando.

