Expertos reconocen posibilidad de nuevos picos de covid-19 en Colombia

El país cumple este domingo seis meses de la llegada de la pandemia con 21.156 muertes confirmadas 658.456 infecciones. Y ha pasado una semana desde que se puso fin a la cuarentena y comenzó la llamada nueva normalidad, que no es otra cosa que un intento por regresar a la rutina en medio de estrictos protocolos.



Las escenas de los últimos días dan cuenta de ello. Hay más trancones y la gente salió a las calles.



(Lea también: Fármacos para pacientes de covid, en riesgo de escasear, alerta Invima)

El Gobierno tomó la decisión de terminar la cuarentena bajo la premisa de que el país ya superó su pico de casos y muertes diarias, como confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) al revelar que en la semana 30 (entre el 20 y el 26 de julio), Colombia llegó al punto de máxima mortalidad de covid-19. Desde entonces se presenta un descenso sostenido en este indicador.



Pese a ello, varios sectores han alertado sobre un potencial riesgo de rebrote como consecuencia de la reapertura, como ocurrió en España, que el viernes pasado, con 4.503, contó la cifra más alta de nuevos contagios en cuatro meses.



(Lea también: ‘Covid puede ser este año la primera causa de muerte en Latinoamérica’)



La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci) le planteó al Ministerio de Salud consideraciones sobre la llamada nueva realidad. En un comunicado afirmó que no obstante todo lo ganado en términos de capacidad de respuesta, “la pandemia no está bajo control y la información epidemiológica puede subestimar la realidad”.



Los intensivistas señalaron que la interacción de personas contagiadas con vulnerables “en un escenario de falta de conciencia, individual y colectiva, plantea un alto riesgo de contagio”. Y mencionaron varias situaciones que les inquietan, como que la circulación del virus persiste, el ‘efecto búmeran’, que ha incrementado el uso de UCI por parte de otras patologías descuidadas en la cuarentena, y el “desabastecimiento” del talento humano capacitado para estas atenciones, según dijo el presidente de este gremio, José Luis Accini.



En contraste, el Ministerio de Salud ha resaltado que la reapertura está respaldada por los logros alcanzados por la cuarentena que permitió la contención del virus. Y ejemplo de ello es que el número reproductivo efectivo de contagios (Rt) pasó de 2,28 al comienzo de la pandemia a 1,11 actualmente. El ritmo de duplicación de casos se ha lentificado y hoy está sucediendo cada 29 días. Y la letalidad pasó de estar cerca del 5 por ciento al 3,18 por ciento.



(Lea también: Estudio indica cómo reducir 50% de pacientes de covid-19 en UCI)



Y en paralelo, las unidades de cuidados intensivos (UCI) lograron expandirse en 89 por ciento, tras pasar de 5.346 camas a 10.115.

Preocupación

Pero la preocupación de los nuevos picos no es exclusiva de los médicos intensivistas. José Fernando Galván, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, le dijo a este diario que la llamada nueva normalidad trae consigo el riesgo de aumentar los contagios. Según proyecciones de la Secretaría Distrital de Salud, si no se aplican correctamente los protocolos, a finales de octubre o principios de noviembre Bogotá estaría requiriendo unas 2.800 camas de UCI, cifra que sobrepasaría la capacidad instalada (1.850). Así mismo, cerca de 9.000 casos requerirán atención hospitalaria general.



En cambio, explica Galván, si las personas cumplen con todas las medidas de cuidado, “el pico que se acerca implicaría 6.000 casos de hospitalización general y 1.700 de cuidados intensivos, lo cual no sobrepasará la capacidad instalada” de la ciudad.



(Lea también: 'Los países no están viendo la verdadera magnitud de la pandemia')



Por eso, Galván es enfático en que la ciudadanía debe tener claro que el virus sigue presente y “la nueva normalidad no quiere decir que la pandemia se haya terminado”.



A eso se suma la llegada del segundo pico respiratorio del país. La temporada de lluvias normalmente eleva los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) como consecuencia de la afectación de 15 virus diferentes al nuevo coronavirus y que pueden ser igual de agresivos.

¿Nuevos picos?

Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), es firme en decir que el país no puede hablar aún de rebrotes porque la curva inicial de contagios y muertes todavía no ha terminado de bajar. “Estamos arriba en la curva, venimos apenas bajando y las medidas son justamente para continuar bajando. No hay rebrote porque esto no ha bajado”, le dijo a EL TIEMPO.



Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de los Andes, expone que en este caso, se espera un comportamiento diferente de la pandemia: “En el caso de España, el promedio de edad de las personas afectadas en el primer pico u oleada fue de 67 años y en el segundo, de 37 a 40 años. En Colombia, por la apertura, es posible que se presenten brotes epidémicos en varios sitios. Sin embargo, si se hacen bien las medidas de mitigación –como tapabocas, lavado de manos y distancia física–, este riesgo es menor”.



(Lea también: Muere por covid-19 médico de urgencias del Hospital de Kennedy)

Estamos arriba en la curva, venimos apenas bajando y las medidas son justamente para continuar bajando. No hay rebrote porque esto no ha bajado FACEBOOK

TWITTER

La clave, afirma, es cumplir con todas las medidas de mitigación y hacer aperturas graduales. “Igualmente se deben aumentar las pruebas PCR en población con alta movilidad en calle”, remató.



Por su parte, Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios de covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que “el impacto de ese rebrote y en qué momento podría ocurrir dependerán del cumplimiento de las medidas de aislamiento. No es el momento de bajar la guardia”, afirmó.



Finalmente, Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional, insiste en que, “aunque nadie tiene certeza, es probable que en noviembre se vea un nuevo incremento de casos”.

América Latina tiene el 25 % de los muertos

Aunque América Latina tiene menos del 10 por ciento de la población mundial, los muertos que se han registrado por la pandemia de covid-19 son el 25 por ciento del total. Y, a ese ritmo, la región podría sumar 495.000 fallecidos en diciembre.



Esa es la principal conclusión a la que llegó esta semana un grupo de investigadores del Instituto de Métrica y Evaluación de Salud (IHME), ubicado en la Universidad de Washington (Estados Unidos).



Actualmente, el 43 por ciento de las muertes que se producen cada día en el mundo por el nuevo coronavirus habitan en América Latina. Todo apunta a que para finales de año esta sea la primera causa de muerte en la región, por encima de todas las otras enfermedades y las causas externas.



Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros centros de investigación confirman que, si bien hay asimetrías en los resultados, la región sigue siendo el foco de la pandemia.



(Lea también: ‘Este virus muestra cuán vulnerables somos’: Peter C. Doherty)



De hecho, esta parte del mundo acumula más de siete millones de casos positivos y 280.000 muertes. Brasil concentra más del 30 por ciento de los fallecidos y casi la mitad de los contagios en la región. Le siguen Perú, con más de 676.000 contagios y 29.000 muertes por covid-19.



Por su parte, Colombia se desplazó al tercer lugar en la cifra de infecciones, con casi 660.000, y más de 21.000 muertes. En cuanto a México, el país superó los 623.000 casos y más de 66.000 decesos. Este el cuarto en todo el mundo en cuanto a muertos por la pandemia, según el recuento que diariamente hace la Universidad de Johns Hopkins.



Todo esto mientras la mayoría de los países del continente comenzó desde este mes una nueva realidad, marcada por decisiones de los gobiernos de reanudar las actividades económicas.



Por lo pronto, las autoridades son optimistas y basan sus decisiones al ver que en el continente hay más de 5,2 millones de recuperados contra 1,1 millones de casos activos, lo que permite pensar que la parte crítica de la pandemia está quedando atrás, aunque sigue rondando el fantasma de las nuevas olas de contagio. Por eso, desde la OPS se insiste en mantener las medidas, así algunos números se muestren favorables de manera temporal.



UNIDAD DE SALUD