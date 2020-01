¿Por qué no se declaró la emergencia internacional por el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves que es “demasiado pronto” para decretar que el coronavirus que apareció en China y que ha empezado a expandirse por el mundo constituye una “urgencia de salud pública de alcance internacional”.



“No se equivoquen, es una urgencia en China. Pero aún no es una urgencia sanitaria mundial. Podría convertirse en ello”, declaró en rueda de prensa desde Ginebra el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on new #coronavirus (2019-nCoV)

Y, a continuación, expuso varias razones argumentadas durante el comité que desde ayer analiza en Ginebra los alcances del brote de este nuevo coronavirus, que hasta este jueves ha causado la muerte de 18 personas e infectado casi a 600 personas.



“584 casos han sido reportados a la OMS, incluyendo 17 muertes. 575 de estos y todos los fallecimientos han sido reportados en China, con otros confirmados en Japón, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam”, afirmó.



Y aunque reconoció la preocupación por los informes de medios de comunicación que advierten sobre posibles pacientes en otros países, el director de la OMS aseguró que dichos casos “aún se están investigando”.



“Aunque sabemos que este virus puede causar una enfermedad grave y matar, la mayoría de las personas solo sufren síntomas leves. De hecho, solo una cuarta parte de los pacientes han experimentado una enfermedad grave”, indicó.

En ese sentido, Tedros Adhanom Ghebreyesus puntualizó que la mayoría de los fallecidos padecían afecciones de salud subyacentes, como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaron su sistema inmunológico.



Por otra parte, evidenció que aunque ya se identificó una transmisión de persona a persona en China, por ahora ese mecanismo parece estar limitado a grupos familiares y trabajadores de la salud que atienden a pacientes infectados. “En este momento, no hay evidencia de transmisión de persona a persona fuera de China, pero eso no significa que no sucederá”, dijo.



“Todavía hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos la fuente de este virus, no entendemos con qué facilidad se propaga y no entendemos completamente sus características clínicas o su gravedad”, remató la cabeza de la autoridad sanitaria mundial.



En ese sentido, expuso que es necesario seguir investigando cuál fue la fuente animal del nuevo brote de coronavirus y el alcance de la transmisión de persona a persona, entre otros asuntos.

La propagación del coronavirus fuera de China

Esta es la lista de los países que anunciaron casos de contagio del nuevo coronavirus, de la misma familia que el Sars, desde su irrupción en diciembre en Wuhan, en el centro de China. En total, casi 600 personas están contaminadas, principalmente en territorio chino, según el último balance.



El virus causó 18 muertes, la inmensa mayoría de las cuales ocurrieron en Wuhan o su provincia, Hubei, aunque este jueves se confirmó la primera muerte fuera de esa región, en Hebei, en el norte, límitrofe con Pekín: un hombre de 80 años.



Corea del Sur



El primer caso en Corea del Sur es el de una mujer china de 35 años que el 19 de enero llegó a Seúl en avión procedente de Wuhan.



Estados Unidos



Un hombre de unos 30 años que estuvo en la región de Wuhan fue hospitalizado en Everett, cerca de Seattle (costa oeste), a donde llegó el 15 de enero, anunciaron las autoridades el 21 de enero. Él mismo se puso en contacto con los servicios médicos el 19 de enero tras sentir los primeros síntomas.



Japón



El primer caso en Japón es el de un hombre de unos 30 años que tuvo que ser hospitalizado el 10 de enero debido a fiebre elevada y otros síntomas. Acababa de pasar unos días en Wuhan.



Singapur



El 23 de enero se anunció el primer caso de coronavirus, el de un hombre de 66 años residente de Wuhan que llegó tres días antes con fiebre y tos.



Taiwán



El primer caso registrado en Taiwán es el de una mujer de unos 50 años que llegó el 20 de enero al aeropuerto de Taoyuan, en Taipéi, procedente de Wuhan, donde vive, con fiebre, tos y la garganta irritada.



Tailandia



El primer caso de contaminación del coronavirus fuera de China fue identificado en Tailandia el 8 de enero. Se trata de una mujer que regresaba de un viaje a Wuhan. Una mujer china, de 74 años, que sufría una neumonía relacionada con el coronavirus fue hospitalizada tras su llegada el 13 de enero a Bangkok procedente de Wuhan.



Vietnam



Dos chinos, un hombre que llegó el 13 de enero de Wuhan y su hijo, residente de la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, fueron hospitalizados el 17 y el 18 de enero, respectivamente, en territorio vietnamita tras haber dado positivo en las pruebas del coronavirus, anunciaron las autoridades el 23 de enero.



Regiones semiautónomas chinas



Hong Kong



Dos personas que estuvieron recientemente en Wuhan dieron positivo en las pruebas en Hong Kong, donde fueron hospitalizadas.



Macao



Las autoridades de Macao anunciaron el 22 de enero un primer caso confirmado en esta región semiautónoma china. Se trata de una empresaria de 52 años que llegó tres días antes en tren desde la ciudad vecina de Zhuhai.

