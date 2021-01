OMS dice que no habrá inmunidad de rebaño al coronavirus en 2021

A pesar de que en numerosos países se estén administrando vacunas contra el covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño.

"No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021", declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, en una rueda de prensa, afirmando que tomará tiempo producir y administrar suficientes dosis para frenar la propagación del virus. Además, insistió en la necesidad de mantener las medidas de higiene y de distanciamiento y el uso de mascarilla para atajar la epidemia de coronavirus.



(Lea también: Covid-19: reportan 15.003 casos y 337 nuevos fallecimientos)



La responsable alabó el "avance increíble" hecho por los científicos que participaron en el desarrollo no de una, si no de varias vacunas seguras y eficaces contra el nuevo coronavirus en un año, aunque recalcó que desplegarla "toma tiempo". "Lleva tiempo aumentar la producción de dosis, no es solo cuestión de millones, sino que aquí estamos hablando de billones" de dosis, señaló, pidiendo a la población que sea "un poco paciente".



Swaminathan afirmó que en algún momento las vacunas llegarán a todos los países, "pero, entretanto, no debemos olvidar que existen medidas que funcionan", recordó. Según ella, las medidas de higiene y distanciamiento contra el coronavirus deberían permanecer en vigor, "al menos, lo que queda de año".



AFP

Otros temas que puede leer:

- Cómo frenar la disparada de contagios, según los expertos



- Vacuna contra covid-19 se aplicará exclusivamente con fórmula médica



- Vacuna Pfizer parece eficaz contra variantes británica y sudafricana