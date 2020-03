Embarazo en tiempos de coronavirus, ¿hay riesgo?

Ante la expansión acelerada del covid-19, pues se reportan cinco casos diarios en promedio según Ministerio de Salud, las mujeres que están en estado de gestación o planean quedar en embarazo han manifestado su preocupación en torno a esta enfermedad infecciosa.

De entrada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recalcado que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Sin embargo, la máxima autoridad en salud mundial no se ha pronunciado sobre los riesgos del coronavirus en mujeres embarazadas.



¿Cómo puede afectar el coronavirus a mi bebé?, ¿puedo contagiar a mi hijo durante el embarazo? o ¿al nacer, mi hijo tendrá síntomas de la enfermedad? son algunas de las preguntas que se están haciendo las futuras madres.

Y es que preocupaciones como estas son válidas, pues cabe recordar que enfermedades como el zika, que se transmite por la picadura de un mosquito, sí pueden producir casos de microcefalia en los bebés durante el embarazo. Pero, nuevamente, este no es el caso con el coronavirus.

Hijos sanos en madres con coronavirus

En febrero de este año, medios de comunicación registraron la presencia del coronavirus en un recién nacido de la ciudad de Wuhan (China). Su madre fue diagnosticada con el virus antes de dar a luz y los médicos expertos señalaron que el menor pudo contagiarse por la vía convencional, es decir, al inhalar pequeñas gotas con el virus que provenían de los estornudos de la madre.



Sin embargo, los estudios más recientes sobre el coronavirus en embarazadas, y llevados a cabo en Wuhan, siguen sin ver relación entre madres y bebés.

Hace unos días se publicó un segundo estudio realizado en China que confirmó que las madres infectadas con coronavirus durante el embarazo no contagiaron la enfermedad al recién nacido.



Los investigadores chinos analizaron a cuatro madres que dieron a luz en el hospital Unión Jiangbei, de la ciudad de Wuhan (primer epicentro del brote de covid-19), mientras estaban infectadas por el virus.



Al término de la investigación, se concluyó que ninguno de los lactantes desarrolló síntomas graves asociados al virus, como fiebre o tos.

Tratamiento prioritario

En el marco de estas inquietudes, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) resaltó que, por ahora, no existen argumentos técnicos que demuestren que las mujeres embarazadas sean más propensas a esta enfermedad respiratoria. “Por el momento, no existen pruebas científicas que respalden una mayor vulnerabilidad al nuevo coronavirus entre las mujeres embarazadas”, afirmó la UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva.



No obstante, este organismo sí hace un llamado para que las mujeres en embarazo que presenten alguna enfermedad respiratoria reciban un tratamiento prioritario, dado el alto riesgo para la vida que representa.



Otra voz que se une a esta explicación es la del doctor Carlos Andrés Zorro, médico ginecólogo y obstetra con maestría en endocrinología ginecológica y reproducción humana, quien afirmó que “no se ha demostrado que la infección viral del coronavirus tenga una afectación en particular para las mujeres embarazadas o su bebé”.



Para el doctor Zorro, especialista del Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer y vocero de PlanM, si bien los datos que se tienen son limitados, las mujeres en embarazo deben, al igual que el resto de la población, tener las precauciones que han recomendado las autoridades.



“También es apropiado que las embarazadas consulten con su ginecólogo cualquier duda que se tenga desde el punto de vista respiratorio para poder hacer una atención oportuna”, dijo el doctor Zorro.

Tratamientos de fertilización, sin riesgo

Por otro lado, la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) también dio un parte de tranquilidad para aquellas mujeres que estén o tengan planeado hacer parte de un proceso de reproducción asistida.



“A fecha de hoy, no hay evidencias de que el virus se encuentre presente en material biológico reproductivo (ovocitos, espermatozoides o embriones), ni en líquidos biológicos relacionados (líquido folicular o semen) ni en secreciones genitales (vaginales o uterinas)”, dijo la SEF en un comunicado.



En ese sentido, el llamado que hacen las autoridades y expertos a las mujeres que estén o planeen estar en embarazo es a la calma. Por ahora, no hay pruebas de que el coronavirus las afecte especialmente a ellas ni de que esta enfermedad altere los procesos de fertilización asistida.

