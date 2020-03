Coronavirus: movimiento ‘viral’ busca que todos nos quedemos en casa

#StayTheFuckHome (quédate en casa) es el movimiento creado, al parecer, con el fin de detener la propagación del nuevo coronavirus. El manifiesto que está circulando por redes sociales afirma que la única forma efectiva de mantener al margen la epidemia es darle menores posibilidades de contagio.



Allí exponen un listado de 12 acciones que empieza con la más sencilla de hacer hasta la que, consideran, tiene mayor efectividad.

Una de estas es no entrar en pánico pero estar alerta. Otra es practicar el distanciamiento social, evitar los apretones de manos y los abrazos.



No usar transporte público de no ser absolutamente necesario, no salir de la casa, entre otras acciones que pueden alterar los hábitos cotidianos sociales.



El movimiento aclara que no hay una cantidad correcta o incorrecta de acciones para tomar. “Solo tome las acciones con las que se sienta cómodo y que no pongan en peligro su vida”, se agrega.

El nuevo coronavirus causa una enfermedad llamada covid-19. Como esto nuevo tipo del virus surgió recientemente, se requiere de investigaciones para tratar a las personas infectadas de manera eficiente.



De acuerdo con este documento, se estima que la tasa de letalidad del covid-19 es del 2%.



Entre el 15 y el 20% de las personas infectadas padecen síntomas graves que requieren atención médica, como la neumonía, dificultad para respirar y disminución de la saturación de oxígeno en la sangre, además de fiebre y secreciones.



Al final del manifiesto se invita a las personas a unirse al movimiento limitando las posibilidades de nuevas infecciones.



“Si le preocupa esta causa, compártala en las redes sociales, por correo electrónico o simplemente cuénteles a sus amigos y familiares. Pero, por favor, solo #StayTheFuckHome”, concluye.

