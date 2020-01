¡Atención! No crea estas mentiras sobre el coronavirus

Un mercado de animales exóticos en Indonesia... ratas, murciélagos, serpientes o perros son algunos de los animales que se venden y cocinan en un vídeo que recorre los puestos de un concurrido mercado asiático supuestamente vinculado con el origen del coronavirus.

Muchos usuarios aseguran estos días en las redes sociales que es el mercado de Huanan, en Wuhan (China), lugar considerado foco del brote del coronavirus y clausurado el pasado 1 de enero, pero lo cierto es que fue grabado el pasado año en Indonesia y no tiene nada que ver con China.



Mensajes como "así se originó el coronavirus, del infierno y los demonios que torturan y asesinan animales" o "el asqueroso mercado de China de donde salió el coronavirus", son los textos que acompañan al vídeo en las diferentes publicaciones que lo difunden.(Lea también: Reino Unido confirma sus dos primeros casos del coronavirus)

Investigadores llaman a los países a tomar medidas urgentes ante la propagación del coronavirus. Foto: AFP

Las imágenes fueron publicadas por primera vez en julio de 2019 en un canal de Youtube con la descripción, escrita en indonesio, "la comida más extrema del mundo está en Langowan Market".



También en un fotograma del vídeo se puede distinguir un cartel en una pared con la inscripción "Oficina del mercado de Langowan". Langowan es una pequeña ciudad localizada al norte de la isla de Sulawesi, en Indonesia.(Lea también: Colombiana vivió crisis en crucero varado por sospecha de coronavirus)

El virus no causa vómitos negros

Imágenes de una joven vomitando un líquido espeso de color negro se están difundiendo en un tuit como si fueran síntomas del coronavirus y acompañadas de un mensaje conspiranoico: "El Partido Comunista está bloqueando la mayoría de los vídeos de Wuhan. Este se filtró a través de Hong Kong".



La publicación, que data del 28 de enero y cuenta con más de 420.000 reproducciones, en realidad no tiene ninguna relación con esta enfermedad. Es posible encontrar en internet el mismo vídeo publicado por primera vez hace ya cuatro años en la plataforma LiveLeak y con el título "Wasted girl vomits her soul" ("Chica borracha vomita su alma").



(Lea también: Declaran emergencia sanitaria internacional por el coronavirus)



El diario británico Daily Star se hacía eco, en un artículo publicado el 3 de diciembre de 2016, del gran número de comentarios generados por este vídeo que aseguraban que se trataba de una "posesión demoníaca" o que estaba "purgando su alma".



Explicaba también que todo apunta a que la joven tomó carbón activado, un producto de origen vegetal que tiene la propiedad de adherirse a toxinas y suele utilizarse como desintoxicante.



En cualquier caso, las imágenes fueron publicadas mucho antes del actual brote, por lo que no tiene ninguna relación con este nuevo coronavirus. Además, la OMS no incluye el vómito entre los síntomas principales del coronavirus; sí apunta a fiebre, tos y dificultades respiratorias.(Le puede interesar: Google, Apple y Tesla cierran sus oficinas en China por coronavirus)

La sopa de murciélago, origen sin confirmar

En los últimos días se han viralizado publicaciones que relacionan el origen del coronavirus con la sopa de murciélago, un plato consumido en China, pero lo cierto es que aún se desconoce el foco exacto del brote.



Por ejemplo, un tuit, que ha sido compartido más de 10.000 veces tiene 23.000 me gusta, publica junto al vídeo que muestra la sopa el siguiente mensaje: "Confirman que el #coronavirus que ha causado la epidemia en #Wuhan se produjo por tomar sopa de murciélago, este animal contienen más de 60 tipos de virus".



(Le invitamos a leer: Gobierno Nacional evacuará a colombianos en Wuhan aislados por el coronavirus)



El 12 de enero, la OMS explicó en un comunicado que "hay pruebas bastante concluyentes de que el brote se originó por exposiciones en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan", pero hasta le fecha no ha concretado el foco exacto de la infección.

UNIDAD DE SALUD