Enferma de cáncer murió luego de que la confundieran con caso de covid

A finales de junio, la británica Beth Pattinson, de 27 años, perdió la batalla contra el cáncer de seno.



"Nuestra hermosa Beth nos ha sido arrebatada de repente", escribió Craig Pattinson, su padre, el 28 de junio, en una publicación de Facebook en la que no ofreció mayores detalles respecto a la muerte de su hija.



Más de un mes después, la muerte de Beth volvió a ser noticia, pues Craig dio detalles de lo que pasó para que no le suceda a ninguna otra familia.

De acuerdo con el medio de origen inglés 'BBC', la información que se sabe es que los médicos creyeron que una tos persistente que tenía, entre marzo y mayo, se debía a un posible caso de coronavirus y no a la recurrencia de un cáncer del que ya se había recuperado dos veces

La mujer habría sido diagnosticada con cáncer por primera vez en 2016 y se sometió a sesiones de mastectomía, quimioterapia y radioterapia hasta que entró en remisión. Una año después (2017), le encontraron otro tumor, por lo que fue necesario retomar el tratamiento, dijo el mismo medio inglés.



Por eso, en marzo, Beth consultó a un oncólogo temiendo que la sintomatología significara que el cáncer había vuelto una tercera vez. Continuó empeorando hasta que el 8 de junio y la hospitalizaron por neumonía asociada con la covid-19.



El contagio del virus fue descartado cuando llegaron los resultados de una prueba que le habían practicado antes de que entrara al Hospital Freeman, en el nororiente de Inglaterra.

Según reportó la 'BBC', su padre dijo que fue necesaria una semana más a partir de ese punto para que descubrieran que su cáncer había regresado y peor que antes, pues hizo metástasis en los pulmones y ovarios.



No había mucho más qué hacer: Beth finalmente falleció el 27 de junio, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.



Tras su muerte, se levantó una recolecta de fondos para Finn, su hijo, de cinco años. La petición fue hecha en GoFundMe y ya se han recaudado más 4.500 libras esterlinas (más de 22 millones de pesos). Ese dinero irá a una cuenta para usarse "más tarde en su vida", escribieron las organizadoras del recaudo.



De igual manera, Craig le dijo al canal británico 'ITV' que la mejor manera de honrar la muerte de su hija es hacerse pruebas ante la sospecha de cáncer y recuerda que "Beth no fue víctima de la covid, pero sí de las circunstancias de la pandemia".



Vale la pena recordar que el coronavirus ha causado la muerte de más de 750.000 personas en todo el mundo.



Por otra parte, según la Sociedad Estadounidense de Investigación contra el Cáncer, a nivel mundial se diagnosticaron dos millones de nuevos casos de cáncer de mama en 2018.



Además, de acuerdo con la misma entidad, solo en Estados Unidos murieron más de 40.000 mujeres por esta causa en 2019.

