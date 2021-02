Medicamento probó reducir las muertes de pacientes graves de covid-19

El medicamento antiinflamatorio tocilizumab, comercializado por la farmacéutica Roche como Actemra, logró demostrar en un ensayo clínico a gran escala que puede reducir el riesgo de muerte de los pacientes más graves del covid-19.

El estudio Recovery, que es llevado a cabo por la Universidad de Oxford y otras instituciones británicas y tiene como objetivo identificar tratamientos que pueden ser beneficiosos para las personas hospitalizadas con covid-19 sospechado o confirmado, informó estos resultados de forma preliminar a la publicación en una revista científica.



En concreto, tocilizumab, un fármaco intravenoso utilizado para tratar la artritis reumatoide, redujo el riesgo de muerte cuando se administra a pacientes hospitalizados, acortó el tiempo entre la internación y el alta hospitalaria y disminuyó la necesidad de un ventilador mecánico.



Según explicaron los voceros de Recovery, estudio que ha estado probando tratamientos potenciales contra el covid-19 desde marzo del año pasado, tocilizumab se empezó a ensayar en abril en personas que requerían oxígeno y tenían evidencia de inflamación y se dejó de administrar en el marco de este estudio el 24 de enero cuando alcanzó el número de voluntarios suficientes para establecer si el fármaco tenía o no un beneficio significativo.



En total, 2.022 pacientes recibieron tocilizumab por infusión intravenosa y se compararon con 2.094 asignados al azar que fueron atendidos de forma habitual.



“El tratamiento con tocilizumab redujo significativamente las muertes: 596 (29 por ciento) de los pacientes en el grupo que lo recibió murieron dentro de los 28 días en comparación con 694 (33 por ciento) en el grupo de atención habitual, una diferencia absoluta del 4 por ciento. Esto significa que por cada 25 pacientes tratados con tocilizumab, se salvaría una vida más”, indica el comunicado de Recovery.



Según el estudio, el tocilizumab también aumentó la probabilidad de ser dado de alta dentro de los 28 días, de 47 al 54 por ciento. “Estos beneficios se observaron en todos los subgrupos de pacientes, incluidos los que requieren oxígeno a través de una mascarilla facial simple hasta los que requieren ventiladores mecánicos en una unidad de cuidados intensivos”, anota.



Entre los pacientes que no estaban intubados cuando ingresaron en el ensayo, tocilizumab redujo significativamente la probabilidad de progresar a ventilación mecánica invasiva o de muerte del 38 al 33 por ciento. Sin embargo, no hubo evidencia de que tocilizumab tuviera algún efecto sobre la posibilidad de un cese exitoso de la ventilación mecánica invasiva, aclara el comunicado.



Cabe aclarar que el 82 por ciento de los pacientes estaban tomando dexametasona, un esteroide sistémico de bajo costo y ampliamente disponible que ya había probado reducir la mortalidad del covid-19 en junio del 2020 en el mismo ensayo Recovery.

No obstante, los investigadores afirman que “se observó claramente que los beneficios del tocilizumab se sumaban a los de los esteroides”.



“Los datos sugieren que en pacientes con covid-19 con hipoxia (que requieren oxígeno) e inflamación significativa, el tratamiento con la combinación de un corticosteroide sistémico (como dexametasona) más tocilizumab reduce la mortalidad en aproximadamente un tercio para los pacientes que requieren oxígeno simple y casi la mitad para aquellos que requieren ventilación mecánica invasiva”, exponen.



El investigador jefe adjunto de Recovery, Peter Horby, quien además es profesor la Universidad de Oxford, afirmó que si bien los ensayos previos con tocilizumab habían mostrado resultados mixtos y no estaba claro qué pacientes podrían beneficiarse del tratamiento, “ahora sabemos que sus beneficios se extienden a todos los pacientes con covid-19 con niveles bajos de oxígeno e inflamación significativa”.



“El doble impacto de la dexametasona más tocilizumab es impresionante y muy bienvenido”, agregó Horby.



“Los resultados del ensayo Recovery muestran claramente los beneficios del tocilizumab y la dexametasona para abordar las peores consecuencias del covid-19, mejorar la supervivencia, acortar la estancia hospitalaria y reducir la necesidad de ventiladores mecánicos. Usado en combinación, el impacto es sustancial”, dijo por su parte Martin Landray, también profesor de la Universidad de Oxford e investigador jefe adjunto.

UNIDAD DE SALUD

