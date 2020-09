Lo que se sabe y se ignora en seis meses de pandemia

“Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de propagación, gravedad e inacción. Es por ello que hemos decidido decretar el estado de pandemia”, dijo Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud hace exactamente 6 meses, al declarar la infección del SARS Cov-2, como una infección de carácter global.

Para entonces, el virus ya rondaba por 114 países y en su avance había dejado 118 mil infectados y más de 4.200 muertos, con el agravante de que muchas personas luchaban por sus vidas en los hospitales, enfrentando una enfermedad de la que poco se conocía.



Y aunque algunos consideraron en ese primer trimestre de 2020 que este virus desprendido de China iba a tener el comportamiento de sus parientes causantes del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo grave), el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) o el mismo AH1N1, que si bien asustaron al mundo a principios de siglo, lograron controlarse, lo cierto es que justo medio año después, el comportamiento del covid-19 es más parecido a la gripa española de 1918.



Para la muestra está que solo una decena de exóticos países se han librado de la expansión viral que ya acumula cerca de 30 millones de personas afectadas y algo menos de un millón de muertos, en un mundo en el que la globalización y los avances tecnológicos, biológicos y moleculares se consideraban suficientes, para enfrentar cualquier amenaza global.



Sin embargo, en estos 186 días dichos adelantos han permitido conocer un agente biológico con rapidez y proponer soluciones hasta hace poco impensadas, en los planos preventivo y terapéutico, sin desconocer que aún se tienen interrogantes sobre este SARS Cov-2, que ya logró un lugar destacado, en la historia de la humanidad.

En la coyuntura que dejan seis meses de pandemia, resulta oportuno resaltar las certezas que se tienen y las incógnitas que aún reserva para la ciencia el covid-19, un virus que cambió la narrativa general del mundo moderno.

Origen



A los pocos días de estar infectando en Wuhan, los científicos chinos identificaron la secuencia genética del ARN viral y se encontró que era muy similar al del coronavirus que infecta a una especie de murciélagos. Y aunque la tendencia fue creer que el salto interespecies había sido automático, lo cierto es que requirió de una transición en otro reservorio, por lo que se llegó al pangolín (mamífero) que hoy se ubica como el principal sospechoso. Sin embargo, esto no está completamente dilucidado, porque la revista 'Nature', señaló que el SARS Cov-2 pudo estar circulando antes de ser detectado en el famoso mercado de Wuhan.

¿Cómo se transmite?

Al causar neumonías, se concibió desde un comienzo como un virus respiratorio, aunque existen receptores en otras partes del cuerpo, lo que explica la variedad de síntomas que presenta.



En ese sentido, de acuerdo con el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de la OMS para estudios Covid en Colombia, el virus se transmite a través de pequeñas gotas que expulsa la persona infectada al hablar, toser o estornudar, hasta dos metros de distancia y en casos excepcionales por aerosoles en espacios que los generan. Otra forma, agrega Álvarez, es cuando la persona contagiada, después de tocar su boca transmite el virus a superficies inertes que pueden contagiar a personas susceptibles que lo llevan a sus vías respiratorias con las manos. Álvarez insiste en que todas las personas tienen el mismo riesgo de contagio, independientemente de la edad.



Los más afectados

Aunque todas las personas pueden infectarse, el riesgo de desarrollar enfermedades graves aumenta con la edad y con algunas enfermedades concomitantes. Según Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional, las caídas en las defensas después de los 60 años y la presencia de factores estructurales que favorecen la entrada del virus al cuerpo y su expansión, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, han demostrado que favorecen desenlaces fatales y complicaciones.

Los asintomáticos

Hay personas que no desarrollan síntomas y tienen un curso benigno de su enfermedad, sin embargo, tienen capacidad para transmitir el virus, en condiciones similares a los sintomáticos.

Beneficio de los tapabocas

En un comienzo los tapabocas solo se recomendaron para los trabajadores de la salud y los sintomáticos, sin embargo con el paso del tiempo, varios estudios demostraron que es el elemento más importante para atenuar los contagios, al punto de concluir que la interacción cuando todas las personas utilizan tapabocas, sería suficiente para disminuir a niveles mínimos la circulación viral.

Tiempos de infección

El infectólogo Álvarez asegura que en estos 6 meses se han podido definir con certeza los ciclos epidémicos en términos de días. “Desde los dos días antes de presentar síntomas y por los siguientes 10 días, una persona infectada puede transmitir el virus y en el caso de los asintomáticos, hasta 10 días después del diagnóstico”, dice Alvarez.

Efectos sobre los niños

Tras seis meses de pandemia, se ha comprobado que los niños no son los grandes propagadores virales como se pensó en un comienzo. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aseguró hace algunas semanas que al tener menor intensidad en la tos, en la voz, en los estornudos, los niños difunden menos los virus, mientras que los adolescentes pueden afectar igual que los adultos.

Anticuerpos

Una de las principales preocupaciones es si el virus induce respuestas de defensas duraderas en el organismo humano y, aunque el tiempo de evolución de la pandemia ha sido muy corto, diversos estudios han demostrado que el covid-19 produce defensas que se mantienen con el tiempo.



La Revista 'Nature' publicó un artículo en el que se demostró que los anticuerpos producidos por el organismo humano tienden a disminuir después de 2 meses. Sin embargo, otro estudio reciente publicado por 'New England Journal of Medicine', sugiere que si bien hay una caída, las respuestas celulares de defensa se mantienen por tiempos más prolongados.



Infecciones

El primer caso de reinfección por covid-19 fue confirmado hace unas semanas en Hong Kong y aunque esta situación genera incertidumbre frente a las características de las defensas específicas que quedan en el cuerpo, el hecho de que el afectado hubiera presentado menores síntomas en la segunda oportunidad, permitió inferir que la primera infección le había dejado algunos elementos para protegerlo. Sin embargo, la inmunidad y las reinfecciones siguen siendo incógnitas que continúan evaluándose.

Vacunas

El desarrollo de una vacuna, de acuerdo con el infectólogo Pérez, es la mejor forma de contener la evolución de la pandemia. En ese sentido, hoy existen 35 proyectos con ensayos clínicos, de los cuales 9 de ellos ya se prueban en voluntarios humanos en fases avanzadas.



Y si bien este proceso ha sido el más acelerado de la historia en este campo, la OMS aseguró que la distribución masiva de un biológico efectivo no sería posible antes del 2022. También, esta semana,la vacuna propuesta por la Universidad de Oxford y la farmacéutica Astrazeneca, tuvo que detener los ensayos para analizar una reacción inexplicada en uno de sus voluntarios, algo considerado normal, como la posibilidad de que el biológico tampoco se pueda desarrollar. Al cerrar esta edición, dichas pruebas ya estaban siendo reanudadas.

Medicamentos

Solo se ha demostrado eficacia con los esteroides, para disminuir la mortalidad en formas severas y críticas de la enfermedad, dice Álvarez. En el caso del Remvesidir, se ha demostrado una disminución en las hospitalizaciones, con beneficios modestos. Otras propuestas como la hidroxicloroquina y la Ivermectina, no han demostrado eventos en un marco de evidencia.



