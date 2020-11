Los países ricos y viejos, con mayor riesgo de muerte por covid-19

Los factores de riesgo que condicionan afectaciones graves por infección de covid-19, incluyen la tensión alta, la diabetes y la obesidad, según los análisis que pueden generalizarse a partir de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero de acuerdo con The Economist, el mayor factor de riesgo en esta contingencia es la vejez. En un artículo titulado '¿Por qué los países ricos son tan vulnerables al covid-19?', la publicación dice que las personas de 60 años tienen el doble de probabilidades de morir por covid-19, que las de 50 y que la tasa de mortalidad desde los 70 años es aún mayor, al punto que, el riesgo de fallecer por esta infección se duplica cada 8 años.



Es por esto que los autores infieren que esta es una de las razones que explica la mayor afectación de la pandemia en países que además de ricos, tienen la población más envejecida en promedio, lo que se puede comparar al revisar las cifras de decesos en naciones más pobres y con poblaciones más jóvenes.



Al estimar la vulnerabilidad de un país al covid-19, The Economist combinó datos de población suministrados por las Naciones Unidas, con las tasas de mortalidad por infección por coronavirus en cada grupo de edad y encontró, por ejemplo, que el riesgo que Japón, Italia, Alemania, Grecia, Portugal, se encuentran con la mayor afectación bajo este indicador. Seguido de España, Francia, Inglaterra, Finlandia y Canadá, entre otros. Con un poco menos de riesgo, por tener poblaciones un poco más jóvenes se encuentra Rusia, Estados Unidos, Cuba, Noruega y Australia.



China, Turquía, Brasil, Colombia, Argentina y Chile , tienen un riesgo menor, luego están India, los países árabes, el resto de sudamérica y México y por último, todos los países africanos.



