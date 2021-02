¿Por qué la ventilación es clave en la lucha contra el covid-19?

Mientras el Gobierno nacional modificó recientemente algunas normas que establecía los protocolos sanitarios para prevenir el covid-19 y eliminó una serie de medidas como la toma de temperatura, el lavado de llantas y los listados de ingreso a sitios que se estaban tomando en sitios públicos, la Organización Mundial de la Salud –OMS- y el ministerio de Salud han insistido en la importancia de la ventilación como factor para evitar que el virus que causa el covid-19 se propague en espacios interiores.



De acuerdo con el organismo mundial, la ventilación consiste en introducir intencionalmente aire limpio en un espacio al tiempo que se elimina el aire viciado.



Además, la OMS recomienda que en todos los lugares de trabajo, escuelas y alojamientos turísticos, debe haber aire puro y limpio y recalca en que se debe aumentar la tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin reciclar el aire.



En caso de que no pueda renovarse el aire, es preciso limpiar los filtros con frecuencia, sobre todo en los puestos donde hay un riesgo medio o alto de exposición al covid-19 para los trabajadores, como ocurre con los que atienden a los clientes en el comercio o en los alojamientos turísticos u hoteles y con los trabajadores domésticos.



Paralelo a esta serie de recomendaciones, el Minsalud también ha realizado unas pautas que se deben seguir relacionadas con la ventilación.



Aconseja que debe haber una libre ventilación en los espacios interiores ya que es una de las medidas que se deben tener en cuenta en los hogares o lugares de trabajo en medio de la emergencia sanitaria, con el fin de evitar riesgos a la salud.



Hay que recordar que el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, explicó la semana pasada que con la nueva disposición emitida por el Ministerio dejan de funcionar algunas medidas que en su momento tuvieron un impacto pero que hoy en día ya no son tan útiles, como es el caso de la toma de temperatura para ingresar a algún lugar.

"Uno de los aspectos que más hay que cuidar en los interiores de los espacios es la ventilación. Ventilar es la forma de hacer que el aire fresco entre en las habitaciones y otros ambientes", explicó Adriana Estrada, subdirectora de salud ambiental del ministerio de Salud y Protección Social.



También hizo énfasis en que renovar el aire es recomendable para el confort y bienestar de las personas, a su vez que es esencial para secar humedades o controlar la temperatura.



La funcionaria explicó además que teniendo en cuenta que la población permanece más tiempo en los hogares, se debe tener concluir que la contaminación del aire interior se relaciona con síntomas como: irritaciones de ojos, nariz y garganta, sensación de sequedad en la piel, ronquera, respiración dificultosa, eritemas, dolor de cabeza, náuseas, mareos y vértigos.

Las recomendaciones

Dentro de las recomendaciones que hace el ministerio de Salud se destacan las siguientes:



- Ventilar de forma natural abriendo las ventanas, así se consigue una corriente de aire cruzada que consigue pasar por toda el área del lugar.



- Ventilar las viviendas diariamente, hacerlo preferiblemente después de que llueve y en horas con bajos niveles de contaminantes en el ambiente.



- Sustituir productos que generen irritación a la nariz y a los ojos por productos equivalentes, pero no irritantes.



- La mejor práctica es abrir ventanas y puertas, que ubicadas en lugares opuestos genere una corriente interior.



- Ventilar de forma mecánica o forzada en los baños sin ventana, ubicando extractores para secar las humedades generadas por la ducha.



- Revisar que chimeneas y conductos no tengan grietas, taponamientos, oxido o conexiones sueltas.



- No encender nunca carbón, gas, madera u otros combustibles dentro la casa y vehículos.



- En los locales cerrados o en los lugares de trabajo y dependencias anexas, renovar el aire de manera uniforme.



- Donde se opere con sustancias irritantes y nocivas y las dependencias que en el área de Salud y Seguridad en el Trabajo clasifique como nocivas, deben contar con sistemas de ventilación local exhaustivas.



- En los establecimientos de trabajo en donde se produzcan contaminantes ambientales como polvos, humos, gases, neblinas y vapores tóxicos y nocivos, se emplearán métodos para su control.



- Al subirse a un medio de transporte público o privado, es importante mantener ventanas y salidas de emergencia superiores, abiertas.



