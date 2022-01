“Me sentía mal, con dolor de cabeza y de garganta, y además una tos que fue aumentando, por lo que mi familia se preocupó y me llevaron a la clínica Shaio porque pensaron que tenía covid-19, y a pesar de estar vacunada, nos angustiamos mucho, por lo que llegamos a urgencias".



De esta forma Gilma Ramírez, de 86 años, cuenta la experiencia que minuto a minuto se viene repitiendo en el país por cuenta del aumento en el número de casos en el marco de la pandemia por la variante ómicron.



"Me atendieron, me hicieron unos exámenes, me tomaron prueba, radiografías del pecho, y aunque pensaba que me iba a quedar hospitalizada después de todo eso, me mandaron para la casa con unos medicamentos y me hacen control vía telefónica, todo porque dijeron que mi enfermedad no era grave”, continuó Ramírez.

Lo cierto es que, según el salubrista Pedro León Cifuentes, son las salas de urgencias y los laboratorios donde se realizan pruebas diagnósticas los sitios que desde el punto de vista asistencial están recibiendo el embate de este cuarto pico, del cual no se libra ningún territorio.



Sin embargo, de acuerdo con Fabián Rosas, médico emergenciólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina de Urgencias, la sobreocupación de estos servicios en el actual momento no ha sido considerada como un indicador para determinar los niveles de alerta sanitaria, en razón a que hasta ahora, dentro del contexto hospitalario, esto se ha fijado en la ocupación de UCI, que, como se sabe, en la actualidad es del 64 por ciento a nivel nacional, lo que podría, de acuerdo con el especialista, proyectarse equivocadamente como un elemento de tranquilidad.



“Pero si miramos cómo están los servicios de urgencias, posiblemente desde hace rato se debió haber decretado alerta naranja en algunos lugares”, dice Rosas, en razón a que en estos momentos la demanda evidencia una insuficiencia del talento humano porque la demanda sobrepasa la disponibilidad de este recurso, pero también las bajas por incapacidades o por aislamiento que se vienen presentando.



Las elevadas infecciones por ómicron han incrementado las consultas en estos servicios, que si bien resuelven la mayoría de los casos, la alta demanda amenaza con colapsarlos. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

También porque los insumos y medicamentos se están agotando, como se ha informado desde Cali y en otras ciudades donde escasean reactivos, por ejemplo, para pruebas diagnósticas, que en algunos casos llegan a ser mandatorias.



Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, asegura que lo que se está viendo en los servicios de urgencias es una gran afluencia de personas con cuadros leves, que en su mayoría mejoran con el manejo básico hospitalario, y en el caso de quienes deben quedarse hospitalizados e incluso en unidades de cuidado intensivo, son trasladados a estas camas de manera rápida y, en ese sentido, no se acumulan en estos servicios, en una situación que es completamente diferente a la que re apreciaba en otras etapas de la pandemia.

Demanda cambiante

De hecho, Atilio Moreno, director de Urgencias del Hospital Universitario San Ignacio, dice que el año pasado en el primer semestre, los servicios de urgencias estaban copados con personas que requerían atención por presentar cuadros de covid-19 moderados y severos, sobre todo en el tercer pico; algo que cambió a mediados de agosto, cuando el virus dio una tregua y estos servicios empezaron a llenarse por enfermedades crónicas y críticas no respiratorias que habían dejado de atenderse, con lo que las urgencias volvieron a tener sobreocupación.



Es una situación que se mantuvo hasta la primera semana de enero de este año, cuando las demandas por infecciones respiratorias han crecido de manera significativa, las cuales si bien se pueden solucionar en estos espacios, requieren ser tratadas en las áreas de clasificación y atención básica, lo que exige un desplazamiento de recursos que naturalmente impacta en la asistencia a otros pacientes.



“Hoy se podría decir que más o menos la mitad de los pacientes que estamos recibiendo diariamente en el servicio corresponden a este tipo de infecciones y en un día pueden ser entre 170 y 200 en este hospital, de los cuales entre el 4 y el 4,5 por ciento pueden requerir hospitalización.

Una mirada por regiones

El asunto es tan inquietante, que la Secretaría de Salud de Cali y del Valle han manifestado que sus servicios de urgencias presentan una ocupación del cien por ciento en más de una decena de ellas, sobre todo en las de baja complejidad, y aunque hay todavía opciones de atención en hospitales de segundo y tercer nivel, esta situación tiende a empeorar.



De igual forma, Ruth Elena Mena, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de Medellín, confirmó que en dicha ciudad el nivel de ocupación de las urgencias está en el cien por ciento.



Aunque la ventaja en este momento es que las personas que llegan pueden ser derivadas a consultas posteriores o a que soliciten evaluación a su EPS en una consulta domiciliaria, por lo que insiste a la población para que se le ayude al personal de salud a bajar esta presión en dichas áreas.



Si bien la situación en Barranquilla no es tan agobiante, el rápido incremento de los casos por la variante ómicron obligó al alcalde Jaime Pumarejo a suspender todas las fiestas de precarnaval y otros eventos masivos.



Por la misma situación atraviesa Santa Marta, que ha visto cómo se elevan las hospitalizaciones en las generales respiratorias e incluso en las UCI en un cambio intempestivo observado desde hace dos días, lo cual, de acuerdo con el secretario de Salud, Henrique Toscano, bordea la situación de alerta hospitalaria en ese distrito turístico.



Esto no es un asunto menor, dice el exministro Gabriel Riveros, porque con una variación de 233 por ciento en el número de casos en la última semana, esta situación se puede salir de las manos, complicando no solamente a los pacientes de covid-19, sino a los afectados por todas las demás patologías que requieren de los servicios de urgencias y que no han cesado de llegar, por lo que recalca que hay que mirar con cuidado lo que está ocurriendo en estos servicios.



En ese sentido, Fabián Rosas insiste en la imperiosa necesidad de cambiar los indicadores de seguimiento asistencial de la pandemia para evitar sorpresas, y frente a lo cual su agremiación elabora propuestas.



“Es urgente revisar de manera técnica todos estos elementos para tomar decisiones oportunas que atenúen el dramático ascenso que tiene la pandemia, que en el caso de la mortalidad es inquietante saber que muchas de esas muertes hubieran podido ser prevenibles”, remató.

