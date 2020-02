En vivo: siga las últimas noticias de la emergencia por el coronavirus

Los no residentes de la ciudad china de Wuhan que quedaron atrapados por la cuarentena para contener la epidemia del nuevo coronavirus, fueron autorizados a viajar caso no presenten síntomas ni hayan estado en contacto con pacientes, informaron este lunes autoridades locales.



Además de los no residentes, los ciudadanos residentes de Wuhan que precisen seguir algún tratamiento médico no relacionado con la epidemia de COVID-19, también podrán ser autorizados a salir de la ciudad.