Gobierno no recomienda la ivermectina como tratamiento para covid-19

Luego de que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunciara que en esta ciudad iban a suministrar 10.000 dosis dirigidas a personas asintomáticas o sospechosas de tener el virus, el Ministerio de Salud, junto al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS-, y la Asociación Colombiana de Infectologia –ACIN-, anunció que no recomienda el uso de ivermectina como tratamiento para el coronavirus.

En un comunicado, la cartera de salud señaló que no lo recomienda, "salvo cuando se use dentro de un estudio clínico que haya sido aprobado por el Invima". Asunto que no ha ocurrido hasta el momento.



Además, esta decisión la tomó luego la falta de evidencia científica que existe sobre la efectividad del tratamiento con este medicamento.



“La ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre la covid-19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso”, señaló Luis Alexander Moscoso Osorio, viceministro de Salud Pública.



Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que los resultados de la eficacia de la ivermectina “no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con

covid-19”.

Otras agencias e instituciones internacionales como la World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) y elInstituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación del Perú (iETSI), coincidieron en no recomendar el uso de este medicamento para tratar a los pacientes.



Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la ivermectina del estudio Solidaridad porque no existe evidencia sobre su potencial uso, diferente a lo que pasó con la hidroxicloroquina.

