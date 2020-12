‘Gobierno debe advertir a ciudadanos de riesgos eventuales de vacunas’

La vida no vale nada. Pero no me refiero a la ranchera que interpretó Pedro Infante ni tampoco a la trova que tantas veces oímos de la nostálgica y rebelde voz de Pablo Milanés. No, me refiero a la pandemia que viene azotando a la humanidad y no solo nos ha robado vidas, sino derechos e ilusiones, y al andamiaje jurídico que el poder real viene estructurando en virtud del cual la ética pública mundial y los pilares y razón de ser del Estado se reducen a postulados formales.



Con toda claridad se nos ha informado a los colombianos por parte del Gobierno que para adquirir las vacunas contra el covid-19 se debe suscribir el Covax, que exime de responsabilidad patrimonial al vendedor por los efectos negativos que pudiesen tener en la salud de los usuarios.



Las casas farmacéuticas mundiales han logrado entonces un producto que arroja índices muy favorables para protegernos del covid-19, pero ignoramos qué impacto negativo pueda tener en nuestra salud.



De eso nada han dicho aún oficialmente ni la OMS ni las farmacéuticas, ni los laboratorios ni el Gobierno Nacional y nada más idóneo para ello que el espacio televisado de Prevención y acción.

Entiendo que de la pandemia no se puede culpar a nadie, más allá de las especulaciones no probadas de su origen chino por decisión deliberada de ese país, pero esas siguen pareciendo fake news.



Tampoco podemos hacer un juicio político objetivo al Gobierno por el manejo que le ha dado a la crisis, pues no hay parámetros objetivos obtenidos de experiencias verdaderamente exitosas en otros países, con características comparables a las nuestras. Solo podemos constatar su buena fe y su empeño al adoptar distintas medidas, lo mismo que respecto de los mandatarios locales.



Es entendible que las farmacéuticas, que han hecho su mayor esfuerzo científico, tecnológico y administrativo para acelerar los tiempos en los cuales se pueda obtener dicho producto, y en el cual han invertido ingentes recursos, pretendan recuperar los costos, pero en la medida que se desprenden de la responsabilidad por los daños colaterales, deberían renunciar a las utilidades o al menos a parte de ellas.



Esta es la lógica de un contrato conmutativo. Sin embargo, la realidad es otra.

El concierto de naciones civilizadas carece de capacidad de negociación frente a las farmacéuticas internacionales. Eso más o menos se sabe, pero que ya aparezca de manera explícita la prevalencia del poder económico empresarial sobre el interés público mundial en aspecto tan sensible como la vida misma de la especie es, cuando menos, desesperanzador.



Esta constatación no pretende sugerir que se debe renunciar a la adquisición que diligentemente gestiona el Gobierno. Pero a la vez que nada se informa de esos ocultos efectos colaterales, dando lugar a especulaciones escalofriantes, y en tanto que el programa presidencial Prevención y acción habla de otros asuntos relacionados con la pandemia, cursa en el Congreso una muy particular ley para autorizar la gratuidad de la vacuna.



Se trata aparentemente de una magnífica noticia, incluso para los estratos 5 y 6. Sin embargo, no se entiende la necesidad de esa ley si se tiene en cuenta que, por ser Colombia un Estado social de derecho, anualmente se destinan varios billones a la prestación gratuita de servicios de salud, existiendo, incluso, una unidad per cápita que pondera el giro a que cada persona tiene derecho, la cual se incrementa no solo en función del índice del precio al consumidor, y que financia incluso medicamentos y vacunas para todos los habitantes de nuestro país que tienen derecho al Plan Obligatorio de Salud.



Muy seguramente se trata de una adición presupuestal que goza de un trámite previsto en la ley orgánica del presupuesto, que no es el adoptado en este caso, en el cual, además, hay mensaje de urgencia.

Ahora bien, la adición a los servicios que están incluidos en el POS es una medida netamente administrativa que requiere estudios previos u orden judicial, como ha sucedido en determinados casos. Lo cierto es que hoy todas las vacunas se pueden obtener en Colombia de manera gratuita.



Esta ley en realidad lo que pretende es autorizar al Gobierno para ejecutar el presupuesto. Primero, adhiriendo al contrato un aparte mediante el cual las farmacéuticas quedan eximidas de la obligación de indemnizar a quienes sugieren daño como consecuencia de la vacunación, con lo cual automáticamente el Gobierno asume dicha obligación, de acuerdo con el artículo 90 constitucional.



Y segundo, en el mismo proyecto se establece que “… el Gobierno Nacional, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá contratar una póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse por reacciones adversas a las vacunas contra el covid–19 aplicadas por el Estado Colombiano”.



Y entonces otra duda: ¿condenas al Estado o a los funcionarios, o a ambos? Este tipo de pólizas se adquieren a diario por el Gobierno Nacional, sin que para garantizar el riesgo que pesa sobre la nación o el funcionario, por las decisiones que adoptan en los distintos sectores, se requiera una ley ad hoc para cada uno de estos.



Pero lo de fondo es esto: dudo que el riesgo patrimonial que la Nación está asumiendo pueda ser trasladado a las aseguradoras, que no ofrecen al mercado un producto de esta naturaleza y que las reaseguradoras londinenses no lo avalarían.



Una ley que delegue decisiones netamente administrativas al Congreso en plena pandemia es muy peculiar, máxime cuando el mismo Gobierno ha visto caer varias medidas adoptadas mediante decreto en desarrollo de la emergencia, por usurpar medidas legislativas.



Sin embargo, no se puede ascender a tan altas cumbres despojándose de las responsabilidades inherentes al cargo. Por esa razón, no es viable jurídicamente, sin romper el principio de separación de poderes, hacer del máximo órgano de control político al Gobierno y a la vez legislador un ejecutor de recursos públicos en asunto de exclusivo resorte del Ejecutivo nacional. ¿De qué se trata? ¿De colocar al Congreso en incapacidad de censurar las consecuencias de las decisiones que él mismo adoptó?

El gobernante sí rinde cuentas ante el Congreso que representa al pueblo sobre la manera como ejecutó competencias y es responsable si no previó, ni resistió, lo previsible e irrebatible.



El caso fortuito y la fuerza mayor eximen de responsabilidad, en tanto la transparencia, publicidad, objetividad y economía busquen llegar a decisiones eficientes, eficaces y en las que se privilegie el interés general. El Congreso y los jueces en cuanto a la legalidad de sus decisiones saben cumplir con su obligación de ejercer control político y jurídico.



Ahora bien, una obligación, si no la más importante del personal médico, es en cada caso la de informar al paciente sobre su real estado de salud y las consecuencias de los tratamientos que se le pretenden suministrar.

En este caso, por tratarse de un riesgo generalizado para toda la población y que concierne a la salud pública, el Gobierno tiene un deber de transparencia ineludible.

Informar en detalle sobre el riesgo que, de acuerdo con las previsiones científicas hoy disponibles, asumiría quien de manera libre y espontánea, siendo mayor de edad y capaz jurídicamente, optase por vacunarse en ejercicio de su libre albedrío, es una garantía elemental a la integridad física de cada ser humano.



Nada distinto se puede hacer ante la pandemia del coronavirus y la desgracia del nuevo orden mundial, en el que nuestros líderes no pueden preocuparse más por verse exentos de responsabilidades que por la salud de los gobernados, máxime cuando se ven sometidos a las decisiones de los grandes emporios económicos mundiales, muy atentos a la intangibilidad de su patrimonio y a las utilidades que la nueva vacuna pueda generar, por lo mal podrían estar dispuestos a asumir un solo céntimo de los daños que esta ocasionase en la vida de cualquier ser humano. Es decir, la vida no vale nada.

SANDRA MORELLI

*Excontralora general

Especial para EL TIEMPO