Gobierno autoriza la hidroxicloroquina y cloroquina para covid-19

El Ministerio de Salud y Protección Social autorizó el uso de hidroxicloroquina y cloroquina para tratar la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, soportado en la evidencia científica que demuestra efectos positivos en esta patología.



Con el aval de la Asociación Colombiana de Infectología (Acin), el Ministerio de Salud consideró que estos fármacos utilizados en el tratamiento de la malaria y otras enfermedades de tipo inflamatorio queda a disposición de los médicos, para que dentro del marco de su autonomía lo utilicen cuando consideren necesario, en este tipo de enfermos.



Además de lo anterior, el Ministerio aclara que aunque la evidencia para el uso de estos medicamentos no es lo suficientemente fuerte, dados los hallazgos y en el marco de esta contingencia pueden ser utilizados después de un consenso al interior de las entidades donde se encuentran hospitalizados los pacientes y en armonía con las recomendaciones de las sociedades científicas nacionales.



Los posibles efectos benéficos de los dos medicamentos se hicieron conocidos en marzo pasado cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a hablar de ellos. Sin embargo, desde entonces la pandemia ha seguido cobrando miles de vidas en ese país, y se han reportado efectos negativos como el desabastecimiento de las medicinas para los pacientes que las requieren para sus enfermedades.

Tratar de frenar el avance

Es clave aclarar que no se trata de medicamentos que prevengan el contagio y que los efectos de un uso no recetado son altamente peligrosos para las personas. La autorización del Ministerio no significa que la hidroxicloroquina y la cloroquina sean, por lo menos hasta ahora, la cura de la mortal pandemia. Lo que implica es que los médicos tienen ahora la posibilidad de acudir a ellas, especialmente en los cuadros más difíciles, para tratar de frenar el avance de la enfermedad.



Frente a la combinación con un antibiótico, insiste el Ministerio en que se deben tener en cuenta los riesgos potenciales sobre el sistema cardiovascular.



Por último, el Ministerio enfatiza que los hallazgos que muestran los beneficios de la cloroquina frente al nuevo coronavirus han sido realizados en el laboratorio y aún no hay información suficiente sobre su uso en humanos, por lo que cualquier tratamiento debe estar supervisado, de manera rigurosa, por el cuerpo médico y se desaconseja completamente el uso de estos fármacos por personas no capacitadas.



Mientras tanto, se espera que las investigaciones que se realizan sobre estos productos proporcionen más información, para darle mayor consistencia a estas recomendaciones.



